Home / NEWS / Wired chiude all’improvviso in Italia, decisione di Condé Nast scuote il panorama dei media digitali

Wired Italia chiude: le ragioni dietro la decisione di Condé Nast

Il 16 aprile 2026 l’amministratore delegato di Condé Nast, Roger Lynch, ha annunciato la cessazione delle attività editoriali di Wired Italia, storica testata dedicata a tecnologia e innovazione. La chiusura riguarda l’edizione italiana del brand, attiva dal 2009, e si inserisce in un più ampio piano di riallineamento strategico globale del gruppo, con sede principale a New York ma ramo operativo europeo a Londra. La decisione viene motivata con la necessità di concentrare risorse sui mercati a più alta crescita e su prodotti ad alto potenziale, in un contesto segnato dalla trasformazione digitale e dall’intelligenza artificiale. L’annuncio cade nel giorno dello sciopero nazionale dei giornalisti italiani, amplificando l’impatto simbolico sul settore editoriale nazionale.

In sintesi:

Condé Nast chiude l’edizione editoriale di Wired Italia per scarso contributo ai ricavi globali.

per scarso contributo ai ricavi globali. Il marchio Wired resta attivo in Europa tramite Wired Consulting ed eventi live gestiti dal Regno Unito.

ed eventi live gestiti dal Regno Unito. La ristrutturazione coinvolge anche Glamour in Germania, Spagna, Messico e la testata Self .

in Germania, Spagna, Messico e la testata . La strategia punta su mercati più redditizi e su investimenti legati a intelligenza artificiale.

Perché Wired Italia chiude e cosa cambia nel gruppo Condé Nast

Nel comunicato ufficiale, Roger Lynch spiega che Wired Italia, insieme ad altre testate interessate dalla ristrutturazione come Self e alcune edizioni locali di Glamour, rappresentava poco più dell’1% del fatturato complessivo di Condé Nast. Questa quota ridotta, secondo il gruppo, “limitava la capacità di investire in aree e idee con maggiori prospettive di sviluppo futuro”.

Nonostante lo stop all’attività giornalistica in Italia, il brand non scompare dal continente: proseguiranno Wired Consulting e i grandi eventi dal vivo, che verranno però coordinati dal team di Wired Regno Unito. In parallelo, il gruppo chiude le pubblicazioni di Glamour in Germania, Spagna e Messico, mentre Self viene integrata all’interno di Allure e Glamour come sezione tematica, perdendo l’identità di testata digitale autonoma.

La strategia è trainata dalla rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale, che spinge Condé Nast a ridisegnare l’infrastruttura tecnologica per rendere più agile lo sviluppo di nuovi prodotti editoriali e commerciali. Lynch sottolinea che queste scelte non rappresentano un giudizio sulla qualità del lavoro delle redazioni locali, ma un riposizionamento industriale.

L’eredità di Wired Italia e gli effetti sul giornalismo tecnologico

Dalla sua nascita nel 2009, Wired Italia è stata un riferimento per il racconto di digitale, innovazione e impatto sociale della tecnologia, portando nel dibattito mainstream temi prima confinati alla nicchia: cybersecurity, cultura hacker, startup, transizione energetica, algoritmi e privacy. La chiusura segna quindi la perdita di uno dei pochi spazi editoriali strutturati dedicati in Italia al giornalismo tecnologico di approfondimento.

Condé Nast assicura che la transizione di dipendenti e collaboratori sarà accompagnata dal team risorse umane, ma nel settore editoriale italiano prevalgono incertezza e preoccupazione per l’ulteriore riduzione dell’offerta specializzata. Nel Regno Unito il processo di razionalizzazione era già iniziato a fine 2025, con la sospensione dell’edizione cartacea di Wired UK e sette tagli in redazione, inclusi profili di rilievo. Il silenzio del direttore dell’edizione italiana, Luca Zorloni, conferma una fase ancora interlocutoria per il futuro professionale del team.

La chiusura di Wired Italia pone infine un interrogativo strategico: chi raccoglierà l’eredità nella divulgazione critica su tecnologia e innovazione in lingua italiana, in un momento in cui l’IA ridisegna l’intero ecosistema dei media.

FAQ

Perché Condé Nast ha deciso di chiudere Wired Italia?

La decisione è motivata da ragioni economiche: Wired Italia contribuiva a poco più dell’1% del fatturato globale, limitando investimenti su mercati e progetti più redditizi.

Wired esisterà ancora in Italia dopo la chiusura editoriale?

Sì, sopravvivono Wired Consulting e i grandi eventi, che resteranno attivi in Europa ma coordinati principalmente dal team di Wired Regno Unito.

Cosa succede ai giornalisti e collaboratori di Wired Italia?

Ufficialmente, Condé Nast afferma di gestire la transizione tramite il team HR dedicato; nei fatti, molti profili dovranno ricollocarsi nel mercato editoriale italiano.

Come si inserisce la chiusura nel piano globale di Condé Nast?

Si inserisce in una ristrutturazione che comprende la chiusura di edizioni di Glamour e l’integrazione di Self in altri brand, con forte focus sull’intelligenza artificiale.

Qual è la fonte delle informazioni sulla chiusura di Wired Italia?

Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.