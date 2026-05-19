19 Maggio 2026

Home / NEWS / Andrea Sempio, nuova pista sul treno riapre il caso e ribalta le ipotesi degli inquirenti

Delitto di Garlasco, nuovi dubbi sui tempi del tragitto Vigevano

Chi indaga sul delitto di Garlasco sta riesaminando il presunto tragitto compiuto da Andrea Sempio tra Garlasco e Vigevano la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi.

Le verifiche di Procura e giornalisti, condotte in diverse fasce orarie e con dati forniti da Rete Ferroviaria Italiana, mettono in discussione la compatibilità temporale dichiarata dall’indagato, soprattutto per la presenza di un passaggio a livello attraversato da un treno anche nel 2007.

L’ipotesi sul tavolo è che i tempi tecnici di percorrenza, uniti ai possibili rallentamenti ferroviari, rendano sempre più complessa la ricostruzione difensiva del 38enne, riaprendo un fronte investigativo cruciale a quasi vent’anni dal delitto.

In sintesi:

La Procura ricostruisce il tragitto Garlasco–Vigevano in condizioni ideali, impiegando 22 minuti.

in condizioni ideali, impiegando 22 minuti. Le prove tv di Mattino 5 mostrano difficoltà a fare meglio di 22 minuti.

mostrano difficoltà a fare meglio di 22 minuti. Un treno in transito nel 2007 al passaggio a livello può allungare ulteriormente i tempi.

I nuovi elementi mettono pressione sulla versione fornita da Andrea Sempio.

Ricostruzione dei tempi e ruolo del passaggio a livello

Secondo quanto ricostruito da Mattino 5, la Procura avrebbe effettuato un sopralluogo notturno lungo il percorso Garlasco–Vigevano, partendo attorno alle quattro del mattino, senza traffico e con passaggio a livello aperto.

In questo scenario estremamente favorevole, il tempo di percorrenza registrato è stato di 22 minuti, parametro assunto come riferimento tecnico.

La redazione del programma condotto da Federica Panicucci ha poi ripetuto più volte lo stesso itinerario, in orari differenti e con condizioni di circolazione più realistiche, constatando come fosse complicato rimanere entro o sotto quel limite.

Le simulazioni giornalistiche hanno dunque evidenziato margini di rallentamento significativi, soprattutto in corrispondenza del passaggio a livello, nodo sensibile dell’intero quadro temporale.

Proprio su questo punto, i cronisti si sarebbero confrontati con dati attribuiti a Rete Ferroviaria Italiana, verificando che nella fascia oraria rilevante, anche nel 2007, transitava effettivamente un treno.

La possibile chiusura delle barriere, anche per pochi minuti, rischia di rendere ancora meno sostenibile la scansione temporale degli spostamenti attribuiti a Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Scenari futuri e possibili conseguenze investigative

La compatibilità tra scontrino del parcheggio di Vigevano, orari ferroviari e tempi reali di guida potrebbe diventare un passaggio decisivo nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

Un’eventuale incongruenza strutturale tra cronologia e tragitto spingerebbe gli inquirenti a rivalutare al dettaglio alibi, spostamenti e testimonianze di Andrea Sempio.

In prospettiva, la combinazione di verifiche tecniche su traffico, treni e percorsi, insieme alle consulenze già depositate – come quelle del consulente della famiglia Poggi Dario Redaelli – potrebbe ridefinire il perimetro probatorio del procedimento, aprendo a nuovi accertamenti incrociati su tabulati, video e tracciamenti.

FAQ

Qual è il tempo ufficiale stimato tra Garlasco e Vigevano?

Sulla base del sopralluogo notturno della Procura, il tragitto Garlasco–Vigevano in condizioni ideali è stato percorso in circa 22 minuti.

Perché il passaggio a livello è considerato così importante?

Il passaggio a livello è cruciale perché la chiusura per il transito di un treno può aggiungere minuti determinanti, alterando la compatibilità temporale del presunto tragitto.

Che ruolo ha la trasmissione Mattino 5 nel nuovo scenario?

Mattino 5 ha replicato più volte il percorso, mostrando quanto sia difficile restare sotto i 22 minuti e introducendo nuovi elementi di dubbio pubblico.

Come incidono i dati di Rete Ferroviaria Italiana sull’indagine?

Incidono confermando il passaggio di un treno nel 2007 in quell’orario, rafforzando l’ipotesi di possibili ritardi dovuti alla chiusura del passaggio a livello.

Qual è l’origine delle informazioni su questo sviluppo del caso Garlasco?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.