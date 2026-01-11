Brigitte Bardot, il marito svela il segreto: la malattia nascosta che ha stravolto la sua vita

Rivelazione del marito sulla malattia

Bernard d’Ormale ha spezzato il riserbo confermando che Brigitte Bardot combatteva da tempo contro un cancro. In un’intervista a Paris Match, il marito ha spiegato che l’attrice ha affrontato due interventi chirurgici, resistendo con determinazione fino agli ultimi giorni. Ha chiarito che la malattia, pur trattata, è risultata decisiva.

Negli ultimi mesi, i dolori alla schiena hanno minato la riabilitazione e aggravato il quadro clinico, rendendo complessa ogni ripresa. D’Ormale ha scelto di non rivelare la tipologia del tumore, rivendicando il diritto alla privacy sulla diagnosi. Il 28 dicembre, ha raccontato, il suo volto appariva sorprendentemente sereno, come illuminato da una pace inattesa.

Le sue parole descrivono una lotta silenziosa e dignitosa, scandita da cure, operazioni e tentativi di recupero. Il ricordo finale del marito è quello di una donna ancora “bellissima”, un’immagine ferma nella memoria familiare mentre il pubblico apprende, per la prima volta, la causa reale del decesso.

L’ultimo saluto a Saint-Tropez

Saint-Tropez si è fermata per l’addio a Brigitte Bardot, scomparsa a 91 anni il 28 dicembre. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di Notre-Dame de l’Assomption, con una partecipazione imponente e composta. Per consentire a tutti di seguire il rito, il Comune ha installato tre maxi-schermi nel centro, al porto e davanti al municipio.

Il feretro, in una bara di bambù, è stato accolto con commozione dal figlio e dai presenti. Durante le esequie, la cantante Mireille Mathieu ha dedicato un omaggio canoro che ha attraversato la piazza gremita, trasformando il silenzio in un applauso lungo e rispettoso.

Al termine della funzione, una processione ha accompagnato la salma verso il cimitero marino, affacciato su Sainte-Maxime. L’inumazione è avvenuta in forma strettamente familiare, nel solco della riservatezza richiesta. Tra i presenti, il fondatore ambientalista Paul Watson, Paul Belmondo e la leader politica Marine Le Pen, testimonianza di un omaggio trasversale oltre cinema, cultura e impegno civile.

L’eredità di un’icona eterna

Brigitte Bardot resta un simbolo che trascende il cinema: il suo volto ha segnato un’epoca e ha ridefinito lo star system francese. La sua immagine ha influenzato moda, costume e linguaggio visivo, mentre l’impatto culturale ha superato i confini nazionali.

Negli ultimi decenni, la sua figura pubblica si è intrecciata con l’impegno civile, ispirando generazioni su temi di sensibilità e memoria collettiva. La partecipazione variegata all’ultimo saluto a Saint-Tropez conferma l’ampiezza del suo raggio d’azione, capace di unire mondi distanti.

Il lascito è quello di una diva moderna: icona pop, riferimento estetico e protagonista di una narrazione nazionale che continua a parlare al presente. L’eco di quel percorso, ricordato tra chiesa e cimitero marino, restituisce l’immagine di un’attrice che ha saputo legare arte e identità pubblica con forza irripetibile.

