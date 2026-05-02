Home / NEWS / Alex Zanardi racconta resilienza estrema tra incidenti, silenzi e rinascita dopo il dramma domestico

Alex Zanardi, il campione che ha ridefinito il coraggio nello sport mondiale

Il Primo maggio 2026 è morto a 60 anni Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e leggenda paralimpica, nella sua casa vicino Bologna. Uomo simbolo di resilienza e innovazione sportiva, ha trasformato due incidenti devastanti in altrettante rinascite agonistiche, influenzando profondamente la cultura della disabilità in Italia e all’estero. La sua storia, intrecciata fra i circuiti di Formula Cart, le Paralimpiadi di Londra e Rio de Janeiro e la televisione generalista, resta un riferimento globale su come lo sport possa ridefinire identità, limiti fisici e percezione sociale della fragilità.

In sintesi:

Alex Zanardi è morto il Primo maggio 2026 a 60 anni, circondato dalla famiglia.

è morto il Primo maggio 2026 a 60 anni, circondato dalla famiglia. Dalla Formula 1 al movimento paralimpico, ha rivoluzionato l’idea di disabilità in Italia.

Dopo l’amputazione delle gambe nel 2001, ha vinto ori paralimpici e 12 mondiali handbike.

Dopo il grave incidente del 2020, ha vissuto quasi sei anni di riservatezza assoluta.

Dal Lausitzring all’oro paralimpico: le molte vite di Alex Zanardi

Iscritto all’anagrafe come Alessandro Leone Zanardi il 23 ottobre 1966, a Bologna, Alex si forma tra kart e categorie minori, spinto da una passione precoce per velocità e competizione, nonostante la morte in incidente stradale della sorella maggiore nel 1979. Dopo 44 Gran Premi in Formula 1 con Jordan, Minardi, Lotus e Williams, il suo talento esplode negli Stati Uniti: due titoli Cart consecutivi nel 1997 e 1998 e sorpassi entrati nella storia, come la manovra su Bryan Herta a Laguna Seca.

Il 15 settembre 2001, al Lausitzring, l’urto con l’auto di Alex Tagliani gli costa l’amputazione bilaterale degli arti inferiori. La prontezza del medico Steve Olvey, che comprime le arterie femorali, gli salva la vita. Dopo lunghi interventi e riabilitazione, rientra simbolicamente in pista percorrendo gli ultimi 13 giri della gara maledetta con comandi speciali al volante, vincendo poi nel turismo mondiale e nel Campionato italiano superturismo.

Grazie al paraciclista Vittorio Podestà scopre l’handbike: nel 2007 chiude al quarto posto la Maratona di New York, poi domina ai Giochi di Londra 2012 (due ori e un argento) e di Rio de Janeiro 2016 (due ori e un argento), oltre a 12 titoli mondiali. Amava ripetere: “Se non avessi avuto l’incidente in cui ho perso le gambe ora non sarei così felice”. In tv, soprattutto con Sfide, diventa volto autorevole di inclusione e narrazione sportiva non retorica.

L’eredità di Zanardi tra silenzio, resilienza e memoria collettiva

Il 19 giugno 2020, lungo la statale 146 a Pienza, un nuovo gravissimo incidente in handbike durante la staffetta benefica Obiettivo tricolore lo lascia con lesioni craniche estreme. Ricoverato alle Scotte di Siena, lotta per settimane tra la vita e la morte; viene poi trasferito a casa nel dicembre 2021, in condizioni mai rese pubbliche nel dettaglio. Seguono quasi sei anni di silenzio, paragonati a quelli di Michael Schumacher, con cui aveva condiviso pista e generazione agonistica. Nel 2022 un incendio all’impianto fotovoltaico domestico minaccia i macchinari che lo mantengono in vita, evidenziando la fragilità anche tecnologica della sua nuova esistenza.

Lo sport italiano, da Cip a Coni, ha disposto un minuto di silenzio in tutti gli eventi del weekend, a conferma di un lutto nazionale diffuso. La sua celebre “legge dei cinque secondi” – “Quando in una gara ti accorgi di avere dato tutto, ma proprio tutto, tieni duro ancora cinque secondi, perché è lì che gli altri non ce la fanno più” – resta oggi una sintesi esemplare di etica dello sforzo e della resilienza competitiva, destinata a sopravvivere ben oltre i confini dello sport.

FAQ

Chi era Alex Zanardi e perché è considerato un simbolo?

Alex Zanardi è stato pilota di Formula 1 e campione paralimpico, simbolo globale di resilienza e inclusione sportiva, con titoli Cart e ori olimpici.

Quali sono stati i principali successi sportivi di Alex Zanardi?

Ha vinto due titoli Cart, quattro ori paralimpici tra Londra 2012 e Rio 2016 e dodici titoli mondiali in handbike.

Che cosa è successo a Zanardi nell’incidente del 2001 al Lausitzring?

Nel 2001, al Lausitzring, un violentissimo impatto con Alex Tagliani causò l’amputazione bilaterale delle gambe, salvato d’urgenza dal medico Steve Olvey.

In che modo Zanardi ha influenzato la percezione della disabilità in Italia?

Ha dimostrato che un atleta amputato può competere ai massimi livelli, usando tv, testimonianze e risultati paralimpici per normalizzare la disabilità.

Da quali fonti è stata ricostruita la biografia di Alex Zanardi?

La biografia è stata elaborata incrociando e rielaborando criticamente notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.