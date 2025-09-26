Web3 Alliance Awards 2025: SOLO 3 giorni per iscriversi al premio che celebra l’innovazione digitale italiana

La corsa verso il futuro digitale entra nel vivo: mancano ormai solo tre giorni alla chiusura delle iscrizioni per la prima edizione dei Web3 Alliance Awards 2025, il riconoscimento pensato per premiare i progetti italiani più innovativi nell’ambito delle tecnologie Web3 e dell’Intelligenza Artificiale Generativa (Gen AI).

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il termine ultimo per candidarsi è fissato a lunedì 29 settembre, una scadenza che mette in fibrillazione startup, aziende e sviluppatori che vogliono vedere il proprio lavoro riconosciuto come eccellenza nazionale.

La manifestazione, promossa dal Consorzio Web3 Alliance, nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento e la capacità di innovazione di chi sta già contribuendo a costruire il web del futuro. “Vogliamo creare un’occasione di incontro, networking e ispirazione per tutta la comunità digitale,” spiegano dal consorzio, sottolineando l’importanza di uno spazio di confronto dove i migliori progetti possano emergere e diventare modelli di riferimento.

Il valore strategico di Web3 e AI per l’Italia

In un contesto in cui il dibattito su blockchain, metaverso, realtà aumentata e virtuale è più acceso che mai, il premio rappresenta un segnale forte: l’Italia vuole essere protagonista della nuova rivoluzione digitale. Non si tratta solo di celebrare progetti di ricerca o di sviluppo software, ma di creare un ecosistema in grado di orientare investitori, imprese e istituzioni verso soluzioni concrete e scalabili.

I Web3 Alliance Awards intendono quindi stimolare la nascita di un “circolo virtuoso” in cui innovazione e mercato si rafforzano reciprocamente. “Abbiamo bisogno di casi di successo che possano fungere da catalizzatori per l’intero settore,” affermano gli organizzatori, ricordando che le candidature possono riguardare prodotti, servizi o prototipi avanzati che abbiano avuto impatto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 25 settembre 2025.

Chi può partecipare e perché farlo

Le iscrizioni sono aperte a aziende, startup, agenzie, team di sviluppo e creatori con sede in Italia, senza alcuna restrizione di dimensione, fatturato o settore. La scelta di non porre limiti all’accesso mira a favorire la massima inclusività e a dare visibilità anche a realtà emergenti.

Partecipare significa avere l’opportunità di mostrare il proprio lavoro a una platea qualificata e di entrare in contatto con un network di stakeholder, investitori e innovatori. Il premio, infatti, non si limita a un riconoscimento simbolico ma si pone come hub di incontro per chiunque voglia contribuire attivamente alla trasformazione digitale del Paese.

Web3 Alliance: un punto di riferimento per l’innovazione

Fondata nel giugno 2022, Web3 Alliance si è rapidamente affermata come il punto di riferimento in Italia per chi lavora nel mondo delle tecnologie emergenti. Il consorzio si distingue per il suo approccio multindustry e multisettoriale, offrendo una piattaforma di dialogo comune dove professionisti, aziende e istituzioni possono collaborare e condividere esperienze.

Questa prima edizione dei Web3 Alliance Awards rappresenta solo il primo passo di un progetto più ambizioso che mira a costruire un mercato digitale maturo e sostenibile, in cui le competenze e la professionalità vengano valorizzate. Per maggiori informazioni e per iscrivere il proprio progetto, è possibile visitare il sito ufficiale web3alliance.it o contattare direttamente il consorzio tramite l’indirizzo email info@web3alliance.it.