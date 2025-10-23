Amazon Upfront Milano 2025: nuovi formati pubblicitari interattivi e contenuti originali per un intrattenimento connesso

Amazon ha scelto l’Italia per il suo primo Upfront, un evento che segna una svolta nella convergenza tra pubblicità e intrattenimento. Durante Upfront Milano 2025, l’azienda ha presentato il suo ecosistema completo di soluzioni pubblicitarie, contenuti originali e innovazioni interattive destinate a ridefinire il modo in cui i brand si connettono con i consumatori.

Sul palco si sono alternati i protagonisti di Amazon Ads, Prime Video e Live Sports, insieme a un parterre di volti noti delle produzioni italiane: da Alessandro Siani e Frank Matano a Valentina Nappi, Filippo Bisciglia e Andrea Pisani, fino ai commentatori sportivi Massimo Ambrosini, Alessandro Piccinini, Alessandro Mamoli e Tommaso Marino.

“Stiamo contribuendo a trasformare il modo in cui i brand entrano in contatto con i clienti”, ha dichiarato Milana Glisic, Managing Director di Amazon Ads per Spagna e Italia. “Offriamo una pubblicità full-funnel su larga scala che unisce reach, insight sulle audience e capacità ad-tech innovative – tutto in un unico posto.”

Pubblicità che si muove: i nuovi formati interattivi di Prime Video

Durante l’evento, Amazon Ads ha svelato due nuovi formati pubblicitari che promettono di rivoluzionare la user experience:

Interactive Video Ads , che permettono agli spettatori di aggiungere un prodotto al carrello Amazon o ricevere informazioni via e-mail senza interrompere la visione .

, che permettono agli spettatori di aggiungere un prodotto al carrello Amazon o ricevere informazioni via e-mail . Interactive Pause Ads, che trasformano il momento di pausa in un’opportunità di engagement: premendo “pause”, appaiono annunci con pulsanti interattivi “Aggiungi al carrello” o “Scopri di più”.

Questi formati, già adottati da Bayer, BMW, Enel, Ford, McDonald’s, Samsung e Vodafone, consentono di connettere le fasi upper e lower funnel in un unico flusso esperienziale. Negli Stati Uniti hanno già mostrato risultati significativi: +30% di brand awareness e +36% di ordini rispetto alle campagne tradizionali.

Secondo Glisic, “ogni impressione è misurabile, ogni interazione conta: un universo connesso in cui ogni azione pubblicitaria genera valore concreto.”

Contenuti originali e sport live: Prime Video punta sull’Italia

Amazon ha inoltre annunciato un investimento crescente nei contenuti italiani, posizionando Prime Video come destinazione d’elezione per pubblico e inserzionisti.

Tra le novità più attese figurano:

Love Me, Love Me – Magnetic Hearts, film tratto dal fenomeno Wattpad con Mia Jenkins , Pepe Barroso Silva e Luca Melucci ;

, e ; Ancora più Sexy, sequel di Pensati Sexy, con Valentina Nappi e Filippo Bisciglia ;

e ; la sesta stagione di LOL: Chi ride è fuori , con Alessandro Siani e Andrea Pisani ;

, con e ; lo speciale LOL: Halloween Special 2026;

e Gigolò per Caso – La Sex Guru, con Christian De Sica, Pietro Sermonti e Sabrina Ferilli.

“È stato un anno straordinario per Prime Video in Italia”, ha commentato Viktoria Wasilevski, Country Manager di Prime Video Italia. “Stiamo mantenendo la promessa di mettere gli spettatori al centro, costruendo un’esperienza personalizzata che unisce serie originali, sport live e canali premium in un’unica app.”

La piattaforma non è solo intrattenimento, ma anche performance marketing: l’80% dei brand che hanno pianificato Prime Video Ads nei primi sei mesi ha rinnovato l’investimento. Quando le campagne combinano Prime Video con Twitch e publisher premium tramite Amazon DSP, i ricavi di vendita crescono 1,5 volte, mentre le visualizzazioni prodotto aumentano del 31%.

Sponsorizzazioni, live shopping e universo connesso: la nuova frontiera Amazon

La portata di Amazon va oltre lo streaming. L’inventory di Netflix e Spotify, ora disponibile in modalità programmatica su Amazon DSP, amplia la rete di publisher premium che include anche Disney+, DAZN e Discovery+, permettendo una gestione full-funnel dell’intero piano media.

Particolare attenzione è stata dedicata allo sport: dal lancio dell’NBA su Prime Video, con 87 partite della stagione regolare e una partnership globale di 11 anni, al nuovo feed alternativo Prime Vision per la UEFA Champions League, che grazie all’AI integra grafica in realtà aumentata e statistiche in tempo reale.

Ma l’aspetto più innovativo è forse la sinergia tra storytelling e vendita. La collaborazione tra Vorwerk e Prime Video per il film G20 – con protagonista il prodotto Bimby – ha raggiunto 12,7 milioni di utenti unici e incrementato la reach del 15%, con un impatto sulla brand awareness di +30 punti percentuali rispetto ai benchmark.

In parallelo, le campagne Amazon Live con brand come L’Oréal, Samsung e Moulinex uniscono video live, interattività social e shopping in tempo reale, portando il pubblico direttamente dallo schermo all’acquisto.

Infine, Twitch si conferma un pilastro del nuovo ecosistema. “Il legame tra creator e community è ciò che rende Twitch unico,” ha dichiarato la streamer Kurolily. In Italia la piattaforma raggiunge 3,7 milioni di utenti mensili, con un incremento medio del 55% nel tasso di acquisto rispetto alle campagne non integrate.

In chiusura, Glisic ha sintetizzato la visione di Amazon con una frase destinata a diventare manifesto: “Vi offriamo un universo connesso dove ogni storia può diventare un’esperienza di valore. Una sola soluzione. Quell’universo è Amazon.”

FAQ

1. Cosa sono gli Interactive Video Ads e gli Interactive Pause Ads di Prime Video?

Sono nuovi formati pubblicitari che permettono agli spettatori di interagire direttamente con gli annunci tramite telecomando, aggiungendo prodotti al carrello o ricevendo informazioni senza interrompere la visione.

2. Quali brand hanno già adottato i nuovi formati pubblicitari di Amazon?

Tra i primi inserzionisti figurano Bayer, BMW, Enel, Ford, McDonald’s, Samsung e Vodafone, che stanno sperimentando le nuove funzionalità tramite Amazon DSP.

3. Quali contenuti originali italiani arriveranno su Prime Video nel 2026?

Tra i titoli più attesi figurano Love Me, Love Me – Magnetic Hearts, Ancora più Sexy, Gigolò per Caso – La Sex Guru e LOL: Chi ride è fuori – Halloween Special.

4. Qual è la strategia di Amazon per gli inserzionisti?

Amazon punta su un ecosistema integrato full-funnel, che unisce contenuti premium, insight sulle audience e tecnologia interattiva per massimizzare engagement e conversioni attraverso tutti i touchpoint digitali.