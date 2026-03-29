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Milly Carlucci sfida se stessa ma Canzonissima non decolla davvero

Milly Carlucci sfida se stessa ma Canzonissima non decolla davvero

Canzonissima Rai 1, perché il ritorno del varietà non convince

Il nuovo Canzonissima di Rai 1, guidato da Milly Carlucci, debutta in prima serata come grande operazione nostalgia, ma il risultato appare un derivato di Ballando con le stelle.
In uno studio dall’impianto tradizionale, il programma promette una gara tra canzoni, non tra artisti, ma finisce per replicare meccanismi già visti, con lunghe clip biografiche e una giuria centrale.
La scelta editoriale, maturata in pochi mesi tra Natale e il 21 marzo, solleva interrogativi su identità, posizionamento e senso stesso del reboot, lasciando il pubblico diviso tra aspettative storiche e percezione di un semplice riempitivo di palinsesto.

In sintesi:

  • Canzonissima torna su Rai 1 come varietà musicale ma senza vera identità propria.
  • L’impianto ricalca in modo evidente format di Milly Carlucci, soprattutto Ballando con le stelle.
  • La promessa di gara tra brani lascia spazio alle storie personali dei cantanti.
  • Il reboot appare più tappabuchi di palinsesto che progetto di lungo periodo.

Lo show si presenta come grande omaggio a uno dei marchi più prestigiosi della storia della televisione italiana, ma la continuità con il passato si ferma quasi al titolo.
Il nuovo Canzonissima assume la forma di un ulteriore spin-off del “metodo Carlucci”: struttura narrativa seriale, giuria con ruolo forte, montaggio carico di contributi pre-registrati e durata superiore alle tre ore.
L’effetto è quello di un eterno déjà-vu: dalle dinamiche dei concorrenti alle atmosfere di studio, tutto richiama Ballando con le stelle, “Il Cantante Mascherato” e “L’Acchiappatalenti”, senza un vero scarto creativo.

La stessa impostazione dichiarata – gara tra canzoni e non tra interpreti – viene di fatto smentita dalla centralità delle clip in cui i cantanti aprono la propria vita privata, spostando l’attenzione emotiva su persone e biografie.
Ne deriva un format ibrido: né puro talent musicale, né autentico varietà d’epoca, ma un collage di linguaggi televisivi già rodati, che indebolisce il valore del brand storico riesumato.

Un marchio storico trattato come semplice tappabuchi

Il contesto produttivo pesa sulla percezione del programma.
La stessa Milly Carlucci ha spiegato a “Tv Talk” che la preparazione del nuovo Canzonissima si è concentrata tra Natale e il 21 marzo: tempi compressi per un titolo che, per storia e carico simbolico, richiederebbe un progetto di più ampio respiro.
Il risultato scenico, con uno studio che ricorda un’emittente locale più che un grande show di servizio pubblico, accentua il senso di occasione mancata.

Gli over 60, che conservano memoria dell’originale, faticano a riconoscere lo spirito del programma che fu; gli under 50 percepiscono una copia di format già digeriti, priva di un obiettivo narrativo chiaro.
Neppure l’idea di individuare la “canzone più bella” regge: mancano criteri espliciti, parametri di giudizio e un arco competitivo che giustifichi oltre 200 minuti di messa in onda.
Così il reboot finisce per indebolire il marchio che vorrebbe valorizzare, riducendo un pezzo di storia televisiva a semplice riempitivo di palinsesto.

Le conseguenze per il futuro dei grandi varietà Rai

Il caso Canzonissima apre un tema strategico per Rai: come usare il patrimonio di brand storici senza snaturarli.
Operazioni nostalgia frettolose, che riciclano linguaggi già sfruttati, rischiano di logorare sia i titoli del passato sia la credibilità dei volti di punta.
Per il futuro dei grandi varietà di prima serata serviranno processi più lunghi di sviluppo editoriale, maggiore distinzione tra format e un uso misurato delle formule di successo.

Solo così reboot e revival potranno tornare a essere eventi editoriali capaci di attrarre pubblici diversi, e non semplici estensioni di prodotti esistenti.

FAQ

Che cos’è il nuovo Canzonissima di Rai 1?

È un varietà musicale di prima serata condotto da Milly Carlucci, che riprende il titolo storico ma con impostazione narrativa moderna e ibrida.

In cosa il nuovo Canzonissima ricorda Ballando con le stelle?

Riprende struttura con giuria centrale, lunghe clip biografiche, ritmi dilatati e impostazione da talent, creando un forte effetto déjà-vu sul pubblico.

Perché molti criticano la durata di Canzonissima?

Perché supera ampiamente i 200 minuti, con un flusso di contenuti percepito come ridondante rispetto alla semplice selezione della “canzone più bella”.

Canzonissima è una gara tra cantanti o tra canzoni?

Formalmente è una gara tra canzoni, ma in pratica la narrazione privilegia le storie personali degli artisti, spostando il focus sui protagonisti.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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