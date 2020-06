Gli stati uniti diventeranno il riferimento mondiale della Ledger Economy grazie all’Advancing Blockchain Act ?

I governi di tutto il mondo stanno raccogliendo i benefici dell’integrazione blockchain in numerosi campi. Mentre Dubai distribuisce blockchain come parte della sua iniziativa di città intelligente , i cittadini della Georgia interagiscono con la tecnologia per registrare e trasferire titoli di terra .

Ci vogliono tre minuti per registrare un titolo e il framework blockchain dietro di esso consente sicurezza, longevità e trasparenza – qualità che fanno molto per ripristinare la fiducia delle persone nei loro governi.

In altre parti del mondo, il servizio doganale della Corea del Sud impiega blockchain per l’importazione e l’esportazione di merci. Il Regno Unito ha sperimentato la tecnologia per tracciare l’origine e la distribuzione della carne bovina.

La Svizzera ha testato i sistemi di identificazione e voto della blockchain .

La sola Cina ha registrato centinaia di progetti blockchain , con 1,6 miliardi di dollari in fondi governativi accantonati per iniziative blockchain .

La lista potrebbe continuare all’infinito. In tutto il mondo, i governi stanno rapidamente sperimentando e implementando blockchain per migliorare l’efficienza, proteggere le piattaforme e promuovere la trasparenza in settori quali la gestione della catena di approvvigionamento, l’identificazione, i titoli, la contabilità, il consumo di energia, il voto e altro ancora.

Gli Stati Uniti , tuttavia, rappresentano uno di questi governi che continua a rimanere indietro rispetto alle sue controparti innovative.

Avanzamento tramite Advancing Blockchain Act

Advancing Blockchain Act è un disegno di legge proposto dal rep. Brett Guthrie , repubblicano del Kentucky. È la terza legge blockchain introdotta da Guthrie, in seguito al Blockchain Promotion Act del 2018 e al Blockchain Promotion Act del 2019 , entrambi bloccati.

Se approvato, il progetto di legge avviava un sondaggio completo sulla tecnologia blockchain e compilava un rapporto con raccomandazioni legislative per promuovere la crescita e l’adozione della blockchain, affrontare le barriere normative e far avanzare gli Stati Uniti come leader globale nella tecnologia blockchain.

Mentre l’adozione da parte del settore privato della tecnologia blockchain è stata rallentata dall’incertezza normativa, le agenzie governative l’hanno esplorata per casi d’uso innovativi.

La Food and Drug Administration ha lanciato un progetto pilota che utilizza blockchain per il monitoraggio e la verifica dell’autenticità dei farmaci in abbonamento e l’ Air Force ha implementato una soluzione per la sicurezza della catena di approvvigionamento.

Esistono cinque definizioni di criptovaluta solo negli Stati Uniti e nessuna tassonomia distinta per i vari asset digitali creati dall’industria delle criptovalute.

Questa mancanza di chiarezza normativa rende più difficile la raccolta di capitali e costringe le startup a spendere in modo sproporzionato ciò che raccolgono per le spese legali.

Le startup blockchain in tutta la nazione si stanno spostando al largo verso paesi con chiarezza normativa distinta come Singapore e la Svizzera.

Se l’Advancing Blockchain Act dovesse passare attraverso il Congresso, verrà trasmesso un ampio sondaggio sui benefici della blockchain e sui successi di altre nazioni.

Il rapporto creerebbe urgenza di fornire norme chiare che consentano agli Stati Uniti di conservare e far crescere la propria industria blockchain.

Le società di criptovaluta si sono impegnate attivamente con politici e regolatori per anni per lavorare verso la chiarezza della legge e le efficaci protezioni dei consumatori. L’Advancing Blockchain Act è qualcosa per cui il mondo delle criptovalute non può permettersi di sedersi a margine.

Senza una forte difesa, è probabile che questa proposta di legge non venga ascoltata. Questo disegno di legge rappresenta un campanello d’allarme e un grido di richiamo per gli innovatori nel settore pubblico e privato di riunirsi, non solo per recuperare il ritardo, ma anche per avere successo contro le loro controparti globali nella “corsa blockchain”.

Le opinioni, i pensieri e le opinioni espressi qui sono solo dell’autore e non riflettono o rappresentano necessariamente le opinioni e le opinioni di Cointelegraph.