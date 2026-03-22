Home / EDITORE3 / Bce mantiene i tassi al 2 per cento e prepara rialzi graduali solo con inflazione strutturale

Bce ferma i tassi al 2%: cosa cambia davvero fino al 2026

La Banca centrale europea ha confermato i tassi al 2%, seguendo l’impostazione prudente delle principali banche centrali globali. La decisione arriva a Francoforte mentre l’escalation in Iran riapre il rischio di uno shock energetico e di nuova pressione sull’inflazione europea.

La presidente Christine Lagarde ha ribadito l’obiettivo di riportare stabilmente i prezzi al 2%, rimandando qualsiasi scelta su tagli o rialzi a una valutazione “riunione per riunione”.

Secondo gli esperti Michele Sansone (iBanFirst Italia) e Giuseppe Carteni (LEAD), la scelta rappresenta una “pausa attiva e condizionata”: grande flessibilità, ma nessun segnale di allentamento nel breve, con scenari di inflazione 2026 compresi tra il 2,6% nello scenario base e oltre il 4% in caso di shock energetici persistenti.

In sintesi:

Bce lascia i tassi al 2% in un contesto geopolitico più incerto.

Rischio di nuovo shock energetico e inflazione fino al 3,5%-4,4% entro il 2026.

Policy “pausa attiva”: decisioni sui tassi solo in base ai dati macro.

Per i risparmiatori: serve più diversificazione e valutazione della propria propensione al rischio.

Perché la Bce ha scelto una pausa attiva e cosa significa

Per Michele Sansone, il mantenimento dei tassi non è semplice prudenza, ma il riflesso di “un contesto improvvisamente molto più incerto”. Fino a poche settimane fa, l’inflazione appariva in rientro verso il 2% e i mercati discutevano solo del calendario dei tagli.

Le tensioni in Medio Oriente, con il ruolo dell’Iran, hanno però spinto al rialzo i prezzi di energia e gas, generando un doppio rischio: nuova inflazione da costi e rallentamento della crescita, specie nelle economie più energivore dell’area euro.

Giuseppe Carteni ricorda che il rischio inflattivo “non è affatto teorico”: lo scenario base di Bce vede l’inflazione intorno al 2,6% nel 2026, ma in presenza di shock prolungati le proiezioni possono salire fino al 3,5%-4,4%. Gli effetti sono immediati sui carburanti e progressivi su prezzi finali e salari, con possibili seconde ondate inflattive difficili da domare senza nuovi irrigidimenti della politica monetaria.

In questo quadro, la definizione chiave è quella di “pausa attiva”, usata da Sansone: non un preludio automatico ai tagli, ma una finestra in cui la Bce si riserva di reagire ai dati, mantenendo massimo margine di manovra.

Carteni parla invece di “pausa condizionata”: il Consiglio direttivo non vede le condizioni per allentare, ma evita anche di annunciare una nuova fase restrittiva, data la fragilità della crescita. Entrambi gli analisti concordano su un punto: la politica monetaria entra in una fase meno prevedibile, guidata più dai dati che dalla forward guidance, con mercati costretti a ritarare di continuo le aspettative sui tassi.

Scenari sui tassi e strategie per famiglie e investitori

Guardando ai prossimi mesi, Sansone sottolinea che “lo scenario è diventato più complesso”. I mercati sono passati in poche settimane dall’attesa di tagli a ipotizzare persino nuovi rialzi entro l’anno, qualora lo shock energetico si trasformi in inflazione più persistente.

L’analista avverte però che “non si tratta di uno scenario scontato”: diversi membri del Consiglio invitano a non reagire in modo eccessivo a un’inflazione trainata dall’energia, potenzialmente temporanea. La Bce deve scegliere tra due errori opposti: stringere troppo presto rischiando di frenare occupazione e credito, oppure intervenire tardi lasciando riaccendere le aspettative inflattive.

Lo scenario più probabile delineato da Sansone resta quello di tassi stabili, con uno o due rialzi solo in caso di inflazione strutturale. Carteni legge invece l’aggiustamento delle attese di mercato come un “movimento speculativo”: *“l’approccio resterà il classico della Bce, si naviga a vista”*.

Per famiglie e investitori, questo regime di incertezza richiede maggiore disciplina. Carteni spiega che, in fasi di elevata volatilità, “può valere la pena investire se si è disponibili ad attendere la normalizzazione del mercato”.

La chiave è la propensione al rischio: i profili prudenti devono puntare su diversificazione, gestione rigorosa del rischio di tasso e di credito, e orizzonti temporali coerenti. Gli investitori più aggressivi possono invece provare a “salire sull’otto volante”, sfruttando la volatilità su azioni e obbligazioni a più lunga scadenza, ma consapevoli che la traiettoria dei tassi resterà meno lineare rispetto al passato ciclo restrittivo.

FAQ

Perché la Bce ha lasciato i tassi fermi al 2%?

La decisione deriva da una maggiore incertezza geopolitica ed energetica. La Bce vuole mantenere flessibilità, valutando inflazione e crescita riunione per riunione, senza impegnarsi oggi su tagli o rialzi futuri.

Qual è lo scenario di inflazione previsto in Europa fino al 2026?

La Bce stima un’inflazione intorno al 2,6% nel 2026 nello scenario base, ma, in presenza di shock energetici prolungati, le proiezioni possono salire nell’intervallo compreso tra il 3,5% e il 4,4%.

I tassi potrebbero salire ancora nel 2025-2026?

È possibile ma non scontato. Ulteriori rialzi verrebbero valutati solo se lo shock energetico generasse inflazione strutturale, con chiari segnali di seconda ondata su salari, servizi e aspettative di lungo periodo.

Come possono proteggersi famiglie e risparmiatori da questa incertezza?

È utile accorciare le scadenze del debito variabile, diversificare tra strumenti a tasso fisso e variabile, mantenere liquidità prudenziale e calibrare gli investimenti sull’orizzonte temporale e sulla reale propensione al rischio.

Quali sono le fonti alla base di questa analisi sui tassi Bce?

L’analisi deriva da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su informazioni provenienti dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.