Sandokan torna su Disney Plus con Can Yaman ed Ed Westwick: trailer imperdibile e debutto sorprendente

Trailer e data di uscita

Disney+ ha svelato il primo trailer di Sandokan, nuovo adattamento ispirato ai romanzi di Emilio Salgari, con un taglio epico-avventuroso e produzione di alto profilo. Le immagini presentano ambienti esotici, set marini e sequenze d’azione a grande scala, con particolare attenzione al duello ideologico tra pirateria, potere coloniale e desiderio di libertà. Il montaggio alterna assalti navali, giungla rigogliosa e intrighi diplomatici, sottolineando il carisma del protagonista e l’impatto dei comprimari.

Il trailer conferma la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, evidenziando un impianto visivo ricco di location nel Sud-Est asiatico e un uso marcato di fotografia calda e musica orchestrale. Il tono è quello del racconto di formazione eroica: il percorso del pirata verso la leggendaria “Tigre della Malesia” è suggerito da rimandi simbolici e dalla centralità del mare come spazio di conflitto e riscatto.

La piattaforma ha fissato la data di debutto: Sandokan sarà disponibile su Disney+ dal 17 gennaio 2026. L’uscita globale punta a intercettare pubblico generalista e fan dell’avventura classica, con una campagna mirata su trailer, character teaser e materiali dietro le quinte. La programmazione lascia intendere una distribuzione serializzata con rilasci scaglionati, orientata a massimizzare conversazione social e retention degli abbonati.

Cast e personaggi

Can Yaman guida il progetto nel ruolo che rese celebre la “Tigre della Malesia”, affiancato da Alanah Bloor nei panni di Marianna, figura chiave per l’asse romantico e morale del racconto. A completare il nucleo principale c’è Ed Westwick, interprete di un antagonista carismatico e strategico, contrappunto ideale al percorso del protagonista.

Alessandro Preziosi contribuisce con un personaggio dall’ambiguità funzionale alle dinamiche di potere, mentre John Hannah porta autorevolezza internazionale a un universo che intreccia pirateria, colonialismo e intrighi istituzionali. Il casting punta su volti riconoscibili in Europa e nel mercato anglofono, combinando appeal pop e presenza scenica.

La direzione attoriale privilegia fisicità, ritmo e tensione emotiva, con attenzione ai rapporti tra capitano e ciurma e al triangolo sentimentale che muove la trama. L’alchimia tra i protagonisti si riflette in scene d’azione corali e in confronti a due a forte carica drammatica, pensati per sostenere una serialità ad alto tasso di intrattenimento.

Trama e ambientazione

Nel 1841, tra dominio coloniale britannico e rotte del Sud-Est asiatico, Sandokan vive da pirata con l’inseparabile Yanez e una ciurma cosmopolita. Durante l’assalto a un cargo del Sultano del Brunei, libera un prigioniero Dayak che lo identifica come il guerriero annunciato da un’antica profezia di liberazione. Sandokan respinge l’aura messianica: rivendica solo il mare e la propria autonomia.

L’equilibrio si incrina a Labuan, durante un’incursione al Consolato britannico dove incontra Marianna Guillonk, la “Perla di Labuan”. La giovane, figlia del Console, vede in lui l’eco di un’avventura negata dalla rigida società vittoriana. L’attrazione tra universi opposti accende un conflitto interiore e politico che trascende la mera pirateria.

A contendere campo e cuore compare Lord James Brooke, carismatico “cacciatore di pirati” al comando della fregata Royalist. Ambizione, potere e seduzione si intrecciano mentre Brooke bracca la ciurma e punta alla cattura del capitano. Il duello si consuma tra il Borneo, la frenetica Singapore e la giungla tropicale, dove il destino chiama Sandokan a trasformarsi nella leggendaria “Tigre della Malesia”.

Nel cuore della foresta ognuno affronta il proprio bivio: Marianna tra lealtà e libertà, Brooke tra ambizione e fragilità, Sandokan tra individualismo e guida di un popolo oppresso. L’epica marina si fa racconto di identità, scelta e riscatto, con la natura come teatro morale del confronto finale.

