Azimut balzo della raccolta netta a 945 milioni traina la crescita nel risparmio gestito

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Petrolio in forte rialzo sui mercati: Brent oltre 111 dollari

Il prezzo del petrolio continua a salire: il benchmark Brent ha superato oggi quota 111 dollari al barile, mentre il WTI americano è balzato a 116 dollari. L’impennata, registrata sulle principali piazze energetiche internazionali, è legata soprattutto alle crescenti tensioni in Medio Oriente e ai timori per la sicurezza nello Stretto di Hormuz, uno dei corridoi strategici per il traffico mondiale di greggio. Nello stesso contesto, anche il prezzo del gas naturale al TTF di Amsterdam è salito del 4%, raggiungendo 52,2 euro al megawattora. Gli operatori guardano con crescente preoccupazione al possibile impatto su inflazione, costi energetici e crescita economica globale.

In sintesi:

  • Il Brent supera i 111 dollari al barile, in rialzo dell’1,3% sui mercati internazionali.
  • Il WTI raggiunge i 116 dollari al barile, con un aumento intraday del 3,2%.
  • Tensioni in Medio Oriente e rischi nello Stretto di Hormuz sostengono il rally del greggio.
  • Gas naturale al TTF di Amsterdam in rialzo del 4% a 52,2 euro/MWh.

Le cause dei rialzi e i riflessi su energia e inflazione

L’ultimo movimento al rialzo del Brent, oggi sopra 111 dollari (+1,3%), e del WTI, a 116 dollari (+3,2%), riflette un mix di fattori geopolitici e fondamentali di mercato. Al centro restano le tensioni nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per le esportazioni di greggio del Golfo: qualsiasi rischio di interruzione o rallentamento dei flussi induce gli operatori a prezzare un “premio di rischio” sulle quotazioni.

Le preoccupazioni sull’offerta si sommano a una domanda globale ancora sostenuta, in particolare da Asia e Stati Uniti, mentre le scorte commerciali restano su livelli relativamente contenuti. L’aumento del petrolio si riflette immediatamente sui derivati energetici – gasolio, benzina, carburanti per l’aviazione – alimentando pressioni al rialzo sui costi di trasporto e produzione.

Parallelamente il gas naturale scambiato al TTF di Amsterdam, benchmark europeo, è salito del 4% a 52,2 euro/MWh, segnale di una rinnovata tensione anche sul fronte gasiero. Per i Paesi europei, già esposti alla volatilità energetica, il combinato di petrolio e gas più cari rischia di tradursi in un nuovo impulso inflazionistico e in tariffe energetiche più elevate per famiglie e imprese.

Prospettive per mercati, famiglie e imprese europee

Se le tensioni in Medio Oriente e nello Stretto di Hormuz dovessero protrarsi, gli analisti non escludono ulteriori oscillazioni al rialzo delle quotazioni, con effetti a catena su prezzi alla pompa, bollette e margini industriali. Le economie europee, ancora impegnate a stabilizzare inflazione e crescita, rischiano un nuovo shock da import energetico.

Per famiglie e imprese ciò può significare carburanti più cari, costi logistici in aumento e listini finali sotto pressione. I governi valutano possibili misure di mitigazione, mentre le banche centrali dovranno bilanciare strettamente politiche anti-inflazione e sostegno all’economia reale.

FAQ

Perché il prezzo del Brent è salito oltre 111 dollari al barile?

Il rialzo del Brent oltre 111 dollari è legato soprattutto alle tensioni in Medio Oriente e ai rischi per i transiti nello Stretto di Hormuz, che riducono la percezione di sicurezza delle forniture.

Quanto è aumentato oggi il WTI e perché è più caro del Brent?

Il WTI è salito del 3,2% fino a 116 dollari al barile. La maggiore forza riflette dinamiche locali di domanda statunitense, livelli di scorte e aspettative sulla produzione di shale oil.

Che impatto possono avere questi rialzi su benzina e gasolio in Italia?

I rialzi del greggio si trasferiscono normalmente, con qualche giorno di ritardo, sui prezzi di benzina e gasolio, soprattutto se le quotazioni restano stabilmente elevate su base settimanale.

Cosa significa il rialzo del gas a 52,2 euro/MWh per le bollette?

L’aumento del gas al TTF può tradursi in tariffe più alte per luce e gas, specie nei contratti indicizzati, se il livello dei prezzi rimane sostenuto nel tempo.

Quali sono le fonti delle informazioni riportate in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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