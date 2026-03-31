Home / SOCIAL MEDIA / Ambra Angiolini e Pico Cibelli confermano la relazione su Instagram e rilanciano con nuovi progetti

Ambra Angiolini rende ufficiale su Instagram la storia con Pico Cibelli

La conduttrice e attrice Ambra Angiolini ha reso ufficiale su Instagram la relazione con Pico Cibelli, presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia.

Il post, pubblicato nei giorni scorsi e nato dopo gli ultimi avvistamenti nel centro di Milano con la figlia Jolanda Renga, mostra per la prima volta la coppia in uno scatto condiviso.

La scelta di esporsi pubblicamente arriva in un momento sereno, personale e professionale, e sembra motivata dal desiderio di controllare direttamente la narrazione mediatica sulla nuova relazione.

In sintesi:

Primo scatto ufficiale su Instagram di Ambra Angiolini insieme al compagno Pico Cibelli.

Il post racconta un momento privato sereno, tra sorrisi, ironia e vita quotidiana.

Commenti affettuosi di Jolanda Renga e dello stesso Cibelli consolidano l’immagine di coppia.

Parallelamente Ambra prosegue nuovi progetti tra cinema e podcast storico per Radio24.

Nel selfie pubblicato, Ambra Angiolini e Pico Cibelli appaiono ravvicinati, intenti in una risata spontanea, con uno sfondo fiorito che suggerisce un’ambientazione di campagna.

La caption, coerente con il tono autoironico dell’attrice, recita: «Sorridi … i denti ( veri ) non li avrai per sempre», seguita da un accenno a possibili progetti condivisi: «I progetti nuovi col W Pico Cibelli (e lasciamoli parlare bene )».

Il carousel prosegue con frammenti di quotidianità: gatti, una ruota d’auto sgonfia, l’ufficio, un sorriso di Jolanda Renga, una posa con le amiche e una frase motivazionale conclusiva: «Non puoi controllare ciò che ti accade, ma puoi controllare per quanto tempo lasci che ti influenzi», che restituisce il percorso di resilienza e consapevolezza dell’artista.

La dinamica social della coppia e i nuovi progetti di Ambra

Il racconto social si arricchisce dei commenti delle persone più vicine. Jolanda Renga, con il consueto registro affettuoso, scherza sotto al post: «Io già non ce li ho più veri», agganciandosi ironicamente alla battuta sui denti.

Anche Pico Cibelli interviene nei commenti, alludendo alla ruota sgonfia mostrata nelle immagini: «la brum del capo ha un buco nella m…», trasformando un piccolo imprevisto quotidiano in un momento condiviso di leggerezza.

Il tono complessivo del contenuto suggerisce una relazione solida, capace di affrontare anche le piccole avversità con ironia e complicità, in un equilibrio tra esposizione pubblica e tutela della sfera privata.

Parallelamente, la carriera di Ambra Angiolini continua su più fronti. Nel luglio scorso è stata protagonista del film Afrodite, diretto da Stefano Lorenzi, mentre in questo periodo ha prestato la sua voce al podcast di Radio24 Mi chiamo Cristina, dedicato a Cristina Trivulzio di Belgioioso, figura chiave del Risorgimento italiano.

Immagine pubblica, controllo del racconto e prospettive future

Con questo primo scatto di coppia, Ambra Angiolini mostra una gestione più consapevole della propria immagine pubblica, scegliendo di anticipare le letture dei media attraverso un racconto diretto e personale.

L’accenno a “nuovi progetti” con Pico Cibelli, manager di vertice dell’industria musicale, apre alla possibilità di future collaborazioni artistiche, oltre la dimensione privata.

In un contesto in cui la reputazione digitale pesa quanto quella tradizionale, l’attrice conferma la capacità di trasformare i social da semplice vetrina a strumento narrativo, intrecciando vita, lavoro e memoria emotiva in modo strategico ma autentico.

FAQ

Chi è Pico Cibelli e quale ruolo ha in Warner Music Italia?

È il presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia, figura di riferimento dell’industria discografica nazionale e internazionale.

Perché il post di Ambra Angiolini è considerato un’ufficializzazione della relazione?

Lo è perché mostra il primo selfie di coppia pubblicato nel feed, accompagnato da una caption affettuosa e riferimenti diretti a progetti comuni.

Quali sono i progetti professionali recenti di Ambra Angiolini?

Ha recitato nel film Afrodite di Stefano Lorenzi e ha narrato il podcast Mi chiamo Cristina per Radio24.

Che ruolo ha avuto Jolanda Renga nella narrazione social del post?

Ha commentato con ironia, rafforzando l’immagine familiare e complice, e contribuendo alla percezione di autenticità del contenuto.

Da quali fonti è stata elaborata la ricostruzione giornalistica di questo articolo?

È stata elaborata congiuntamente a partire da contenuti e dispacci ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.