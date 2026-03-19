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Alberto Stefani racconta l’incontro con Umberto Bossi che ha segnato la sua vocazione politica

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Come un giovane leghista ridefinisce ambiente, gentilezza e leadership politica

Chi è il protagonista? Il leghista veneto trentenne, presidente della Commissione bicamerale sul federalismo fiscale, leader della Liga Veneta dal congresso 2023. Che cosa ha fatto? Ha rilanciato raccolta differenziata, formazione politica e linguaggio moderato. Dove? In Veneto, dentro e fuori il perimetro della Lega. Quando? Negli ultimi anni, con un passaggio chiave al congresso regionale 2023. Perché conta? Perché interpreta in chiave contemporanea temi identitari leghisti, unendo ecologia, tradizione familiare e stile politico gentile.

In sintesi:

  • Spinta sulla raccolta differenziata e sulla tutela dell’ambiente come valore trasversale
  • Scuola politica “Veneto domani” per formare nuovi quadri su territorio e sostenibilità
  • Gentilezza elevata a principio di leadership, ispirata alla bisnonna Vittoria
  • 62% alla guida della Liga Veneta e rilettura moderna del federalismo fiscale

Ambiente, scuola politica e identità veneta in chiave contemporanea

L’esponente leghista veneto rivendica una forte impronta ecologista nella propria azione amministrativa: impulso deciso alla raccolta differenziata e attenzione per l’ambiente come cifra personale, non contingente.

“legame che unisce una persona al territorio”, da custodire oltre gli schieramenti. Da qui nasce la scuola politica “Veneto domani”, pensata per formare una nuova classe dirigente su temi come ambiente, territorio e amministrazione responsabile.

Nei cicli formativi, racconta, si alternano professori universitari e realtà associative, in un confronto aperto che punta più all’elaborazione di strumenti concreti che alla propaganda. L’obiettivo dichiarato è aggiornare il DNA autonomista veneto a un contesto dove sostenibilità, gestione dei rifiuti e cura delle comunità locali sono variabili decisive per il consenso e la tenuta economica dei territori.

Gentilezza come forza politica e sfida generazionale nella Lega

Nell’autoritratto del dirigente, la cifra più controcorrente rispetto all’immaginario storico della Lega è lo stile. Lontano dal “celodurismo”, rivendica una leadership basata sulla gentilezza, insegnata dalla bisnonna Vittoria, figura centrale della sua formazione.

“Essere gentile con le persone che ti circondano è un segnale di forza”, sostiene, spiegando come per lui la vera autorevolezza consista nel non sovrastare gli altri. In politica, aggiunge, non riconosce “nemici” ma interlocutori con idee diverse, indispensabili perché il confronto democratico esista.

Questa postura dialogante è stata messa alla prova nel congresso regionale 2023 della Liga Veneta, partito con oltre quarant’anni di storia. In quell’occasione, il trentenne ottiene più del 67% dei voti degli iscritti, diventando il volto di una nuova generazione interna.

Alla guida della Commissione bicamerale sul federalismo fiscale, rivendica di interpretare i temi “storici” leghisti con linguaggio e strumenti aggiornati, portando l’autonomia dentro problemi concreti di cittadini e imprese, tra pressione fiscale, servizi locali e sostenibilità dei bilanci territoriali.

Dal Veneto laboratorio politico a modello possibile per altri territori

L’esperienza di questo dirigente veneto suggerisce una traiettoria possibile per i partiti territoriali italiani: integrare radici identitarie, agenda ambientale e modalità relazionale meno conflittuale, senza rinunciare al confronto duro sui contenuti.

Se il laboratorio veneto dovesse consolidarsi, la combinazione di federalismo fiscale aggiornato, ecologia “di territorio” e gentilezza come strumento di leadership potrebbe diventare riferimento anche per altre realtà regionali alla ricerca di un nuovo equilibrio tra identità, consenso e responsabilità amministrativa.

FAQ

Qual è il ruolo di questo esponente veneto nella Lega attuale?

È stato eletto nel 2023 alla guida della Liga Veneta con oltre il 67% dei voti degli iscritti, rappresentando la nuova generazione interna.

Come interpreta il tema ambientale un dirigente della Lega in Veneto?

Lo interpreta come legame profondo con il territorio: promuove raccolta differenziata, tutela paesaggio e una formazione politica che renda l’ecologia valore condiviso oltre gli schieramenti.

Che cos’è la scuola politica Veneto domani e a chi si rivolge?

È un percorso formativo avviato in Veneto, rivolto a militanti e amministratori, che coinvolge professori universitari e associazioni su ambiente, territorio, autonomia e strumenti amministrativi.

In che modo promuove la gentilezza nel confronto politico quotidiano?

La gentilezza, ereditata dalla bisnonna Vittoria, è presentata come forma di forza: rifiuta l’insulto, privilegia confronto argomentato, considera l’avversario un interlocutore necessario.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata congiuntamente a partire da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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