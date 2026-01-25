Verissimo svela segreti su Marcella Bella, il fratello Gianni, tensioni a Ballando e rivelazioni che nessuno immaginava

Verissimo, oggi ospite Marcella Bella: dal dolore per il fratello Gianni alla polemica Ballando

Ritratto a Verissimo

L’ospitata di oggi a Verissimo riporta al centro della scena una delle voci più riconoscibili della musica italiana, tra successi, fragilità e rinascite. L’intervista ripercorre le tappe cruciali di una carriera iniziata giovanissima e mai davvero interrotta, nonostante crisi discografiche, scelte controverse e lunghi silenzi. A 16 anni il primo contratto, nel 1973 il trionfo al Festivalbar con Io domani la consacra volto femminile della canzone melodica italiana.

Tra gli anni ’70 e ’80 arrivano decine di singoli e album, ma nel 1991 il lavoro Sotto il vulcano segna una fase di appannamento. La popolarità viene recuperata nel 2005 con il ritorno a Sanremo e il brano Uomo bastardo, che rilancia l’immagine di un’artista intensa e viscerale. Nel 2019 celebra 50 anni di carriera con la raccolta 50 Anni di Bella Musica e nel 2024 torna ancora all’Ariston con Pelle Diamante, ballata-manifesto sulla resilienza femminile.

Un capitolo a parte è la parentesi politica del 2004, quando accetta la candidatura alle Europee con Alleanza Nazionale. La mancata elezione e le polemiche successive la porteranno, anni dopo, a prendere nettamente le distanze da quella scelta, giudicata oggi un passo fuori tempo e fuori luogo rispetto alla sua vera natura artistica.

Famiglia, amori e il dramma di Gianni

Alle spalle c’è una vita privata costruita lontano dai clamori, pur accanto a figure note dello spettacolo. Dopo una relazione di circa un anno con il bassista dei Pooh, Red Canzian, la svolta arriva nel 1979 con l’incontro con l’imprenditore milanese Mario Merello. Dal loro legame nascono tre figli, Giacomo, Carolina e Tommaso, e nel 1989 il matrimonio che suggella un rapporto rimasto solido nel tempo.

Il baricentro emotivo, però, resta il rapporto con il fratello maggiore Gianni Bella, autore di molte delle sue hit e riferimento affettivo assoluto. Nelle interviste televisive, da Piero Chiambretti a Rai, la cantante ha raccontato come il cantautore le abbia fatto da padre, guida artistica e scudo umano. Il legame si incrina solo quando la malattia irrompe all’improvviso.

L’ictus che colpisce Gianni la travolge psicologicamente: la corsa all’ospedale di Parma, la rianimazione, la paura di perderlo segnano un vero blackout emotivo. In quel momento decide di sospendere la carriera per seguirlo nella lunga riabilitazione, presenziando ai primi passi, alle prime parole, accettando che le luci della ribalta possano aspettare mentre la famiglia no.

Ballando con le stelle e lo scontro con la giuria

La recente partecipazione a Ballando con le stelle ha mostrato un lato inedito dell’artista, tra autoironia, fragilità fisica e determinazione. In coppia con il maestro Chiquito, è arrivata fino allo spareggio dell’ottava puntata, salutando il programma non senza rimpianti. Il percorso, tuttavia, è rimasto segnato da giudizi duri e da più di un attrito con la giuria dello show condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Fin dalla prima esibizione, i commenti sui movimenti e sull’abito hanno generato malumori. Guillermo Mariotto ha ironizzato in modo colorito sull’outfit, mentre Fabio Canino l’ha paragonata alle “signore arrapate” dei villaggi ai Caraibi, battuta giudicata da molti fuori luogo. Le reazioni social e la sensibilità della diretta interessata hanno trasformato il siparietto in caso mediatico.

La tensione rientra solo dopo le scuse pubbliche di Canino, che in trasmissione precisa come non intendesse un attacco sessista. Resta però la sensazione di un confronto generazionale e di immagine: da una parte una diva che rivendica rispetto per una storia lunga mezzo secolo, dall’altra un talent show che spinge su ironia tagliente e linguaggi da intrattenimento aggressivo.

FAQ

D: Chi è Marcella Bella?

R: È una storica cantante italiana nata a Catania nel 1952, attiva dagli anni ’60, con oltre 25 album pubblicati.

D: Qual è stato il suo primo grande successo?

R: Il brano Io domani, con cui ha vinto il Festivalbar nel 1973.

D: Perché ha parlato del fratello Gianni a Verissimo?

R: Ha raccontato il dolore per l’ictus che ha colpito Gianni Bella e la scelta di mettere in pausa la carriera per stargli accanto.

D: Che ruolo ha avuto nella sua vita Gianni Bella?

R: È stato autore di molti suoi successi e una figura paterna e protettiva, oltre che fratello maggiore.

D: Cosa è successo a Ballando con le stelle?

R: Durante il programma di Rai 1 ha avuto frizioni con la giuria per commenti ritenuti offensivi sul look e sull’atteggiamento in pista.

D: Come si è chiusa la polemica con Fabio Canino?

R: Il giurato ha chiesto scusa in diretta, definendo infelice la battuta e negando intenti sessisti.

D: Marcella Bella è mai stata in politica?

R: Sì, si è candidata alle Europee del 2004 con Alleanza Nazionale, scelta che in seguito ha rinnegato.

D: Qual è la fonte giornalistica originale citata?

R: Le informazioni derivano da ricostruzioni apparse su testate italiane e contenuti televisivi, in particolare interviste a Verissimo e programmi di Mediaset e Rai.