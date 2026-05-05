Grande Fratello sotto accusa per crisi d’immagine e credibilità

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Grande Fratello, il futuro in bilico tra calo d’ascolti e crisi d’immagine

Il destino del Grande Fratello, storico reality di Canale 5, è oggi al centro di un acceso dibattito televisivo. A riaccenderlo è stato Leonardo Pasquinelli, amministratore delegato uscente di Endemol Shine Italia, che in un’intervista ha di fatto annunciato la nuova stagione prima del rinnovo ufficiale con il broadcaster.

L’episodio avviene in Italia, nella fase finale dell’attuale edizione 2025-2026, in un contesto di ascolti ai minimi storici e di persistente diffidenza del pubblico.

Proprio il contrasto tra la difesa del format da parte del produttore e il rigetto ormai consolidato di una parte consistente degli spettatori solleva la domanda chiave: perché continuare a investire in una macchina così costosa se il marchio appare logoro e reputazionalmente compromesso?

In sintesi:

Leonardo Pasquinelli difende il Grande Fratello prima del rinnovo con Canale 5 .

difende il prima del rinnovo con . Il reality sconta ascolti minimi e un rigetto estetico e reputazionale del pubblico.

La promessa “rivoluzione” del format resta incompiuta, domina il déjà-vu narrativo.

Costi elevatissimi, come i 550 mila euro per Alessandra Mussolini, pesano sulla sostenibilità.

Ascolti in crisi e marchio logoro: il nodo strutturale del reality

Le uscite di Leonardo Pasquinelli mostrano un paradosso: nel tentativo di blindare il Grande Fratello, evidenziano la fragilità industriale del prodotto di punta della sua casa di produzione.

La nuova stagione non è ancora ufficialmente rinnovata da Canale 5 e la scelta del produttore di esporsi così direttamente appare dettata più da timore che da forza contrattuale, specie alla vigilia del suo addio a Endemol Shine Italia.

Sul piano editoriale, il reality deve affrontare un problema più profondo dei semplici dati Auditel: un rigetto aprioristico di una parte rilevante del pubblico, che associa logo, studio, casa e poltrone a un immaginario ormai percepito come sgradevole e stanco.

La reputazione del marchio è deteriorata: anche un’edizione non fallimentare, con qualche passo in avanti nella gestione del cast, non è bastata a invertire la tendenza. La annunciata “rivoluzione” di tono e contenuti si è tradotta in aggiustamenti timidi, incapaci di scardinare anni di eccessi e sovraesposizione.

Il risultato è un perenne effetto déjà-vu: ritorno di protagonisti già visti in altri reality, dinamiche narrative ripetitive e innesti “sicuri” ma inflazionati che spingono sempre più telespettatori a “skippare” il tasto 5, invocando *“per pietà, basta”*.

Costi, repliche e scenari futuri per il prime time Mediaset

Alla luce di ascolti depressi e immagine compromessa, il vero interrogativo per Canale 5 è economico e strategico: ha senso sostenere ancora una macchina produttiva così onerosa?

I risultati di share spesso non superano quelli ottenuti con repliche di film come “Il Diavolo veste Prada” o con le sempre più presenti fiction turche, molto meno costose e meno esposte a polemiche reputazionali.

Anche il capitolo cachet riflette la sproporzione tra investimento e ritorno: emblematico il caso di Alessandra Mussolini, considerata da molti la vera colonna dell’edizione in corso, che avrebbe incassato circa 550 mila euro complessivi (350 mila iniziali più circa 200 mila per le puntate aggiuntive).

Se il trend di rigetto estetico e narrativo non si invertirà, lo scenario più razionale per Mediaset potrebbe essere un ridimensionamento drastico del format o una sua sospensione, per evitare un prolungato “accanimento terapeutico” su un titolo che rischia di trascinare verso il basso l’intero prime time della rete.

FAQ

Il Grande Fratello è già stato confermato per la prossima stagione?

Al momento no: non esiste ancora un rinnovo ufficiale con Canale 5, nonostante le dichiarazioni di Leonardo Pasquinelli.

Perché gli ascolti del Grande Fratello sono così bassi?

Gli ascolti crollano principalmente per un rigetto estetico e reputazionale: logo, casa e dinamiche risultano ripetitive e poco desiderabili.

Quanto costa mediamente un concorrente di punta del Grande Fratello?

Nel caso di Alessandra Mussolini, il compenso complessivo stimato raggiunge circa 550 mila euro, includendo le puntate aggiuntive.

Quali alternative ha Canale 5 al Grande Fratello in prime time?

Canale 5 può puntare su repliche di film di catalogo e serialità straniera, soprattutto fiction turche, con costi inferiori e ascolti comparabili.

Da dove provengono le informazioni utilizzate in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.