michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Grande Fratello sotto accusa per crisi d’immagine e credibilità

Grande Fratello sotto accusa per crisi d’immagine e credibilità

Grande Fratello, il futuro in bilico tra calo d’ascolti e crisi d’immagine

Il destino del Grande Fratello, storico reality di Canale 5, è oggi al centro di un acceso dibattito televisivo. A riaccenderlo è stato Leonardo Pasquinelli, amministratore delegato uscente di Endemol Shine Italia, che in un’intervista ha di fatto annunciato la nuova stagione prima del rinnovo ufficiale con il broadcaster.
L’episodio avviene in Italia, nella fase finale dell’attuale edizione 2025-2026, in un contesto di ascolti ai minimi storici e di persistente diffidenza del pubblico.
Proprio il contrasto tra la difesa del format da parte del produttore e il rigetto ormai consolidato di una parte consistente degli spettatori solleva la domanda chiave: perché continuare a investire in una macchina così costosa se il marchio appare logoro e reputazionalmente compromesso?

In sintesi:

  • Leonardo Pasquinelli difende il Grande Fratello prima del rinnovo con Canale 5.
  • Il reality sconta ascolti minimi e un rigetto estetico e reputazionale del pubblico.
  • La promessa “rivoluzione” del format resta incompiuta, domina il déjà-vu narrativo.
  • Costi elevatissimi, come i 550 mila euro per Alessandra Mussolini, pesano sulla sostenibilità.

Ascolti in crisi e marchio logoro: il nodo strutturale del reality

Le uscite di Leonardo Pasquinelli mostrano un paradosso: nel tentativo di blindare il Grande Fratello, evidenziano la fragilità industriale del prodotto di punta della sua casa di produzione.
La nuova stagione non è ancora ufficialmente rinnovata da Canale 5 e la scelta del produttore di esporsi così direttamente appare dettata più da timore che da forza contrattuale, specie alla vigilia del suo addio a Endemol Shine Italia.
Sul piano editoriale, il reality deve affrontare un problema più profondo dei semplici dati Auditel: un rigetto aprioristico di una parte rilevante del pubblico, che associa logo, studio, casa e poltrone a un immaginario ormai percepito come sgradevole e stanco.

La reputazione del marchio è deteriorata: anche un’edizione non fallimentare, con qualche passo in avanti nella gestione del cast, non è bastata a invertire la tendenza. La annunciata “rivoluzione” di tono e contenuti si è tradotta in aggiustamenti timidi, incapaci di scardinare anni di eccessi e sovraesposizione.
Il risultato è un perenne effetto déjà-vu: ritorno di protagonisti già visti in altri reality, dinamiche narrative ripetitive e innesti “sicuri” ma inflazionati che spingono sempre più telespettatori a “skippare” il tasto 5, invocando *“per pietà, basta”*.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

Costi, repliche e scenari futuri per il prime time Mediaset

Alla luce di ascolti depressi e immagine compromessa, il vero interrogativo per Canale 5 è economico e strategico: ha senso sostenere ancora una macchina produttiva così onerosa?
I risultati di share spesso non superano quelli ottenuti con repliche di film come “Il Diavolo veste Prada” o con le sempre più presenti fiction turche, molto meno costose e meno esposte a polemiche reputazionali.

Anche il capitolo cachet riflette la sproporzione tra investimento e ritorno: emblematico il caso di Alessandra Mussolini, considerata da molti la vera colonna dell’edizione in corso, che avrebbe incassato circa 550 mila euro complessivi (350 mila iniziali più circa 200 mila per le puntate aggiuntive).
Se il trend di rigetto estetico e narrativo non si invertirà, lo scenario più razionale per Mediaset potrebbe essere un ridimensionamento drastico del format o una sua sospensione, per evitare un prolungato “accanimento terapeutico” su un titolo che rischia di trascinare verso il basso l’intero prime time della rete.

FAQ

Il Grande Fratello è già stato confermato per la prossima stagione?

Al momento no: non esiste ancora un rinnovo ufficiale con Canale 5, nonostante le dichiarazioni di Leonardo Pasquinelli.

Perché gli ascolti del Grande Fratello sono così bassi?

Gli ascolti crollano principalmente per un rigetto estetico e reputazionale: logo, casa e dinamiche risultano ripetitive e poco desiderabili.

Quanto costa mediamente un concorrente di punta del Grande Fratello?

Nel caso di Alessandra Mussolini, il compenso complessivo stimato raggiunge circa 550 mila euro, includendo le puntate aggiuntive.

Quali alternative ha Canale 5 al Grande Fratello in prime time?

Canale 5 può puntare su repliche di film di catalogo e serialità straniera, soprattutto fiction turche, con costi inferiori e ascolti comparabili.

Da dove provengono le informazioni utilizzate in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla DIVISIONE COMMERCIALE.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la DIVISIONE DI SUPPORTO.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache