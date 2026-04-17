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Giacomo Bongiorni, l’autopsia chiarisce la causa della morte: emorragia cranica da ripetuti colpi alla testa

Giacomo Bongiorni, l’autopsia chiarisce la causa della morte: emorragia cranica da ripetuti colpi alla testa

Autopsia su Giacomo Bongiorni, confermata la morte per pestaggio a Massa

Nella notte tra l’11 e il 12 aprile, in piazza Felice Palma a Massa, il 47enne Giacomo Bongiorni è morto dopo una violenta aggressione di gruppo. L’autopsia, eseguita a Genova dal medico legale Francesco Ventura, ha chiarito che il decesso non è dovuto alla sola caduta, ma ai colpi ripetuti alla testa e al volto.
Un 17enne, promessa del pugilato toscano, è stato arrestato e posto in carcere dal Tribunale per i Minorenni di Genova, mentre altri quattro giovani risultano indagati.
L’episodio, che ha sconvolto l’intera comunità, solleva interrogativi su violenza giovanile, responsabilità penali e sicurezza degli spazi pubblici.

In sintesi:

  • Autopsia: Giacomo Bongiorni morto per gravissima emorragia cranica da pestaggio
  • Arrestato un 17enne pugile, convalidata la custodia cautelare in carcere
  • Quattro ulteriori giovani indagati per concorso in omicidio volontario e rissa aggravata
  • Massa proclama il lutto cittadino, funerali al Duomo sabato 18 aprile

I risultati dell’autopsia e il quadro investigativo a Massa

Dalle prime indiscrezioni sull’esame autoptico emergono elementi decisivi: Giacomo Bongiorni è morto per una gravissima emorragia cranica provocata dai colpi ricevuti durante il pestaggio.
L’autopsia avrebbe evidenziato anche il marcato dissestamento della mandibola, “spostata” dalla violenza dei pugni, a conferma di una dinamica di aggressione mirata a zone vitali. Il medico legale Francesco Ventura ha trenta giorni di tempo per depositare la perizia completa, ma il quadro preliminare rafforza i sospetti della famiglia, convinta fin dall’inizio che non si sia trattato di una semplice caduta.
La versione del 17enne, che ha parlato di una presunta testata ricevuta dalla vittima, non è suffragata da lesioni compatibili: sul suo volto non risultano ferite, circostanza che indebolisce la tesi di una forte provocazione fisica.
Nel procedimento penale, questi elementi medico-legali e le immagini di videosorveglianza assumono un ruolo centrale nel definire responsabilità individuali e grado di partecipazione di ciascun membro del gruppo.

Responsabilità del branco e reazioni della città di Massa

Il Tribunale per i Minorenni di Genova ha convalidato l’arresto del 17enne, ritenendo alto il rischio di reiterazione del reato e disponendo la custodia cautelare in carcere. Il giovane, considerato una promessa del pugilato toscano, è ritenuto autore dei colpi decisivi.
Per concorso in omicidio volontario e rissa aggravata risultano indagati altri quattro ragazzi: i maggiorenni di origine romena Ionut Alexandru Miron, 23 anni, ed Eduard Alin Carutasu, 19 anni, detenuti nel carcere di Massa, e due minorenni indagati a piede libero.
Le telecamere di videosorveglianza e i video estratti dai cellulari ricostruirebbero con chiarezza le fasi del pestaggio, smentendo in parte le difese su una reazione a una presunta provocazione di Bongiorni.
Intanto la città si prepara all’ultimo saluto: i funerali si terranno sabato 18 aprile alle 15 nel Duomo di Massa, con lutto cittadino proclamato dall’amministrazione comunale come segno di vicinanza alla famiglia e di condanna della violenza gratuita.

FAQ

Di cosa è morto esattamente Giacomo Bongiorni?

Giacomo Bongiorni è morto per una gravissima emorragia cranica causata dai colpi ricevuti alla testa durante il pestaggio.

Perché il 17enne è in custodia cautelare in carcere?

Il 17enne è detenuto perché il Tribunale per i Minorenni ha valutato concreto il rischio di reiterazione del reato violento.

Quante persone sono indagate per l’omicidio di Massa?

Risultano indagati in totale cinque giovani: un 17enne arrestato, due maggiorenni in carcere e due minorenni a piede libero.

Quando e dove si terranno i funerali di Giacomo Bongiorni?

I funerali si svolgeranno sabato 18 aprile, alle ore 15, nel Duomo di Massa, con lutto cittadino.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

Il contenuto deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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