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Che tempo che fa stasera ospita Sabrina Ferilli Ficarra e Picone

Che tempo che fa stasera ospita Sabrina Ferilli Ficarra e Picone

Che tempo che fa del 22 marzo 2026: ospiti, temi, orari

La puntata di “Che tempo che fa” di domenica 22 marzo 2026, in onda alle 19.30 sul canale Nove e in streaming su Discovery+, riunisce nello studio di Fabio Fazio comicità, cinema e attualità europea. A fianco del conduttore tornano Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti spiccano il duo Ficarra e Picone, i protagonisti del nuovo film di Pif, Giusy Buscemi e Sabrina Ferilli, oltre alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il programma, divenuto appuntamento fisso del prime time domenicale, offre un mix di intrattenimento e analisi dei grandi temi politici, sociali e culturali, con un parterre di firme autorevoli del giornalismo e della scienza.

In sintesi:

  • Ospiti principali: Ficarra e Picone, Pif, Giusy Buscemi, Sabrina Ferilli, Roberta Metsola.
  • Focus su cinema italiano, satira sociale e ruolo dell’Unione europea nello scenario globale.
  • Approfondimenti con Roberto Saviano, Luca Mercalli, Massimo Giannini, Annalisa Cuzzocrea, Nello Scavo, Roberto Burioni.
  • “Il Tavolo” chiude la serata con Tredici Pietro e numerosi volti storici del programma.

Ospiti, cinema e attualità europea nello studio di Fabio Fazio

La nuova puntata di “Che tempo che fa” punta su ospiti capaci di unire grande pubblico e contenuti di attualità. Il duo siciliano Ficarra e Picone, protagonista da oltre trent’anni tra teatro, tv e cinema, torna in studio dopo i successi de “Il 7 e l’8”, “L’ora legale” e “Il primo Natale”, ma anche dopo le prove d’autore ne “La stranezza” e “L’abbaglio” di Roberto Andò. Recentemente i due sono stati in scena con “Non ti pago” di Eduardo De Filippo, confermandosi interpreti di una comicità profondamente legata alla realtà sociale.

Spazio poi al nuovo progetto di Pif, che arriva in studio con Giusy Buscemi per presentare la commedia “…che Dio perdona a tutti”, tratta da un suo romanzo. Al centro la storia di Arturo, uomo disposto a fingersi devoto per conquistare una donna molto religiosa: un pretesto narrativo che permette di discutere di ipocrisie, fede e relazioni.

Il versante generazionale è affidato a Sabrina Ferilli, protagonista di “Notte prima degli esami 3.0”, nuovo capitolo di una saga che racconta paure e passaggi chiave della giovinezza italiana nell’era dei social e dell’incertezza.

L’attualità internazionale entra in studio con Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. L’intervista punta a chiarire il ruolo dell’Unione in un contesto segnato da conflitti, transizione energetica e sfide democratiche: dalla difesa comune alle politiche per i giovani, passando per le elezioni europee e il tema della partecipazione al voto.

A rafforzare lo sguardo analitico intervengono Roberto Saviano, impegnato sui temi della legalità e della criminalità organizzata, il climatologo Luca Mercalli sul fronte crisi climatica, gli editorialisti Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, l’inviato Nello Scavo con il racconto dai teatri di crisi internazionali, e il virologo Roberto Burioni, chiamato a fare il punto su virus emergenti, vaccinazioni e gestione del rischio sanitario.

Il Tavolo, la leggerezza finale e dove seguire la puntata

La parte conclusiva della serata è affidata a “Che tempo che fa – Il Tavolo”, segmento diventato un marchio di fabbrica per toni più informali e ritmo da talk leggero. Qui si incrociano musica, sport, aneddoti e improvvisazione.

Tra gli ospiti figura Tredici Pietro, reduce dal Festival di Sanremo con il brano “Uomo che cade” e pronto a una nuova stagione live. Dal mondo dei motori arriva Guido Meda, voce storica della MotoGP e inviato della nuova edizione di “Pechino Express – L’Estremo Oriente”. Il cinema è rappresentato anche da Francesco Mandelli, al lavoro con il film “Cena di classe”.

Intorno al Tavolo sfilano poi molti dei volti più amati dal pubblico del programma: Nino Frassica, Mara Venier, Mara Maionchi, Orietta Berti, la Signora Coriandoli, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani, Enzo Iacchetti, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito e Giucas Casella.

La puntata di “Che tempo che fa” del 22 marzo 2026 è trasmessa in chiaro sul canale Nove dalle 19.30. La visione in diretta e on demand è disponibile anche sul sito ufficiale della rete e, per gli abbonati, sulla piattaforma Discovery+. Questa duplice fruizione, lineare e digitale, conferma la centralità del programma nella dieta informativa e di intrattenimento della prima serata domenicale.

FAQ

Quando va in onda Che tempo che fa il 22 marzo 2026?

Va in onda domenica 22 marzo 2026 alle 19.30 sul canale Nove, con diretta simultanea in streaming.

Chi sono gli ospiti principali di Che tempo che fa il 22 marzo 2026?

Sono presenti Ficarra e Picone, Pif, Giusy Buscemi, Sabrina Ferilli, Roberta Metsola e numerosi commentatori autorevoli.

Dove vedere Che tempo che fa in streaming e on demand?

È visibile gratis sul sito ufficiale del Nove in streaming e, per abbonati, on demand su Discovery+.

Che cos’è la sezione Il Tavolo di Che tempo che fa?

È la parte finale del programma, più informale, con ospiti fissi e nuovi invitati tra comicità, musica e racconti.

Qual è la fonte delle informazioni su questa puntata del programma?

Le informazioni derivano da elaborazione redazionale di notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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