Web3 Alliance Awards 2025: SOLO 3 giorni per iscriversi al premio che celebra l’innovazione digitale italiana

La corsa verso il futuro digitale entra nel vivo: mancano ormai solo tre giorni alla chiusura delle iscrizioni per la prima edizione dei Web3 Alliance Awards 2025, il riconoscimento pensato per premiare i progetti italiani più innovativi nell’ambito delle tecnologie Web3 e dell’Intelligenza Artificiale Generativa (Gen AI).

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il termine ultimo per candidarsi è fissato a lunedì 29 settembre, una scadenza che mette in fibrillazione startup, aziende e sviluppatori che vogliono vedere il proprio lavoro riconosciuto come eccellenza nazionale.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

La manifestazione, promossa dal Consorzio Web3 Alliance, nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento e la capacità di innovazione di chi sta già contribuendo a costruire il web del futuro. “Vogliamo creare un’occasione di incontro, networking e ispirazione per tutta la comunità digitale,” spiegano dal consorzio, sottolineando l’importanza di uno spazio di confronto dove i migliori progetti possano emergere e diventare modelli di riferimento.

Il valore strategico di Web3 e AI per l’Italia

In un contesto in cui il dibattito su blockchain, metaverso, realtà aumentata e virtuale è più acceso che mai, il premio rappresenta un segnale forte: l’Italia vuole essere protagonista della nuova rivoluzione digitale. Non si tratta solo di celebrare progetti di ricerca o di sviluppo software, ma di creare un ecosistema in grado di orientare investitori, imprese e istituzioni verso soluzioni concrete e scalabili.

I Web3 Alliance Awards intendono quindi stimolare la nascita di un “circolo virtuoso” in cui innovazione e mercato si rafforzano reciprocamente. “Abbiamo bisogno di casi di successo che possano fungere da catalizzatori per l’intero settore,” affermano gli organizzatori, ricordando che le candidature possono riguardare prodotti, servizi o prototipi avanzati che abbiano avuto impatto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 25 settembre 2025.

Chi può partecipare e perché farlo

Le iscrizioni sono aperte a aziende, startup, agenzie, team di sviluppo e creatori con sede in Italia, senza alcuna restrizione di dimensione, fatturato o settore. La scelta di non porre limiti all’accesso mira a favorire la massima inclusività e a dare visibilità anche a realtà emergenti.

Partecipare significa avere l’opportunità di mostrare il proprio lavoro a una platea qualificata e di entrare in contatto con un network di stakeholder, investitori e innovatori. Il premio, infatti, non si limita a un riconoscimento simbolico ma si pone come hub di incontro per chiunque voglia contribuire attivamente alla trasformazione digitale del Paese.

Web3 Alliance: un punto di riferimento per l’innovazione

Fondata nel giugno 2022, Web3 Alliance si è rapidamente affermata come il punto di riferimento in Italia per chi lavora nel mondo delle tecnologie emergenti. Il consorzio si distingue per il suo approccio multindustry e multisettoriale, offrendo una piattaforma di dialogo comune dove professionisti, aziende e istituzioni possono collaborare e condividere esperienze.

Questa prima edizione dei Web3 Alliance Awards rappresenta solo il primo passo di un progetto più ambizioso che mira a costruire un mercato digitale maturo e sostenibile, in cui le competenze e la professionalità vengano valorizzate. Per maggiori informazioni e per iscrivere il proprio progetto, è possibile visitare il sito ufficiale web3alliance.it o contattare direttamente il consorzio tramite l’indirizzo email info@web3alliance.it.

Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 