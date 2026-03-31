Home / SPETTACOLI & CINEMA / Elodie sorprende i fan, la nuova relazione con Franceska Nuredini

Elodie e Franceska Nuredini, le immagini social che confermano il legame

Chi: la cantante Elodie e la ballerina professionista Franceska Nuredini. Che cosa: un carosello di foto intime pubblicato sul profilo Instagram di Elodie, con scatti in jacuzzi che mostrano forte complicità tra le due. Dove: tra set privati e vacanze di gruppo, da Ibiza alla Thailandia, passando per Milano e Venezia. Quando: le indiscrezioni circolano fra fine 2025 e inizio 2026, fino al post delle ultime ore. Perché: le immagini sembrano confermare una relazione sentimentale dopo mesi di avvistamenti, segnando una nuova fase della vita privata dell’artista, appena uscita dalla storia con Andrea Iannone.

In sintesi:

Carosello Instagram di Elodie con scatti intimi insieme alla ballerina Franceska Nuredini.

La relazione tra le due è ipotizzata da mesi, ora rafforzata dalle nuove immagini.

Viaggi condivisi: feste a Venezia, gruppo a Ibiza e fuga a due in Thailandia.

Il nuovo legame arriva dopo la fine della storia con Andrea Iannone nel 2025.

Nel carosello appena pubblicato da Elodie compaiono scatti in cui la cantante e Franceska Nuredini sono immerse in una jacuzzi, a seno nudo, mentre ridono e giocano in acqua. La caption è assente, ma la scelta di condividere immagini così ravvicinate con oltre 3 milioni di follower assume un peso comunicativo evidente.

Le foto arrivano dopo mesi di segnalazioni su serate milanesi, viaggi comuni e presunte effusioni immortalate dai presenti nei locali. Il nuovo post consolida l’idea di un rapporto che va oltre la semplice collaborazione professionale, alimentando l’attenzione su una delle artiste italiane più esposte del momento anche sul fronte della rappresentazione fluida dell’affettività.

Chi è Franceska Nuredini e come nasce il legame con Elodie

Franceska Nuredini, 23 anni, italo-albanese, è ballerina professionista del corpo di ballo di Elodie e la accompagna stabilmente in tour. Ha costruito il proprio percorso accanto a nomi di primo piano del rap e del pop italiano, tra cui J-Ax e Sfera Ebbasta, diventando un volto riconoscibile nelle coreografie dei live e dei video musicali.

Il rapporto con Elodie si sviluppa inizialmente in ambito lavorativo, durante la preparazione degli show e delle tournée. Già tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 diverse fonti avevano segnalato una crescente vicinanza tra le due, in parallelo al logorarsi della relazione di Elodie con Andrea Iannone. Le festività trascorse a Venezia, senza il pilota, rappresentano uno dei primi segnali di una fase di transizione nella vita privata dell’artista.

Successivamente, il quadro si è definito con un susseguirsi di momenti condivisi: prima un viaggio di gruppo a Ibiza con amiche e colleghe, poi una vera e propria “fuga a due” in Thailandia, documentata da contenuti social più discreti ma rivelatori. Il tassello più netto arriva a marzo, con un video virale girato in un locale di Milano in cui Elodie e Franceska vengono riprese molto vicine, fino al bacio della cantante verso la ballerina.

Pochi giorni fa il settimanale Diva e Donna ha aggiunto un ulteriore elemento di contesto: un incontro teso in strada tra Elodie e Andrea Iannone, descritto come un confronto acceso, al termine del quale la cantante avrebbe raggiunto proprio Franceska. Lo scenario complessivo rafforza l’interpretazione delle nuove immagini Instagram come una conferma implicita di un legame sentimentale ormai consolidato.

La nuova storia nella traiettoria sentimentale e pubblica di Elodie

La vita privata di Elodie, fin dagli esordi televisivi, è parte integrante della sua narrazione pubblica. Nel 2015 nasce la relazione con Lele Esposito, conosciuto ad Amici di Maria De Filippi e ufficializzato nel maggio 2016. La storia, segnata da alti e bassi, attraversa anche l’esperienza sanremese del 2017 e si chiude nell’estate dello stesso anno per incompatibilità di tempi e priorità professionali.

Pochi anni dopo, l’incontro con il rapper Marracash sul set del singolo Margarita si trasforma in una delle coppie più discusse del panorama musicale italiano. Le prime voci di crisi emergono nel 2021, con la chiusura ufficiale sancita in autunno dallo stesso Marracash attraverso l’album Noi, loro e gli altri e il brano Crazy love, esplicitamente legato alla fine della relazione.

Nel 2022 arriva la storia con il pilota Andrea Iannone, presentato da Diletta Leotta durante una vacanza tra Sardegna e Puglia. La coppia si trasferisce a Lugano, parla pubblicamente di convivenza e progetti, e la stessa Elodie definisce Iannone come “l’amore più importante della mia vita”. La rottura arriva nel 2025, segnando l’ennesimo capitolo di una traiettoria sentimentale vissuta senza filtri davanti al pubblico.

In questo contesto, il legame con Franceska Nuredini assume un duplice significato: da un lato, rappresenta una nuova pagina affettiva dopo relazioni mediaticamente ingombranti; dall’altro, consolida l’immagine di Elodie come figura centrale nella rappresentazione della libertà sentimentale e identitaria nella musica pop italiana contemporanea, con potenziali ricadute sulla percezione del pubblico e sulle narrative mediatiche future.

FAQ

Chi è Franceska Nuredini e quale ruolo ha nel team di Elodie?

Franceska Nuredini è una ballerina professionista italo-albanese, 23 anni, componente stabile del corpo di ballo di Elodie durante tour e performance live.

Le foto di Elodie e Franceska su Instagram confermano ufficialmente una relazione?

Le immagini mostrano un’intimità evidente e consolidano le indiscrezioni, ma non esiste ancora una dichiarazione ufficiale esplicita da parte delle dirette interessate.

Quando è finita la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone?

La relazione tra Elodie e il pilota Andrea Iannone si è conclusa nel 2025, dopo un periodo di convivenza a Lugano e dichiarazioni pubbliche d’amore.

Che esperienza ha Franceska Nuredini nel mondo della danza italiana?

Franceska vanta collaborazioni con importanti artisti italiani, tra cui J-Ax e Sfera Ebbasta, ed è attiva in tour, videoclip e grandi produzioni live nazionali.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione sulla vita privata di Elodie?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie e lanci provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.