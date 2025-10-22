Agricoltori svizzeri celebrano i progressi nel pacchetto di trattati UE per nuove opportunità agricole

posizione dell’unione svizzera dei contadini sul pacchetto di trattati con l’ue

L’Unione Svizzera dei Contadini ha espresso una valutazione prudente riguardo al nuovo pacchetto di trattati con l’Unione Europea, riconoscendo i progressi, ma mantenendo una posizione non ancora definitiva. L’organizzazione evidenzia come l’efficacia degli accordi, in particolare quello sulla sicurezza alimentare, dipenda sostanzialmente dalla loro attuazione interna, la cui incertezza rappresenta un elemento di rischio per il settore agricolo elvetico. Per esempio, le disposizioni relative alle nuove tecniche di miglioramento genetico appaiono ancora troppo vaghe, creando potenziali ambiguità applicative.
Parallelamente, l’Unione sottolinea la crescente pressione regolatoria imposta dall’UE, che potrebbe tradursi in un quadro normativo più restrittivo e limitativo per l’agricoltura svizzera. In questo contesto, viene ribadita la necessità che la Svizzera mantenga la capacità di adottare misure autonome attraverso la propria politica agricola, al fine di preservare equilibrio e competitività.
Nonostante una valutazione cauta, l’Unione rimane aperta al dialogo e sottolinea l’importanza di un coinvolgimento più diretto del settore agricolo nelle fasi di implementazione delle nuove normative.

vantaggi del percorso bilaterale e miglioramenti rispetto all’accordo precedente

L’approccio bilaterale con l’Unione Europea viene considerato dall’Unione Svizzera dei Contadini come l’unica strada percorribile per garantire una relazione stabile e funzionale tra Svizzera ed UE. Questo modello, seppur non privo di criticità, presenta significativi vantaggi rispetto al precedente accordo quadro. In particolare, viene apprezzato il consolidamento dell’accordo agricolo, che non prevede più un’adozione dinamica automatica delle norme europee, evitando così un vincolo legislativo immediato e potenzialmente gravoso per gli agricoltori svizzeri.

Ulteriore elemento positivo è rappresentato dall’istituzione di collaborazioni rafforzate in campo scientifico e formativo, che promettono di favorire innovazione e crescita del settore agricolo nazionale. Questi aspetti offrono una base più solida per affrontare le sfide globali e migliorare la competitività agricola mantenendo un’autonomia decisionale significativa.

L’Unione sottolinea altresì la necessità che il pacchetto sia soggetto a un iter parlamentare trasparente, che consenta un confronto approfondito e una valutazione critica prima di assumere una posizione definitiva, ribadendo l’importanza di un eventuale referendum popolare che coinvolga i cantoni per garantire legittimità costituzionale e democraticità al processo.

critiche e preoccupazioni delle organizzazioni agricole svizzere

Le organizzazioni agricole svizzere hanno manifestato critiche significative nei confronti del pacchetto di trattati proposto, evidenziando rischi concreti per il futuro del settore. IG Bauern Unternehmen, rappresentante delle aziende agricole, ha preso posizione in modo netto contro l’accordo, accusandolo di minacciare l’autonomia svizzera e di imporre una burocrazia soffocante.

Tra i punti contestati vi sono la previsione di un’adozione dinamica delle normative europee, che potrebbe vincolare la Svizzera a modifiche incessanti e rapide, e la perdita di sovranità legislativa in ambito agricolo. L’organizzazione teme inoltre l’introduzione di controlli più stringenti e di procedure amministrative complesse, con conseguenze dirette sull’aumento dei costi produttivi e sulla qualità dei prodotti agricoli elvetici.

Queste preoccupazioni riflettono un timore diffuso circa un possibile irrigidimento delle condizioni operative per gli agricoltori, che potrebbe compromettere la redditività e la sostenibilità delle aziende agricole svizzere. Le critiche denunciano altresì una scarsa considerazione delle specificità nazionali nel pacchetto negoziato, sollecitando maggior attenzione e partecipazione diretta del settore durante le future fasi decisionali.

