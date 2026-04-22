Home / SOCIAL MEDIA / YouTube limita automaticamente le notifiche dei canali meno seguiti per migliorare la qualità degli avvisi

YouTube silenzia le notifiche push dei canali che non guardi più

YouTube sta modificando il sistema di notifiche push per migliorare l’esperienza degli utenti iscritti a decine o centinaia di canali.

Su dispositivi mobili, le notifiche dei canali con cui non si interagisce da circa un mese vengono ora silenziate automaticamente.

Il cambiamento, già in distribuzione a livello globale, punta a ridurre il sovraccarico di avvisi irrilevanti che spingono molti utenti a disattivare del tutto le notifiche della piattaforma.

In sintesi:

Le notifiche push dei canali ignorati da un mese vengono silenziate in automatico.

Le notifiche restano comunque disponibili nell’inbox dell’app con l’icona a campanella.

I canali con contenuti pubblicati di rado non saranno penalizzati dal nuovo sistema.

L’obiettivo è ridurre lo “spam” e mantenere attive le notifiche davvero utili.

Il silenziamento riguarda solo i canali a cui si è iscritti con le notifiche impostate su “tutte”.

Se l’utente non apre video o notifiche da quel canale per circa trenta giorni, gli avvisi push cessano, ma continuano a comparire nella sezione notifiche interna dell’app YouTube.

Quando si torna a interagire con il canale, è verosimile che le notifiche push vengano riattivate, anche se la piattaforma non ha ancora chiarito ufficialmente le condizioni esatte di riattivazione.

Come funziona il nuovo filtro di YouTube per le notifiche push

La modifica interviene su uno dei problemi strutturali di YouTube: utenti iscritti a centinaia di canali ma attivi solo su una piccola parte.

Prima, tutti questi canali potevano inviare notifiche push, saturando la schermata del telefono e inducendo molti a disattivare in blocco ogni avviso.

Ora, le notifiche push continuano solo per i canali con cui si interagisce regolarmente, riducendo rumore e frustrazione.

Per i creator, il nuovo sistema riduce il rischio di finire penalizzati da una decisione drastica dell’utente (“disattiva tutto”).

I contenuti pubblicati di rado – tipici di chi realizza video lunghi o progetti complessi – non dovrebbero essere penalizzati, perché YouTube ha chiarito che i canali con pubblicazioni molto distanziate non rientrano nel filtro automatico.

Le notifiche “silenziate” non scompaiono: restano consultabili nell’inbox della campanella in alto a destra nell’app, preservando una traccia completa delle attività dei canali seguiti.

Impatto su utenti e creator e possibili sviluppi futuri

Per gli utenti più attivi, il nuovo sistema promette una timeline di notifiche push più pulita e centrata sui canali davvero seguiti.

Per i creator, diventa cruciale stimolare interazioni regolari – visualizzazioni, clic sulle notifiche, commenti – per restare tra i canali “prioritari” sul telefono degli iscritti.

In prospettiva, YouTube potrebbe evolvere questo filtro con impostazioni più granulari, permettendo di controllare manualmente quali canali mantenere sempre in push e quali confinare solo all’inbox, integrando ancora di più notifiche, algoritmo di raccomandazione e storico di engagement.

FAQ

Come fa YouTube a decidere quali notifiche push silenziare?

YouTube silenzia automaticamente le notifiche push dei canali con notifiche impostate su “tutte” e senza interazioni da circa un mese.

Posso continuare a vedere le notifiche dei canali silenziati?

Sì, le notifiche non spariscono: restano disponibili nell’inbox interna dell’app YouTube, accessibile tramite l’icona della campanella.

Cosa devono fare i creator per non perdere le notifiche push verso gli iscritti?

I creator devono incentivare interazioni costanti: inviti a commentare, call to action chiare e contenuti che spingano l’utente a cliccare le notifiche.

I canali che pubblicano pochi video all’anno rischiano di essere penalizzati?

No, YouTube ha indicato che i canali con pubblicazioni molto rare non saranno automaticamente penalizzati dal nuovo filtro di silenziamento.

Quali sono le fonti di questa notizia sulle nuove notifiche YouTube?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.