Indy retriever trionfa come miglior attore agli Astra Awards e oscura Ethan Hawke: ecco come è successo

Vittoria provocatoria agli astra 2025

Astra Awards 2025, assegnati dalla Hollywood Creative Alliance, chiudono con un esito destinato a fare discutere: il premio per il miglior attore in un film horror va a Indy, cane protagonista di Good Boy. La decisione, coerente con l’impronta anticonvenzionale della rassegna, rappresenta un precedente assoluto: per la prima volta un riconoscimento attoriale competitivo viene attribuito a un animale in gara con interpreti umani.

La vittoria ha una cifra apertamente provocatoria, ma fotografa anche l’intento degli organizzatori di spostare i confini del riconoscimento del lavoro “attoriale” nel cinema di genere. L’assegnazione, pur lontana dai circuiti mainstream, consolida il profilo degli Astra come spazio di sperimentazione, dove la performance viene valutata sul risultato in scena più che sulla natura dell’interprete.

Il trionfo di Indy arriva in una categoria competitiva che includeva nomi di primo piano, amplificando la portata mediatica dell’episodio. L’evento, già virale sui social, apre un dibattito su criteri e confini delle categorie recitative, evidenziando come il premio, nella cornice degli Astra 2025, funzioni da strappo simbolico rispetto ai canoni tradizionali.

Chi è indy, il retriever di good boy

Indy è un Nova Scotia Duck Tolling Retriever, addestrato per set e ambienti ad alta stimolazione, protagonista assoluto di Good Boy. La sua presenza scenica regge la narrazione horror con movimenti calibrati, reazioni spontanee e una fisicità che costruisce tensione senza artifici digitali.

Il cane lavora in sinergia con il regista Ben Leonberg, che è anche il suo proprietario: un rapporto di fiducia che ha consentito di ottenere take complessi, fondamentali per la suspense. La performance di Indy non è “truccata”: è costruita su comandi discreti, gestione del set e montaggio che esalta sguardi, posture, micro-azioni.

Secondo la sinossi citata da testate statunitensi, Good Boy racconta di un cane che protegge i padroni da un’entità che infesta la casa. Questo impianto ha valorizzato il ruolo “attoriale” dell’animale, trasformandolo in motore drammaturgico e non semplice presenza scenica. La scelta del Tolling Retriever, noto per agilità e docilità, ha offerto al film un interprete capace di sostenere il ritmo e la credibilità dell’horror domestico.

Gli sconfitti eccellenti e la reazione del regista

Nella stessa categoria concorrevano interpreti di profilo internazionale come Ethan Hawke, Sally Hawkins e Alfie Williams, a conferma della natura competitiva del riconoscimento. Il successo di Indy ha quindi superato candidature umane consolidate, sottolineando la volontà degli Astra Awards 2025 di misurare l’efficacia della performance sul risultato in scena.

La scelta, in linea con lo spirito non convenzionale della Hollywood Creative Alliance, ha immediatamente acceso il dibattito sui confini della recitazione e sulle categorie di premio. Il caso evidenzia un cambio di paradigma: premiare la resa narrativa, anche quando l’interprete è un animale, se questa guida il racconto e sostiene il genere.

Il regista di Good Boy, Ben Leonberg, ha commentato sui social ringraziando la giuria e riconoscendo il paradosso creativo: “Indy e io siamo davvero grati per questo riconoscimento al suo lavoro in un film di cui, con ogni probabilità, non ha mai capito fino in fondo di far parte”. Un messaggio che unisce ironia e consapevolezza autoriale, ribadendo il ruolo del rapporto regista-animale nel raggiungere una performance credibile.

