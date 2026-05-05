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Grande Fratello Vip, sondaggi indicano il probabile secondo finalista

Grande Fratello Vip, sondaggi indicano il probabile secondo finalista

Grande Fratello Vip, televoto decisivo verso la finale del 19 maggio

Chi: i concorrenti di Grande Fratello Vip guidati da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste.
Cosa: un televoto cruciale designerà il secondo finalista e ridefinirà gli equilibri del reality.
Dove: nella Casa più spiata d’Italia e in prima serata su Canale5.

Quando: nella puntata del 5 maggio, a pochi giorni dalla finalissima fissata per il 19 maggio.
Perché: il pubblico deciderà chi raggiungerà Antonella Elia, unica finalista certa, trasformando le dinamiche di gioco e le strategie dei concorrenti in vista dell’ultimo atto.

In sintesi:

  • Il televoto del 5 maggio elegge il secondo finalista di Grande Fratello Vip.
  • In nomination Volpe, Mussolini, Manzini, Ilardo, Berry e Dumitras.
  • Sondaggi: duello in testa tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.
  • Tensioni crescenti nella Casa, con liti e richieste di provvedimenti disciplinari.

Televoto, sondaggi e tensioni: chi può raggiungere Antonella Elia

Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip arriva dopo l’uscita di Paola Caruso e una pausa strategica del palinsesto. Il meccanismo è ormai chiaro: il televoto odierno determinerà il nome del secondo finalista, pronto a raggiungere Antonella Elia, proclamata prima finalista già alla decima puntata.

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In nomination ci sono i volti più esposti di questa edizione: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Il più votato dal pubblico staccherà il pass per la finalissima del 19 maggio, con un impatto decisivo anche sugli equilibri delle prossime puntate.

I numeri del sondaggio online del GF Forum Free mostrano un testa a testa tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, considerate le due “regine” del cast. Le proiezioni premiano, seppur di misura, l’ex conduttrice Rai, veterana del reality, che potrebbe così affiancare Antonella Elia in finale. Più distanziate Lucia Ilardo e Francesca Manzini, mentre le chance di Marco Berry e Raul Dumitras appaiono più ridotte.

Strategie, scontri e scenari futuri per la finale del reality

Le tensioni interne incidono sulle percezioni del pubblico. Alessandra Mussolini ha persino valutato il ritiro, salvo fare marcia indietro: “Per non dare soddisfazione a lei prendo le valigie e le riporto in camera”, ha detto riferendosi ad Antonella Elia, con cui il conflitto è ormai strutturale.

Anche il duro confronto tra Marco Berry e Francesca Manzini ha alimentato la polemica fuori dalla Casa, generando richieste di provvedimenti disciplinari da parte di una parte dei social. A questo si aggiunge una nuova lite esplosiva tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, degenerata in cucina con lancio di oggetti.

In quell’occasione Adriana Volpe e Renato Biancardi sono intervenuti per allontanare Antonella e riportare la calma. Questo clima di conflitto permanente può influenzare il voto, premiando chi appare più equilibrato e penalizzando chi viene percepito come “eccessivo”, ridisegnando così la corsa verso la finale.

FAQ

Quando va in onda la finale del Grande Fratello Vip?

La finale è prevista per il 19 maggio, in prima serata su Canale5, con proclamazione del vincitore in diretta.

Chi sono i concorrenti in nomination nel televoto del 5 maggio?

Sono in nomination Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras.

Chi è la prima finalista già confermata al Grande Fratello Vip?

La prima finalista confermata è Antonella Elia, eletta nel corso della decima puntata del reality show di Canale5.

I sondaggi online influenzano direttamente il televoto ufficiale?

No, i sondaggi online non influenzano direttamente il televoto, ma offrono indicazioni orientative sulle preferenze del pubblico attivo.

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