Corinne Clery svela Claudio, il nuovo amore che fa sognare nozze e rivoluziona la sua vita

Nuovo amore e progetto di nozze

Corinne Clery, volto storico del cinema europeo, conferma una nuova stagione personale segnata da stabilità affettiva e decisioni concrete. Ospite di Monica Setta a “Storie al bivio”, l’attrice dichiara che la relazione con Claudio Gentili dura da tre anni, con un’intesa diventata progettualità dopo il recente Capodanno trascorso a Parigi.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il viaggio, definito “meraviglioso”, ha consolidato l’idea del matrimonio, prospettiva che Clery afferma di valutare con convinzione. La scelta arriva dopo un lungo periodo da single, iniziato nel 2017 al termine della storia con Angelo Costabile, e dopo passate unioni importanti con Beppe Ercole e Hubert Wayaffe.

Il quadro sentimentale è oggi dichiaratamente pubblico: nessun riserbo, nessun passo indietro. Gentili, presente in studio, conferma la volontà di sposarsi “anche domani”, mentre l’attrice sottolinea che il legame è maturo e fondato su affetto e rispetto reciproco, con una visione condivisa del futuro.

FAQ

Da quanto tempo stanno insieme Corinne Clery e Claudio Gentili? Tre anni.

Tre anni. Dove è maturata l’idea del matrimonio? Dopo il viaggio di Capodanno a Parigi.

Dopo il viaggio di Capodanno a Parigi. Claudio Gentili ha confermato le nozze? Sì, ha dichiarato che sposerebbe Corinne “anche domani”.

Sì, ha dichiarato che sposerebbe Corinne “anche domani”. Corinne Clery era single da quando? Dal 2017, dopo la fine della relazione con Angelo Costabile.

Dal 2017, dopo la fine della relazione con Angelo Costabile. Chi sono i precedenti compagni noti di Corinne Clery? Beppe Ercole e Hubert Wayaffe.

Beppe Ercole e Hubert Wayaffe. In quale programma TV è stata resa pubblica la relazione? Nella trasmissione “Storie al bivio” condotta da Monica Setta.

Claudio Gentili al fianco di Corinne

Claudio Gentili, imprenditore, ingegnere e maestro di fitness, ha affiancato per la prima volta Corinne Clery davanti alle telecamere durante la puntata di “Storie al bivio” condotta da Monica Setta. Presenza discreta, emozione evidente, nessun protagonismo: il compagno conferma in studio la serietà del rapporto e la disponibilità a nozze immediate.

Il racconto della coppia restituisce un equilibrio ormai consolidato, nato da tre anni di frequentazione e da un’intesa che si è rafforzata nei viaggi e nella quotidianità. Dopo il Capodanno a Parigi, la prospettiva matrimoniale è diventata concreta, con Gentili che rilancia pubblicamente: “la sposerei domani”.

La scelta di mostrarsi insieme segna una svolta comunicativa: niente più riserbo, ma condivisione misurata e coerente con l’immagine professionale di entrambi. Il perimetro del rapporto, come emerge in studio, è fondato su rispetto, sostegno e obiettivi comuni, con attenzione alla privacy operativa e ai tempi della coppia.

FAQ

Chi è Claudio Gentili? Imprenditore, ingegnere e maestro di fitness.

Imprenditore, ingegnere e maestro di fitness. Quando è apparso in TV con Corinne Clery? Nella puntata di “Storie al bivio” con Monica Setta.

Nella puntata di “Storie al bivio” con Monica Setta. Qual è l’atteggiamento di Gentili in studio? Discreto, emozionato, non protagonista.

Discreto, emozionato, non protagonista. Da quanto dura la loro relazione? Da tre anni.

Da tre anni. Quale frase ha confermato le nozze? Ha dichiarato che la sposerebbe “domani”.

Ha dichiarato che la sposerebbe “domani”. Qual è il tratto distintivo della coppia oggi? Serietà, rispetto reciproco e obiettivi condivisi.

Ferite familiari e desiderio di pace

Dietro il sorriso di Corinne Clery resta una frattura profonda con il figlio Alex Wayaffe, 56 anni, al centro di una contesa che intreccia questioni economiche e accuse mediatiche. L’attrice riferisce di sentirlo lontano “da otto anni” e di aver demandato ogni contatto ai rispettivi avvocati.

Al centro del dissidio l’asserita vendita di una casa riconducibile alla madre senza autorizzazione, tema che ha alimentato un clima di ostilità culminato nell’ultima denuncia per diffamazione presentata da Wayaffe. I legali del figlio definiscono le dichiarazioni della madre “false e prive di fondamento, lesive della reputazione personale e professionale”.

Clery chiarisce di aver subito “violenza psicologica” e nega episodi di violenza fisica: “se fosse accaduta, avrei denunciato”. In tv, anche a Verissimo, ha ammesso di non sentirsi più madre, pur ribadendo di aver sempre agito per il bene del figlio. Il rammarico più forte riguarda le nipoti: non le vede da gennaio e teme di non poter più esercitare il ruolo di nonna.

FAQ