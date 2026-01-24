Samsung prepara rivoluzione Galaxy Unpacked: cinque annunci clamorosi in arrivo e cinque assenze destinate a sorprendere

5 things to expect at Samsung Galaxy Unpacked – and 5 things we probably won’t see

Cosa vedremo sul palco

Il primo Unpacked dell’anno di Samsung coincide tradizionalmente con il debutto della gamma top, e nel 2026 l’attenzione sarà tutta sui nuovi flagship. Il modello base della serie dovrebbe riprendere l’impostazione del precedente, ma con SoC di nuova generazione – il probabile Snapdragon 8 Elite Gen 5 in molti mercati – batteria leggermente più capiente e ricarica wireless magnetica in stile ecosistema.

Le voci puntano a un sensore tele da 12MP al posto dei 10MP e a una diagonale display intorno ai 6,3 pollici, con taglio di memoria di partenza da 256GB per allinearsi alle strategie premium di altri brand. La variante intermedia dovrebbe restare più conservativa: stesso schermo e stessa batteria del modello 2025, ma con upgrade di potenza, fotocamera zoom aggiornata e la possibile alternanza tra Snapdragon e Exynos 2600 a seconda dei Paesi.

Il vero faro dell’evento resterà la versione Ultra. Oltre al chip di vertice, è atteso un balzo nella velocità di ricarica cablata fino a 60W, una batteria tra 5.200 e 5.400mAh e una camera di vapore più ampia per reggere carichi prolungati. Sul fronte imaging, rumor insistono su un 12MP tele, nuovo obiettivo e sensore più grande per la main cam da 200MP, insieme a una funzione di “Privacy Display” per schermare i contenuti da sguardi indiscreti.

Sorprese pieghevoli e svolta AI

Un’altra possibile protagonista è la già annunciata Samsung Galaxy Z Trifold, il dispositivo tri-fold che ha catturato l’attenzione nelle anteprime ma non è ancora arrivato davvero sugli scaffali globali. L’Unpacked di inizio anno sarebbe la vetrina naturale per svelare prezzo, date di uscita per USA ed Europa e dettagli sull’integrazione con gli altri dispositivi dell’ecosistema.

Non ci sono però indiscrezioni solide che confermino al 100% un ritorno sul palco, per cui l’apparizione resta un’ipotesi plausibile più che una certezza. Di gran lunga più probabile è un forte accento sull’intelligenza artificiale. Dopo l’ondata di funzioni Galaxy AI sui modelli recenti, l’azienda sembra pronta ad alzare ancora l’asticella su produttività, creatività e fotografia assistita dall’AI.

Nel mirino c’è anche l’assistente vocale: nei firmware beta sono emersi indizi di una possibile collaborazione con Perplexity per potenziare Bixby con capacità di ricerca contestuale e generazione di risposte più naturali. Ci si può aspettare demo dal vivo su traduzioni in tempo reale, editing foto avanzato e nuove routine automatizzate studiate per distinguere i top di gamma 2026 dal resto del catalogo Android.

Cosa resterà (quasi certo) fuori scena

L’elenco delle assenze attese è altrettanto interessante. La tanto chiacchierata variante Edge della serie top, inizialmente ipotizzata come sostituta del Plus, oggi sembra aver perso slancio: diverse fonti parlano di progetto congelato o rimandato, quindi è improbabile che uno Samsung Galaxy S26 Edge trovi spazio a questo giro. Scarso ottimismo anche per un ipotetico Galaxy Ring 2: la seconda generazione dell’anello smart potrebbe non arrivare affatto, o comunque non in tempi utili per febbraio.

Chi aspetta nuovi pieghevoli tradizionali e smartwatch dovrà guardare più avanti nel calendario. Il copione degli ultimi anni indica l’estate – spesso luglio – come finestra privilegiata per la presentazione di dispositivi come Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 e della gamma Galaxy Watch 9. Nulla, nei leak finora emersi, suggerisce un cambio di strategia per il 2026.

In altre parole, l’evento di inizio anno rimarrà centrato sui top di gamma “classici” e sulle novità software, con eventuale cameo del tri-fold. Chi spera in un’ondata di categorie inedite o in un refresh totale dell’ecosistema dovrà probabilmente aspettare il secondo Unpacked dell’anno o gli eventi dedicati alla linea foldable e wearable.

FAQ

D: Quando si terrà il prossimo evento Unpacked?

R: Le indiscrezioni indicano il 25 febbraio 2026, ma Samsung non ha ancora ufficializzato la data.

D: Quali smartphone sono quasi certi all’evento?

R: La nuova famiglia top con i modelli base, Plus e Ultra è considerata praticamente scontata dagli analisti.

D: Che chip monteranno i nuovi top di gamma?

R: In molti mercati è atteso il Snapdragon 8 Elite Gen 5, mentre in altri potrebbero arrivare varianti con Exynos 2600.

D: La batteria dei nuovi modelli migliorerà?

R: I rumor parlano di capacità leggermente superiori e, per l’Ultra, di ricarica cablata fino a 60W con autonomia ottimizzata.

D: La Galaxy Z Trifold verrà rilanciata all’Unpacked?

R: È possibile che l’evento ospiti annuncio di prezzi e disponibilità globali, anche se al momento non ci sono conferme definitive.

D: Quali novità AI sono previste?

R: Ci si aspetta nuove funzioni Galaxy AI per fotocamera, produttività e voice assistant, inclusa una partnership con Perplexity per potenziare Bixby.

D: Vedremo nuovi pieghevoli e smartwatch?

R: I successori di Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e dei Galaxy Watch sono attesi più avanti, indicativamente in estate.

D: Qual è la fonte giornalistica originale delle indiscrezioni?

R: Le informazioni principali derivano da un’analisi pubblicata da TechRadar, che cita immagini Future e contributi del giornalista James Rogerson.