Amici sconvolge il pomeriggio di Canale 5 con una puntata imprevedibile, ospiti speciali e colpo di scena finale

Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: tra gli ospiti in studio Senza Cri e i Modà

Nuovo pomeridiano su Canale 5

La 25esima edizione di Amici torna oggi nel daytime di Canale 5 con una puntata ricca di musica, sfide serrate e nuove gerarchie interne alla scuola. Il talent di Maria De Filippi schiera in studio 17 allievi tra canto e ballo, chiamati a difendere il proprio banco e a convincere professori e giudici esterni.

Nel comparto canto troviamo Opi, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma, Lorenzo Salvetti, Elena D’Elia, Angie, Caterina Lumina, mentre per il ballo sono protagonisti Alex Calu, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio, Kiara e i più recenti ingressi Simone e Giulia.

A guidare e valutare i ragazzi ci sono sei docenti di peso: le insegnanti di danza Alessandra Celentano e Veronica Peparini, il coreografo Emanuel Lo, e per il canto Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, pronti a misurare progressi, cali di rendimento e personalità artistica.

Ospiti musicali e giudici d’eccezione

Il pomeriggio di oggi punta fortissimo sugli ospiti in studio, a partire dall’ex allievo Senza Cri, che torna sul palco del talent per presentare il singolo “Spiagge”, finalista a Sanremo Giovani e pubblicato per Ada/Warner Music Italy. Un ritorno simbolico che sottolinea il ponte tra la scuola e il mercato discografico reale.

Alle valutazioni esterne dei ragazzi di canto contribuiranno la voce inconfondibile di Nina Zilli, lo showman e conduttore Nicolò De Devitiis e il direttore d’orchestra e arrangiatore Adriano Pennino, chiamati a esprimere giudizi tecnici ma anche di impatto televisivo.

Per la classifica di ballo, i punteggi saranno firmati dai coreografi Fabrizio Mainini e Garrison Rochelle, figure storiche legate al format, che analizzeranno pulizia, versatilità e presenza scenica degli allievi in gara.

Inediti, radio e super performance

Lo spazio dedicato agli inediti è cruciale per il posizionamento futuro dei giovani cantanti: le esibizioni saranno ascoltate e giudicate dai rappresentanti di tre importanti emittenti radiofoniche, Luigi Provenzani per RTL 102.5/Radio Zeta, Rosario Pellecchia per Radio 105 e Pippo Pelo per Radio Kiss Kiss. Il loro feedback può incidere sia sulle classifiche interne sia sulle potenzialità di passaggi in rotazione.

Tra i super ospiti musicali spiccano i Modà con Bianca Atzei, pronti a presentare il brano “Ti amo ma non posso dirlo”, pubblicato per Atlantic/Warner Music Italy. Una performance che promette di alzare ulteriormente il livello live della puntata.

Non mancheranno compiti assegnati in settimana, confronti diretti tra allievi, polemiche su comportamento e impegno e momenti di forte tensione emotiva, con appuntamento fissato alle 14 circa su Canale 5 nel pomeridiano domenicale.

FAQ

D: Quando va in onda la nuova puntata?
R: Oggi, domenica 25 gennaio 2026, alle 14 circa su Canale 5.

D: Chi sono gli ospiti musicali principali?
R: In studio si esibiscono Senza Cri, i Modà e Bianca Atzei, oltre alla presenza di Nina Zilli come giudice.

D: Quale brano presenta Senza Cri?
R: Porta live il singolo “Spiagge”, finalista a Sanremo Giovani e uscito per Ada/Warner Music Italy.

D: Cosa cantano i Modà con Bianca Atzei?
R: Presentano “Ti amo ma non posso dirlo”, pubblicato per Atlantic/Warner Music Italy.

D: Quanti sono gli allievi ancora in gara?
R: I banchi occupati sono 17, divisi tra categoria canto e categoria ballo.

D: Chi sono i professori di questa edizione?
R: I docenti sono Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

D: Chi valuta gli inediti per le radio?
R: I rappresentanti radiofonici sono Luigi Provenzani (RTL 102.5/Radio Zeta), Rosario Pellecchia (Radio 105) e Pippo Pelo (Radio Kiss Kiss).

D: Qual è la fonte giornalistica originale delle anticipazioni?
R: Le informazioni derivano da anticipazioni e cronache televisive pubblicate sulla stampa di spettacolo italiana specializzata in Amici e palinsesto Mediaset.

