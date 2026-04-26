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Ascolti tv sfida tra Canzonissima Amici In altre parole e Kung Fu Panda

Ascolti tv sfida tra Canzonissima Amici In altre parole e Kung Fu Panda

Ascolti tv 25 aprile: Mediaset domina la sera, Rai vince nel preserale

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Chi ha vinto la sfida degli ascolti tv di sabato 25 aprile 2026? Mediaset e Rai si sono contese preserale, access e prime time sull’intero territorio nazionale italiano.
Quando si è decisa la partita? Nel preserale con L’Eredità di Marco Liorni, che ha battuto Avanti un Altro di Paolo Bonolis, mentre in prima serata Amici ha superato la finale di Canzonissima.
Perché questi dati Auditel contano? Perché definiscono equilibri pubblicitari, scelte di palinsesto e la forza dei singoli brand tv nel medio periodo.

In sintesi:

  • Amici su Canale 5 guida la prima serata, davanti a Canzonissima su Rai1.
  • Nel preserale la spunta L’Eredità, unica vittoria netta per Rai1 sulla giornata.
  • Nell’access prime time testa a testa tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.
  • Fabrizio Moro trionfa a Canzonissima 2026, eliminata Alex ad Amici.

Amici vince la serata, Rai1 regge con Canzonissima e Affari Tuoi

Nel prime time, la leadership va a Canale 5: Amici raccoglie 2.920.000 spettatori con il 21,9% di share, distanziando Rai1 con Canzonissima fermo a 2.166.000 e il 18,2%.
Sul terzo gradino del podio si posiziona La7 con In Altre Parole: 1.339.000 spettatori (8%) nella prima parte e 668.000 (4,9%) nella seconda.

Fuori dal podio, resta competitivo il classico di Rete4 Don Camillo Monsignore… ma non troppo (1.008.000 spettatori, 7%), seguito da Rai3 con Berlinguer (696.000, 4,6%) e da Italia1 con il family movie Kung Fu Panda (675.000, 4,3%).
Più defilati Rai2 con The Rookie (532.000 e 570.000 spettatori, 3,2% e 3,8%), Nove con Accordi & Disaccordi (526.000, 3,7%) e Tv8 con 4 Ristoranti (413.000, 2,5%).

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Sul fronte talent e musica, a Canzonissima 2026 trionfa Fabrizio Moro con la cover de Il mio canto libero, omaggio a Lucio Battisti. Ad Amici di Maria De Filippi lascia il programma la ballerina Alex, sconfitta nel ballottaggio con Lorenzo ed Elena.

Access, preserale e prospettive: la partita strategica tra Rai e Mediaset

Nell’access prime time il confronto è quasi alla pari: su Canale 5 La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ottiene 3.893.000 spettatori (23,5%), mentre Rai1 con Affari Tuoi tocca 3.871.000 (23,6%), confermando un equilibrio millimetrico in una fascia decisiva per trainare la prima serata.

Nel preserale, però, la supremazia è di Rai1: L’Eredità raggiunge 3.320.000 spettatori (26,1%), mentre L’Eredità – La Sfida dei 7 si attesta a 2.101.000 (20,5%). Canale 5 rimane indietro con Avanti un Altro! Story (1.730.000, 14,9%) e Avanti il Primo! Story (1.155.000, 12,6%).

Completano il quadro TGR su Rai3 (1.894.000, 14,5%), le soap e serie di Rete4, Italia1 e Rai2, oltre agli spazi factual su Nove e Tv8. Per i palinsesti, questi dati indicano la necessità per Mediaset di consolidare il day time e per Rai di difendere il vantaggio nel preserale valorizzando formati consolidati come L’Eredità e Affari Tuoi.

FAQ

Chi ha vinto la serata tv di sabato 25 aprile 2026?

Ha vinto Canale 5: Amici è stato il programma più visto della prima serata con 2.920.000 spettatori.

Chi ha prevalso tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna?

Ha prevalso sostanzialmente l’equilibrio: Affari Tuoi è al 23,6% di share, La Ruota della Fortuna al 23,5%.

Quale programma ha guidato il preserale negli ascolti Auditel?

Ha guidato Rai1: L’Eredità ha totalizzato 3.320.000 spettatori, con uno share molto elevato del 26,1%.

Chi ha vinto Canzonissima 2026 e cosa è successo ad Amici?

Ha vinto Fabrizio Moro con Il mio canto libero; ad Amici è stata eliminata la ballerina Alex.

Da quali fonti provengono i dati e le informazioni sugli ascolti?

Provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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