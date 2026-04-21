Ascolti tv confronto serrato tra La buona stella I Cesaroni Porro

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Ascolti tv 20 aprile: equilibrio tra Rai e Mediaset nelle fasce chiave

Chi domina davvero la serata tv di lunedì 20 aprile? I dati Auditel certificano un sostanziale equilibrio tra Rai e Mediaset, con leadership diverse a seconda delle fasce orarie.

In access prime time è La Ruota della Fortuna su Canale 5 a superare, seppur di misura, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1.

Nel preserale la risposta del servizio pubblico è netta grazie a L’Eredità, che distanzia Avanti un altro. In prime time la fiction La buona stella di Rai 1 precede I Cesaroni di Canale 5 e il film Blacklight su Italia 1.

Il quadro, rilevato sul territorio nazionale, evidenzia perché la concorrenza tra generaliste resti il barometro principale delle abitudini televisive italiane.

In sintesi:

La Ruota della Fortuna batte di poco Affari Tuoi nell’access prime time.

batte di poco nell’access prime time. L’Eredità consolida la leadership preserale su Avanti un altro .

consolida la leadership preserale su . In prima serata vince La buona stella su Rai 1 .

su . Buone performance per La7, Tv8 e Nove nelle nicchie tematiche.

Nel dettaglio della prima serata, La buona stella su Rai 1 raccoglie 2.751.000 spettatori con il 16,9% di share, imponendosi sul ritorno de I Cesaroni su Canale 5, che totalizza 2.347.000 spettatori ma con uno share leggermente superiore (17,1%), segnale di una diversa distribuzione tra platea e durata.

Su Italia 1 il film Blacklight si ferma a 1.208.000 spettatori (7%), confermandosi proposta alternativa per un pubblico più giovane.

Fuori dal podio, Francesco – Cronache di un Papato su La7 (852.000 spettatori, 5%) mostra la tenuta del filone religioso-documentaristico, mentre il game The Floor su Rai 2 ottiene 829.000 spettatori (5,5%).

Crescono l’intrattenimento comico di GialappaShow su Tv8 (787.000 spettatori, 5,4%) e l’approfondimento politico di Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4 (751.000 spettatori, 6,1%).

Nel segmento informativo, Newsroom di Monica Maggioni su Rai 3 raggiunge 608.000 spettatori (4,3%), mentre il factual gastronomico Little Big Italy sul Nove si attesta a 570.000 spettatori (3,3%).

Access e preserale: dove si decide la sfida tra Rai e Mediaset

La fascia di access prime time (20:30-21:30) conferma il peso strategico dei game show nell’orientare la serata degli italiani. La Ruota della Fortuna su Canale 5 guida la classifica con 5.115.000 spettatori e il 24,7% di share, superando Affari Tuoi su Rai 1, che si ferma a 4.990.000 spettatori (24%).

Il segmento di approfondimento Cinque Minuti su Rai 1 conferma l’interesse per l’analisi dell’attualità con 4.170.000 spettatori (21,3%).

Nel resto dell’access, Gira la Ruota della Fortuna su Canale 5 ottiene 3.906.000 spettatori (19,8%), mentre Otto e Mezzo su La7 resta punto di riferimento del talk politico con 1.951.000 spettatori (9,4%).

Il daytime seriale mantiene zoccoli duri di fedeltà: Un posto al sole su Rai 3 registra 1.499.000 spettatori (7,2%), affiancato da Il cavallo e la torre con 1.150.000 spettatori (5,8%).

Sul fronte delle reti commerciali, NCIS su Italia 1 totalizza 1.169.000 spettatori (5,7%), mentre su Rete 4 la doppia parte di 4 di Sera raccoglie 1.037.000 spettatori (5,2%) e 845.000 spettatori (4%).

Tra i canali tematici e semi-generalisti, Tg2 Post su Rai 2 (516.000 spettatori, 2,5%), il game The Cage sul Nove (501.000 spettatori, 2,4%) e il food show Foodish su Tv8 (431.000 spettatori, 2,1%) confermano segmenti di pubblico fidelizzati.

Nel preserale (18:00-20:00) il dominio è di L’Eredità su Rai 1: il quiz principale conquista 4.426.000 spettatori con il 28,4% di share, mentre L’Eredità – La sfida dei 7 si attesta a 2.812.000 spettatori (23,9%).

Avanti un altro su Canale 5 risponde con 2.575.000 spettatori (18,6%), confermando una platea solida ma distante dal competitor.

Nel segmento informativo regionale, il TGR di Rai 3 raggiunge 2.323.000 spettatori (14,4%), mentre l’anteprima Avanti il primo su Canale 5 ottiene 1.787.000 spettatori (17,1%).

Tra i prodotti di nicchia, Blob su Rai 3 registra 1.087.000 spettatori (5,9%), la soap La promessa su Rete 4 963.000 spettatori (5,3%) e Kong su Rai 3 865.000 spettatori (4,5%).

Completano la fascia 10 Minuti su Rete 4 (780.000 spettatori, 5,2%), il game Cash or Trash sul Nove (727.000 spettatori, 4%), le serie FBI e Hawaii Five-0 su Rai 2 e Italia 1, il segmento TgSport Sera su Rai 2, il reality Gf Vip su Italia 1, 4 Ristoranti su Tv8, il magazine Studio Aperto Mag e Little Big Italy sul Nove, fino a Ignoto X su La7.

Cosa indicano gli ascolti sul futuro dei palinsesti generalisti

La combinazione di risultati in access, preserale e prime time conferma un dato centrale: la sfida tra Rai e Mediaset si gioca sui format ad alta fidelizzazione, dai game show alle fiction seriali.

La tenuta di titoli storici come L’Eredità, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna e I Cesaroni suggerisce che il pubblico premia continuità e riconoscibilità, più che la sperimentazione spinta.

Per i palinsesti futuri, questi numeri spingono le reti a presidiare stabilmente le fasce chiave con brand consolidati, usando le produzioni di nicchia e le reti minori come laboratori per linguaggi e target emergenti, in competizione crescente con streaming e on demand.

FAQ

Chi ha vinto la prima serata tv di lunedì 20 aprile?

Ha prevalso Rai 1 con La buona stella, seguita da 2.751.000 telespettatori e il 16,9% di share, davanti a I Cesaroni.

Quale programma ha dominato l’access prime time del 20 aprile?

Ha dominato La Ruota della Fortuna su Canale 5 con 5.115.000 spettatori e il 24,7% di share, superando Affari Tuoi.

Che risultati hanno ottenuto L’Eredità e Avanti un altro nel preserale?

L’Eredità su Rai 1 ha ottenuto 4.426.000 spettatori (28,4%); Avanti un altro su Canale 5 2.575.000 spettatori (18,6%).

Quali reti minori hanno performato meglio nella prima serata?

Hanno performato bene La7 con Francesco – Cronache di un Papato (5%) e Tv8 con GialappaShow (5,4%).

Da quali fonti sono stati elaborati i dati e le informazioni dell’articolo?

Provengono da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.