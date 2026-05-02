Sinner sfida ancora Zverev nella finale di Madrid e punta a un record storico nel circuito ATP

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Biennale Arte 2026, il padiglione russo chiuso ma al centro del dibattito

Alla Biennale Arte 2026 di Venezia, in programma dal 9 maggio al 22 novembre, il padiglione della Federazione Russa resterà l’unico spazio nazionale completamente inaccessibile al pubblico.

Nonostante l’assenza di una cerimonia inaugurale e la chiusura fisica degli ambienti espositivi, la Russia prepara un ritorno simbolico con la performance di tre giorni ‘The Tree is Rooted in the Sky’, prevista dal 6 all’8 maggio e visibile solo a giornalisti e addetti ai lavori.

Il progetto, ancora in via di definizione, è diventato il fulcro di polemiche politiche e istituzionali sulla presenza russa alla Biennale, in un contesto segnato da tensioni geopolitiche e da un dibattito acceso sul ruolo dell’arte nei conflitti internazionali.

In sintesi:

Il padiglione russo alla Biennale Arte 2026 resterà chiuso al pubblico per tutta la manifestazione.

La performance ‘The Tree is Rooted in the Sky’ durerà tre giorni e sarà accessibile solo agli addetti.

durerà tre giorni e sarà accessibile solo agli addetti. Il progetto coinvolge una trentina di artisti da Russia, Argentina , Brasile , Mali e Messico .

, , e . La chiusura fisica alimenta polemiche politiche sulla legittimità della presenza russa a Venezia.

Dopo quattro anni di assenza dalla Biennale, la Russia tenta una ri-legittimazione culturale senza riapertura al pubblico dei propri spazi.

La performance ‘The Tree is Rooted in the Sky’ sarà registrata e successivamente proiettata su grandi schermi installati sulla facciata del padiglione russo ai Giardini, consentendo una fruizione solo esterna e mediata per i visitatori.

L’assenza di accesso diretto all’interno del padiglione, unita alla natura selettiva dell’evento, colloca il progetto in una zona ibrida tra partecipazione ufficiale e auto-isolamento, trasformando la Russia in un caso unico tra i cento Stati presenti alla manifestazione veneziana.

La performance russa tra diplomazia culturale e spazio chiuso

Secondo informazioni raccolte da Adnkronos, la performance in programma dal 6 all’8 maggio riunirà circa trenta partecipanti tra artisti, musicisti, poeti e filosofi.

Una decina proverrà dalla Russia, mentre gli altri arriveranno da Argentina, Brasile, Mali e Messico, delineando un cast volutamente decentrato rispetto ai tradizionali poli occidentali.

Tra i protagonisti è indicato il sound artist maliano DJ Diaki, noto per la fusione tra ritmi africani, folklore russo e musica elettronica, scelta che segnala una precisa direzione estetica e geopolitica.

Il format pensato dagli organizzatori assume i tratti di un piccolo festival interdisciplinare: spettacoli dal vivo, workshop, inserti filosofici e componenti audiovisive, concepiti per creare un “ecosistema” performativo chiuso ma altamente spettacolarizzato verso l’esterno.

All’interno, il progetto prevede pittura, scultura, performance multimediali e sound art.

Tra gli artisti coinvolti figurano, tra gli altri, Lizaveta Anshina, Ekaterina Antonenko, Vera Bazilevskikh, Antonio Buonuario, Serafim Chaikin, Marco Dinelli, Timofey Dudarenko, Faina, Zhanna Gefling, Oleg Gudachev, Sofya Ivanishkina, Jaijiu, JLZ, Tatiana Khalbaeva, Alexey Khovalyg, Daria Khrisanova, Nikita Korolev, Oksana Kuznetsova, Roman Malyavkin, Petr Musoev, Artem Nikolaev, Veronika Okuneva, Valerie Oleynik, Georgy Orlov-Davydovsky, Yaroslav Paradovsky, Bogdan Petrenko, Alexey Retinsky, Ekaterina Rostovtseva, Antonina Sergeeva, Mikhail Spasskii, Lukas Sukharev, Alexey Sysoev, Olga Talysheva, Ilya Tatakov, Alexey Tegin e Maria Vinogradova.

La commissaria del padiglione, Anastasia Karneeva, definisce il progetto come un dispositivo per valorizzare “pratiche periferiche” e mettere in relazione “radici locali e prospettive globali”.

In quest’ottica, il padiglione chiuso diventa un paradossale laboratorio di dialogo interculturale, ma solo filtrato attraverso schermi e media.

La strategia russa sembra giocarsi sulla soglia: essere formalmente presenti alla Biennale, sottraendosi però alla consueta esperienza diretta dello spazio espositivo, con inevitabili ripercussioni sul dibattito internazionale su boicottaggi, soft power culturale e responsabilità degli eventi globali in tempi di crisi.

Le possibili conseguenze sul sistema Biennale e sul pubblico globale

La scelta russa di un padiglione chiuso ma mediato digitalmente potrebbe anticipare nuovi modelli di presenza “a distanza” nei grandi eventi culturali.

Se il progetto attirasse attenzione mediatica, altre nazioni potrebbero sperimentare formati simili, tra controllo politico del messaggio e massima visibilità esterna.

Per la Biennale, il caso russo solleva interrogativi sulla governance culturale: fino a che punto è legittimo accogliere progetti formalmente aperti al dialogo, ma strutturalmente inaccessibili al pubblico?

La risposta a queste domande condizionerà non solo l’edizione 2026, ma anche le future politiche di partecipazione in contesti segnati da conflitti e sanzioni internazionali.

FAQ

Perché il padiglione della Russia alla Biennale 2026 è chiuso al pubblico?

Il padiglione russo resterà fisicamente inaccessibile per l’intera Biennale, scelta organizzativa che evita un’apertura ufficiale e limita l’esperienza diretta dei visitatori.

Cosa prevede esattamente la performance The Tree is Rooted in the Sky?

La performance durerà tre giorni, includerà spettacoli, workshop, interventi filosofici e componenti audiovisive, con registrazione e proiezione esterna su maxi-schermi del padiglione.

Chi è DJ Diaki e perché è coinvolto nel progetto russo?

DJ Diaki è un artista sonoro del Mali, noto per unire ritmi africani, folklore russo ed elettronica, simbolo della dimensione interculturale del progetto.

Il pubblico potrà comunque vedere qualcosa del padiglione russo a Venezia?

Sì, il pubblico vedrà solo le proiezioni esterne su grandi schermi sulla facciata del padiglione, senza accesso agli ambienti interni.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento sulla Biennale?

L’articolo deriva da un’elaborazione giornalistica basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.