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Beppe Sebaste scompare, addio al giornalista poeta e scrittore che ha segnato la cultura italiana

Beppe Sebaste scompare, addio al giornalista poeta e scrittore che ha segnato la cultura italiana

Addio a Beppe Sebaste, poeta e filosofo tra Italia e Francia

Il poeta, scrittore e filosofo Beppe Sebaste è morto questa mattina in Umbria, dopo una lunga malattia. Aveva 66 anni.
La notizia è stata resa nota dalla famiglia, che ha ricordato il suo impegno nel dialogo culturale tra Italia e Francia.

Nato a Parma il 3 giugno 1959, formatosi a Bologna con Luciano Anceschi e allievo di Umberto Eco, Sebaste ha unito narrativa, filosofia e giornalismo in un percorso originale.
Ha vissuto e lavorato tra Parigi, Ginevra, Pietrasanta, Roma e infine in Umbria, dove si è spento, lasciando un’eredità di libri, articoli e relazioni intellettuali riconosciuta nel panorama europeo.

In sintesi:

  • Morte in Umbria del poeta e filosofo Beppe Sebaste, 66 anni.
  • Formazione bolognese con Luciano Anceschi e studi con Umberto Eco.
  • Autore di saggi, narrativa e reportage tra Italia e Francia.
  • Cerimonia di saluto ad Amelia, centro Forme dell’Anima, 9 aprile.

La traiettoria intellettuale di Beppe Sebaste tra città e libri

Figura appartata ma autorevole, Beppe Sebaste ha incarnato una scrittura di confine tra autobiografia, filosofia e osservazione del quotidiano. Collaboratore di L’Unità e la Repubblica, ha praticato un giornalismo colto e riflessivo, legato al racconto dei luoghi e degli incontri.

Tra i suoi libri più noti figurano L’ultimo buco nell’acqua: racconti brevi (con Giorgio Messori), Café Suisse e altri luoghi di sosta, Niente di tutto questo mi appartiene, Lettere e filosofia. Poetica dell’epistolarità, Porte senza porta. Incontri con maestri contemporanei.

Con H. P. L’ultimo autista di Lady Diana fu tra i candidati al Premio Strega, confermandosi voce originale della narrativa italiana. In seguito approfondì una poetica degli spazi minimi con Panchine. Come uscire dal mondo senza uscirne, Oggetti smarriti e altre apparizioni, fino a Una vita dolce, in cui la scrittura diventa esercizio di attenzione e resistenza alla dispersione contemporanea.

L’eredità umana e la cerimonia di saluto in Umbria

La scomparsa di Beppe Sebaste lascia un vuoto nella comunità dei lettori, degli studiosi e degli amici che ne hanno seguito il percorso tra poesia, filosofia e pratica del dialogo.

L’autore lascia un figlio, Pierre, i nipoti, i parenti e una rete di relazioni intellettuali costruite tra Parma, Bologna, le capitali europee e i piccoli centri italiani in cui ha scelto di vivere e insegnare ascolto.

La cerimonia di saluto è prevista presso il centro Forme dell’Anima ad Amelia (strada del Conservatorio 4) giovedì 9 aprile alle 15.30, momento in cui la comunità potrà restituire pubblicamente memoria e riconoscimento a una voce discreta ma influente della cultura contemporanea.

FAQ

Chi era Beppe Sebaste e di cosa si occupava?

Beppe Sebaste era poeta, scrittore e filosofo italiano; univa narrativa, saggistica e giornalismo culturale con forte attenzione ai luoghi e alle relazioni.

Quali sono i libri più importanti di Beppe Sebaste?

Tra i principali: Café Suisse, Panchine, H. P. L’ultimo autista di Lady Diana, Porte senza porta, Una vita dolce.

Beppe Sebaste ha avuto riconoscimenti letterari rilevanti?

Sì, il romanzo H. P. L’ultimo autista di Lady Diana fu selezionato tra i candidati al prestigioso Premio Strega italiano.

Dove e quando si svolgerà la cerimonia per Beppe Sebaste?

La cerimonia si terrà ad Amelia, centro Forme dell’Anima, strada del Conservatorio 4, giovedì 9 aprile alle 15.30.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Beppe Sebaste?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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