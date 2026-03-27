Fabrizio Corona rimuove il video su Signorini e rilancia Falsissimo

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Alfonso Signorini vince in tribunale, Fabrizio Corona rilancia Falsissimo

Il tribunale di Milano ha ordinato a Fabrizio Corona di rimuovere audio e video di Falsissimo ritenuti lesivi dell’onore e della privacy di Alfonso Signorini.

La decisione, depositata a fine marzo, riconosce la natura gravemente diffamatoria delle accuse di presunte “estorsioni sessuali” rivolte all’ex conduttore del Grande Fratello.

Nonostante ciò, Corona e il suo legale, l’avvocato Ivano Chiesa, rivendicano una vittoria sul terreno del diritto di cronaca, annunciando una nuova puntata del format online per il 6 aprile.

Il caso, nato e amplificato sui social, apre un fronte delicato sul bilanciamento tra libertà di espressione, responsabilità digitale e tutela della reputazione dei personaggi pubblici nel sistema mediatico italiano.

In sintesi:

Il tribunale di Milano ordina a Fabrizio Corona di cancellare contenuti su Alfonso Signorini.

I giudici escludono elementi concreti sulle presunte “estorsioni sessuali” attribuite a Signorini.

Per i legali di Signorini si configura diffamazione aggravata per modalità e ampiezza della diffusione.

Corona rivendica il diritto di cronaca e annuncia una nuova puntata di Falsissimo.

Perché la decisione del tribunale è cruciale per cronaca e social

Nel comunicato dei legali di Alfonso Signorini, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello evidenziano che il tribunale ha sostanzialmente confermato il precedente provvedimento, con “limitate modifiche tecniche”.

I giudici hanno ritenuto che audio e video diffusi da Fabrizio Corona non fossero coperti dal diritto di cronaca o di critica, poiché privi dei requisiti fondamentali di verità, pertinenza e continenza.

Di rilievo, per la difesa di Signorini, il passaggio in cui il Tribunale esclude “qualsiasi elemento concreto” a sostegno dell’ipotesi di “estorsioni sessuali”, accusando Corona di aver diffuso tali fatti come certi, senza adeguata verifica e senza riscontri oggettivi.

Questo quadro, secondo i legali, integra una “grave condotta diffamatoria aggravata” per l’enorme visibilità garantita dai social e per la rappresentazione di fatti non verificati come verità.

Sui social, però, Corona e l’avvocato Ivano Chiesa rivendicano l’opposto: per loro la sentenza confermerebbe che il diritto di cronaca spetta a ogni cittadino, non solo ai giornalisti, purché si rispettino i limiti di forma e si specifichi l’esistenza di indagini in corso.

Le prossime mosse di Corona e gli effetti sul sistema mediatico

Dopo l’intervento del suo legale, lo stesso Fabrizio Corona è tornato su X annunciando per il 6 aprile l’ultima puntata di Falsissimo dedicata al “caso Signorini”.

L’ex paparazzo sostiene che le puntate oscurate torneranno online sul suo canale, adeguandosi ai paletti indicati dal Tribunale: evitare espressioni lesive e non presentare come già colpevole chi è eventualmente solo sotto indagine.

Corona ha parlato di scontro con “il mondo più potente, quello dei ricchi, potenti, supponenti”, citando esplicitamente Mediaset e le big tech come Meta, e definendo l’ordinanza un “primo risultato” della sua battaglia.

La vicenda, esplosa nell’ecosistema social e televisivo, avrà verosimilmente impatti futuri sulle policy editoriali delle piattaforme e delle emittenti rispetto ai contenuti d’accusa verso volti noti, in un contesto in cui la responsabilità legale di creator, editori e piattaforme è sempre più sotto i riflettori.

FAQ

Cosa ha deciso il tribunale di Milano sul caso Corona-Signorini?

Il tribunale ha ordinato a Fabrizio Corona di rimuovere audio e video ritenuti diffamatori e lesivi della reputazione di Alfonso Signorini.

Le accuse di estorsioni sessuali a Signorini sono state ritenute fondate?

No, il tribunale ha escluso elementi concreti a sostegno delle presunte “estorsioni sessuali”, definendo gravissime e non verificate tali accuse pubbliche.

Corona può continuare a parlare del caso Signorini online?

Sì, può farlo rispettando il diritto di cronaca: niente insulti, fatti verificati, chiara indicazione di eventuali indagini in corso.

Cosa significa diffamazione aggravata in questo contesto specifico?

Significa diffamazione resa più grave dall’ampiezza della diffusione online e dalla presentazione di fatti non verificati come verità accertate.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.