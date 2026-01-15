Federica Pellegrini incinta: allenamento su Instagram scatena polemica feroce, fan divisi e critiche accese

Allenamento in gravidanza e reazioni online

Federica Pellegrini, al settimo mese di gravidanza, ha pubblicato su Instagram un video mentre si allena in palestra, mostrando esercizi mirati eseguiti con controllo e postura accurata. Nel filmato, l’ex nuotatrice appare con abbigliamento tecnico e pancione in evidenza, impegnata tra macchinari ed esercizi a corpo libero, con ritmo moderato e movimenti funzionali. Ha accompagnato le immagini con il messaggio: “Girls power (into the seventh)”, specificando che ogni attività è svolta sotto stretta sorveglianza medica e ricordando come l’esperienza da atleta incida sulla gestione dello sforzo.

La condivisione ha scatenato reazioni contrastanti tra i follower: accanto a incoraggiamenti e complimenti, sono arrivati commenti preoccupati come “Io farei attenzione” e “Oddio no!”, con utenti timorosi di possibili rischi legati allo sport in gravidanza. La discussione si è polarizzata tra chi ritiene l’allenamento un supporto alla gestazione e chi lo giudica potenzialmente inappropriato al settimo mese.

A difesa di Pellegrini è intervenuta una fan, che ha ricordato lo status di atleta olimpica dell’ex campionessa, invitando a evitare ammonimenti generici e a riconoscere competenza e preparazione: un appello a “fare il tifo” per un percorso calibrato, presentato come esempio di determinazione e consapevolezza.

Supervisione medica e benefici dell’attività fisica

Federica Pellegrini ha precisato che ogni esercizio è pianificato e monitorato, sottolineando la presenza di una supervisione clinica continua durante la gravidanza. La scelta di mantenere un’attività moderata, con carichi controllati e movimenti funzionali, rientra nelle indicazioni comunemente suggerite in assenza di controindicazioni mediche. La sua formazione da ex atleta consente una gestione accurata dell’intensità e dei tempi di recupero, limitando stress inutili.

L’allenamento in gestazione, quando appropriato, può favorire mobilità, postura, efficienza respiratoria e qualità del sonno, oltre a supportare la stabilità del core e la circolazione. Le immagini condivise su Instagram mostrano serie eseguite senza affanno, con attenzione al baricentro e alla sicurezza, evitando dinamiche ad alto impatto. La comunicazione pubblica del messaggio “sotto stretta supervisione” indica un approccio prudente e informato.

Le critiche ricevute online si scontrano con la cornice di cautela dichiarata e con l’esperienza maturata in anni di sport di alto livello. L’intervento dei fan, che ricordano il profilo da olimpionica, evidenzia la differenza tra pratica improvvisata e protocollo personalizzato. L’orientamento a misurare sforzo, progressioni e pause riflette una metodologia pensata per la tutela della madre e del feto, riducendo rischi e massimizzando i benefici.

Vita privata, seconda gravidanza e sostegno dei fan

Federica Pellegrini attraversa un momento personale positivo: dopo la nascita di Matilde a gennaio 2024, ha annunciato la seconda gravidanza, condividendo aggiornamenti costanti con la propria community. Al fianco c’è Matteo Giunta, allenatore e compagno di lunga data, conosciuto a bordo vasca e poi diventato marito nel 2022 a Venezia, dopo l’uscita pubblica come coppia nel 2019. La relazione, nata nel 2013, si è consolidata tra lavoro e vita privata, con un equilibrio che oggi sostiene il nuovo capitolo familiare.

La campionessa ha raccontato di aver faticato ad accettare i cambiamenti del corpo nella prima gravidanza, percependo sguardi e giudizi prima che la pancia fosse evidente; quando il pancione è cresciuto, quel passaggio è diventato la fase più appagante. Il ricordo del parto di Matilde resta intenso: la perdita momentanea del battito ha portato a un cesareo d’urgenza, gestito da un team medico definito “super”, con priorità assoluta alla sicurezza della bambina.

Nella nuova attesa, il tifo dei follower si intreccia alla narrazione quotidiana su Instagram: tra chi applaude la disciplina dell’ex nuotatrice e chi invita alla prudenza, prevalgono messaggi di sostegno. Un pubblico che riconosce metodo, trasparenza e l’intesa con Giunta, considerata una base solida per affrontare la seconda maternità.

