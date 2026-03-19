michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Bitcoin rubati per 180 milioni, indagata l’ex moglie: nuova svolta nell’inchiesta sul maxi furto

Bitcoin rubati per 180 milioni, indagata l’ex moglie: nuova svolta nell’inchiesta sul maxi furto

Bitcoin contesi dopo il divorzio: il caso che sfida i giudici UK

Nel Regno Unito, i giudici civili di Londra stanno esaminando una controversia inedita: il presunto furto di oltre 2.323 Bitcoin dopo un divorzio. Protagonisti sono l’ex marito Ping Fai Yuen, che ha citato in giudizio l’ex coniuge Fun Yung Li, accusandola di aver trasferito di nascosto crypto e orologi di lusso dal suo patrimonio personale.
Secondo gli atti, le presunte operazioni sarebbero avvenute dopo la fine del matrimonio e avrebbero reso irraggiungibili gli asset digitali.
La causa, in corso a Londra dal marzo 2026, solleva interrogativi cruciali su come il sistema giudiziario inglese debba qualificare, valutare e proteggere le criptovalute nelle cause di separazione, ponendo le basi per un possibile precedente in materia di beni digitali.

In sintesi:

  • Ex coniuge accusata di aver sottratto oltre 2.323 Bitcoin dal wallet dell’ex marito.
  • In gioco un valore di picco stimato in circa 180 milioni di sterline.
  • Il tribunale di Londra deve definire tutele e regole per gli asset digitali.
  • Possibile precedente per sequestro e divisione di crypto nei divorzi futuri.

La controversia tra Ping Fai Yuen e Fun Yung Li nasce dalla presunta sottrazione di un ingente patrimonio digitale custodito in un wallet personale, insieme alla scomparsa di orologi di lusso.
Secondo la documentazione giudiziaria, i Bitcoin contestati – oltre 2.323 BTC – sarebbero stati trasferiti in modo tale da non poter più essere recuperati dall’ex marito, che imputa alla ex coniuge una pianificazione mirata dopo la fine del matrimonio.
Una decisione del tribunale di Londra, pubblicata il 10 marzo, indica che questo portafoglio digitale ha raggiunto un valore massimo stimato intorno a 180 milioni di sterline, pari a circa 238 milioni di dollari, dall’inizio della causa, con oscillazioni legate alla volatilità strutturale del Bitcoin.

Come la giustizia inglese sta inquadrando le criptovalute in famiglia

Il procedimento rappresenta un test cruciale per il diritto civile inglese: i giudici devono decidere se trattare le criptovalute come beni patrimoniali tradizionali, assimilabili a denaro, strumenti finanziari o proprietà digitale autonoma.
La complessità non riguarda solo la titolarità del wallet, ma anche la prova del controllo effettivo delle chiavi private, la tracciabilità dei trasferimenti e l’individuazione del momento esatto del danno economico in presenza di forte volatilità.
Il tribunale dovrà stabilire quali criteri adottare per valutare gli asset crypto nelle cause di divorzio: valore al momento della presunta sottrazione, al deposito della domanda, o secondo una media temporale.
Da queste scelte deriveranno indicazioni operative per avvocati, consulenti forensi e investitori su come documentare, proteggere e dichiarare i patrimoni digitali in vista di separazioni e contenziosi futuri.

Possibili conseguenze sul sequestro e la protezione degli asset digitali

L’esito della causa tra Ping Fai Yuen e Fun Yung Li potrebbe aprire la strada a nuove prassi per il sequestro e il congelamento degli asset crypto in ambito civile.
Se i giudici riconosceranno piena equiparazione delle crypto ai beni tradizionali, i tribunali potrebbero disporre ordini specifici su exchange, custodian e intermediari per bloccare o monitorare wallet riconducibili alle parti.
Il caso fungerà anche da campanello d’allarme per chi detiene patrimoni digitali significativi: una scarsa tracciabilità interna, assenza di accordi prematrimoniali o mancata documentazione dei movimenti può trasformarsi in un grave punto debole in sede giudiziaria.

FAQ

Quanti Bitcoin sono al centro della disputa tra Ping Fai Yuen e Fun Yung Li?

La controversia riguarda oltre 2.323 Bitcoin, che l’ex marito sostiene siano stati trasferiti senza autorizzazione dal proprio wallet personale.

Quanto valevano al massimo i Bitcoin contestati nel procedimento di Londra?

Secondo una decisione del tribunale, il portafoglio digitale ha raggiunto un valore massimo stimato di circa 180 milioni di sterline.

Perché la volatilità del Bitcoin complica la stima del danno economico?

La volatilità rende necessario scegliere un criterio preciso di valutazione temporale, perché il valore dei Bitcoin varia rapidamente durante l’intero contenzioso.

Come può un coniuge tutelare i propri asset crypto in caso di divorzio?

È fondamentale documentare proprietà e movimenti, utilizzare custodia sicura, accordi prematrimoniali e consulenza legale specializzata in asset digitali.

Quali sono le fonti di questo articolo sul caso dei Bitcoin in UK?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache