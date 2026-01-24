Home - NEWS - Meloni spiazza Washington, reazione durissima alle frasi di Trump sugli alleati in Afghanistan e relative responsabilità

Meloni, stupore per parole Trump su alleati in Afghanistan

Replica di Palazzo Chigi

Il Governo italiano ha espresso stupore per le recenti dichiarazioni di Donald Trump sul presunto disimpegno degli alleati in Afghanistan, definendo inaccettabile ogni tentativo di sminuire il ruolo dei partner della NATO. In una nota ufficiale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato come l’Italia abbia sempre agito in stretto coordinamento con gli Stati Uniti e con l’Alleanza Atlantica. Le parole dell’ex presidente americano vengono considerate non solo ingenerose, ma potenzialmente dannose per la coesione occidentale.

Per l’esecutivo, il nodo politico non è solo la ricostruzione storica degli eventi in Asia centrale, ma il messaggio che tali affermazioni inviano all’opinione pubblica e ai partner strategici. Da Roma si sottolinea che la credibilità delle missioni internazionali dipende anche dal riconoscimento reciproco degli sforzi compiuti sul terreno.

Il ruolo dell’Italia nella missione

Dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, la NATO attivò per la prima e unica volta l’Articolo 5, intervenendo a sostegno degli USA contro il terrorismo globale. L’Italia aderì immediatamente alla missione in Afghanistan, dispiegando migliaia di militari e assumendo la guida del Regional Command West, uno dei settori operativi più delicati. Nel corso di quasi vent’anni di operazioni, il contributo italiano ha spaziato dal combattimento alla sicurezza, fino all’addestramento delle forze afghane.

Il bilancio umano è pesantissimo: 53 militari caduti e oltre 700 feriti, numeri che a Palazzo Chigi vengono addotti come prova concreta dell’impegno e del sacrificio nazionale. Meloni rivendica che tali dati rendono “indubitabile” il costo sostenuto dal Paese e respinge qualsiasi narrazione che dipinga gli alleati come “rimasti indietro”.

Alleanza atlantica e rispetto reciproco

Nel messaggio di Meloni emerge la volontà di difendere il legame strategico tra Italia e Stati Uniti, descritto come una “solida amicizia” basata su valori comuni e su una lunga tradizione di collaborazione militare e politica. Allo stesso tempo, la premier ribadisce che ogni alleanza funziona solo se è sorretta da rispetto reciproco, soprattutto quando si giudicano impegni militari complessi e costosi.

Per il Governo, mettere in dubbio il contributo dei partner in Afghanistan rischia di indebolire la solidarietà che costituisce il pilastro dell’Alleanza Atlantica, in un contesto globale segnato da crisi, guerre ibride e nuove minacce. In questa cornice, da Roma si rilancia l’idea di un fronte occidentale compatto, capace di discutere criticamente il passato senza compromettere la fiducia tra i membri.

FAQ

D: Cosa ha contestato il Governo italiano alle parole di Trump?

R: Ha respinto come inaccettabile l’idea che gli alleati NATO siano rimasti indietro in Afghanistan, rivendicando l’impegno italiano.

D: Qual è il riferimento all’Articolo 5 della NATO?

R: Viene ricordato che fu attivato dopo l’11 settembre a sostegno degli Stati Uniti, segnando un atto di solidarietà senza precedenti.

D: Che ruolo operativo ha avuto l’Italia in Afghanistan?

R: Ha guidato il Regional Command West e dispiegato migliaia di militari in missioni di combattimento, sicurezza e addestramento.

D: Quali sono stati i costi umani per l’Italia?

R: Il bilancio ufficiale parla di 53 soldati caduti e oltre 700 militari feriti nel corso della missione.

D: Come viene definito il rapporto tra Italia e Stati Uniti?

R: Una solida amicizia fondata su valori condivisi, ma che necessita sempre di rispetto reciproco.

D: Perché le dichiarazioni di Trump sono considerate problematiche?

R: Perché, secondo Roma, possono indebolire la coesione e la fiducia all’interno della NATO.

D: Qual è il messaggio politico centrale di Meloni?

R: Difendere il contributo italiano e degli alleati e riaffermare che la solidarietà atlantica richiede riconoscimento degli sforzi comuni.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata?

R: Le informazioni riprendono il dispaccio dell’agenzia ANSA dedicato alla reazione di Giorgia Meloni alle parole di Donald Trump sulla missione in Afghanistan.