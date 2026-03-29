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Verissimo anticipazioni e ospiti della prossima puntata su Canale 5

Verissimo anticipazioni e ospiti della prossima puntata su Canale 5

Verissimo del 29 marzo 2026: ospiti, temi e anticipazioni complete

Domenica 29 marzo 2026, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin. In studio arriveranno protagonisti della televisione, della musica e della cronaca, chiamati a raccontare novità professionali e vicende personali.
Dal mondo dei reality alle aule dei tribunali mediatici, l’appuntamento punterà su interviste approfondite e testimonianze dirette, con particolare attenzione al caso irrisolto di Denise Pipitone.
L’obiettivo della puntata è unire intrattenimento e attualità, alternando promozione di nuovi progetti, riflessioni sui rapporti familiari e aggiornamenti su una delle vicende giudiziarie più seguite dagli italiani.

In sintesi:

  • Silvia Toffanin guida un nuovo appuntamento di Verissimo su Canale 5.
  • Intervista centrale a Selvaggia Lucarelli, tra reality, opinioni e nuovi progetti televisivi.
  • Musica e racconti personali con Enrico Nigiotti e Filippo Nardi.
  • In studio Piera Maggio e Pietro Pulizzi sul caso Denise Pipitone.

Ospiti, interviste e temi principali della puntata di Verissimo

La nuova puntata vede al centro Selvaggia Lucarelli, oggi opinionista del Grande Fratello Vip e prossima conduttrice della seconda stagione di Too Hot to Handle Italia. In studio ripercorrerà la sua evoluzione televisiva e digitale, tra giudizi sui reality, dinamiche dei social e ruolo dell’opinionista nel racconto della contemporaneità.

Spazio poi a Evelina Sgarbi, che presenta il suo primo libro “Nata Sgarbi”, un memoir in cui affronta il rapporto con il padre Vittorio Sgarbi e il peso di un cognome noto. L’intervista promette riflessioni su identità, famiglia e gestione dell’esposizione mediatica.

Dal mondo dei talent arriva la coppia di professoresse di Amici di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, protagoniste della fase del Serale su Canale 5. Con Silvia Toffanin analizzeranno il lavoro con gli allievi, la competizione televisiva e l’equilibrio tra disciplina artistica e spettacolo.

Musica, nuove vite lontano dai riflettori e il caso Denise Pipitone

La componente musicale sarà affidata a Enrico Nigiotti, reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’artista racconterà ispirazioni, fasi della sua carriera e quanto i talent abbiano inciso sul suo percorso cantautorale, accompagnando l’intervista con la sua consueta sensibilità.

In studio anche Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello, oggi impegnato in una vita lontana dai riflettori. La conversazione verterà sul dopo reality, sulle difficoltà di gestire la popolarità e su come riconvertire la propria immagine pubblica in un progetto di vita più riservato.

Uno dei momenti più attesi riguarda la presenza di Piera Maggio e di Pietro Pulizzi, padre biologico di Denise Pipitone. Dopo le recenti notizie su un presunto nuovo “super testimone” legato alla scomparsa del 2004, i due genitori interverranno per fare chiarezza, aggiornare sullo stato delle indagini e ribadire la loro richiesta di verità e giustizia.

Il ruolo di Verissimo tra memoria collettiva e nuova televisione

Questa puntata conferma Verissimo come spazio di racconto trasversale, capace di tenere insieme confessioni intime, promozione culturale e memoria collettiva.

L’attenzione al caso Denise Pipitone mostra come il talk show di Silvia Toffanin continui a fungere da cassa di risonanza per vicende ancora aperte, contribuendo a mantenerle al centro del dibattito pubblico.

Al tempo stesso, il focus su figure come Selvaggia Lucarelli, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini fotografa l’evoluzione della televisione italiana, tra reality, talent e nuovi format streaming, delineando tendenze e protagonisti che influenzeranno i palinsesti dei prossimi anni.

FAQ

Quando va in onda la puntata di Verissimo del 29 marzo 2026?

La puntata di Verissimo andrà in onda domenica 29 marzo 2026 nel pomeriggio su Canale 5, all’interno del tradizionale slot festivo.

Chi sono gli ospiti principali di Verissimo il 29 marzo 2026?

Gli ospiti principali sono Selvaggia Lucarelli, Evelina Sgarbi, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Enrico Nigiotti, Filippo Nardi, Piera Maggio e Pietro Pulizzi.

Si parlerà del caso Denise Pipitone a Verissimo?

Sì, il caso Denise Pipitone verrà affrontato con un intervento in studio di Piera Maggio e Pietro Pulizzi, aggiornando sulle ultime novità.

Quale libro presenta Evelina Sgarbi durante la puntata?

Evelina Sgarbi presenta il suo primo libro “Nata Sgarbi”, in cui racconta il rapporto con il padre Vittorio Sgarbi e la sua storia personale.

Quali sono le fonti utilizzate per queste anticipazioni su Verissimo?

Le anticipazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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