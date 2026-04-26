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Report torna stasera in tv con inchieste esclusive e anticipazioni dettagliate

Report torna stasera in tv con inchieste esclusive e anticipazioni dettagliate

Report del 26 aprile 2026: inchieste su ambiente, potere e sicurezza

SEGUICI SU DISCOVER

Chi: il programma d’inchiesta Report condotto da Sigfrido Ranucci. Cosa: una puntata dedicata a sicurezza stradale, inquinamento dei porti e intrecci tra politica internazionale, energia e traffici opachi. Dove: in onda su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Quando: domenica 26 aprile 2026, in prima serata dalle 20.30. Perché: per mostrare come infrastrutture obsolete, emissioni navali e relazioni riservate tra figure vicine a Donald Trump e Nicolás Maduro incidano concretamente su salute pubblica, ambiente, geopolitica energetica e qualità della democrazia.

In sintesi:

  • Guard-rail italiani sotto accusa: sicurezza stradale messa a rischio da dispositivi obsoleti o inadeguati.
  • Inquinamento nei porti: navi ferme che continuano a emettere sostanze nocive su aria e mare.
  • “Il cartello di Trumpo”: affari internazionali tra politica, energia e interessi illeciti.
  • “L’uomo del Presidente”: la parabola di Paolo Zampolli, tra incarichi diplomatici e zone d’ombra.

Inchieste su guard-rail, aria dei porti e giochi di potere

La sezione Lab Report apre con *“Senza protezione”*, approfondimento di Giulio Valesini, Lidia Galeazzo e Cataldo Ciccolella, con la collaborazione di Alessia Pelagaggi. L’inchiesta passa al setaccio i guard-rail sulle strade italiane, nati per ridurre la mortalità ma spesso non aggiornati agli standard di sicurezza più recenti, con casi in cui si trasformano essi stessi in fattore di rischio.

Il cuore della puntata è *“L’aria dei porti”* di Bernardo Iovene, con la collaborazione di Lidia Galeazzo. Le telecamere di Report documentano come le grandi navi, una volta attraccate, continuino a tenere accesi i motori ausiliari, rilasciando nell’atmosfera sostanze inquinanti che colpiscono soprattutto i quartieri costieri. Studi epidemiologici riportati dall’inchiesta evidenziano un possibile incremento di mortalità in alcune aree portuali italiane. Pur esistendo norme europee più stringenti sui carburanti, il programma mostra come parte del naviglio aggiri i limiti scaricando in mare composti nocivi, spostando così il danno dall’aria agli ecosistemi marini e proponendo soluzioni tecniche e regolatorie di mitigazione.

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Con *“Il cartello di Trumpo”*, Daniele Autieri, insieme a Celeste Gonano, ricostruisce una rete di rapporti internazionali che collega un imprenditore italiano a figure come Donald Trump e il presidente venezuelano Nicolás Maduro, tra energia, sanzioni e traffici difficilmente tracciabili.

Chiude la parte investigativa *“L’uomo del Presidente”* di Sacha Biazzo, con Luigi Scarano e Cristiana Mastronicola. Attraverso documenti e materiali esclusivi, il servizio ripercorre la traiettoria di Paolo Zampolli, descritto come vicino a Donald Trump, tra incarichi diplomatici, relazioni di alto livello e controversie che sollevano interrogativi su trasparenza, conflitti d’interesse e uso del soft power.

Dove vedere Report e possibili ricadute future delle inchieste

La nuova puntata di Report va in onda domenica 26 aprile 2026 dalle 20.30 su Rai 3 e in contemporanea su RaiPlay, dove i servizi resteranno disponibili on demand. Le inchieste su guard-rail e inquinamento portuale possono alimentare pressioni su ministeri competenti, autorità portuali e concessionari autostradali, spingendo verso aggiornamenti normativi, maggiori controlli e investimenti nelle infrastrutture. Le rivelazioni sui rapporti tra politica statunitense, Venezuela e figure italiane, invece, possono incidere sul dibattito pubblico su sanzioni, sicurezza energetica e ruolo diplomatico dell’Italia, offrendo nuovi elementi d’analisi a istituzioni, magistratura e opinione pubblica.

FAQ

Quando va in onda la puntata di Report del 26 aprile 2026?

Va in onda domenica 26 aprile 2026 dalle 20.30 in prima serata su Rai 3, con replica integrale disponibile su RaiPlay.

Come vedere Report del 26 aprile 2026 in streaming gratuito?

È possibile vedere la puntata gratuitamente su RaiPlay, sia in diretta streaming durante la messa in onda, sia successivamente on demand.

Quali temi ambientali affronta l’inchiesta L’aria dei porti?

Affronta l’impatto delle emissioni delle navi nei porti su qualità dell’aria, salute pubblica ed ecosistemi marini, evidenziando anche eventuali violazioni delle norme europee sui carburanti.

Chi è Paolo Zampolli nell’inchiesta L’uomo del Presidente?

È presentato come figura vicina a Donald Trump, con incarichi diplomatici, relazioni internazionali di alto profilo e coinvolgimento in vicende considerate controverse.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Report?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica originale basata su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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