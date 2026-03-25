Home / NEWS / Uomo senza mani né gambe arrestato per omicidio a colpi di pistola e tentata fuga col cadavere

Omicidio in auto nel Maryland: fermato l’atleta disabile Dayton James Webber

Un uomo di 27 anni, Dayton James Webber, atleta disabile noto nel circuito del cornhole professionistico, è stato fermato in Virginia con l’accusa di aver ucciso a colpi di pistola il coetaneo Bradrick Michael Wells. L’omicidio sarebbe avvenuto il 25 marzo in auto, nella contea di Charles, nel Maryland, durante la guida. Dopo il presunto sparo, Webber avrebbe tentato di disfarsi del corpo della vittima, per poi fuggire. Le autorità lo ritengono responsabile di omicidio premeditato e aggravato, mentre la contea di Charles ha già avviato la procedura di estradizione dalla Virginia. Il caso, riportato da El Mundo, ha suscitato forte attenzione pubblica per il profilo dell’indagato: un uomo senza mani né gambe, sopravvissuto a una grave infezione infantile e diventato atleta professionista.

In sintesi:

Fermato in Virginia il 27enne disabile Dayton James Webber , accusato di omicidio premeditato.

, accusato di omicidio premeditato. La vittima è Bradrick Michael Wells , 27 anni, ucciso con un colpo di pistola in auto.

, 27 anni, ucciso con un colpo di pistola in auto. Due passeggeri posteriori rifiutano di occultare il corpo e allertano immediatamente la polizia.

Webber è atleta professionista di cornhole, noto per la sua storia di resilienza fisica.

Dinamica dell’omicidio e indagine tra Maryland e Virginia

Secondo la ricostruzione degli investigatori della contea di Charles, nel Maryland, Dayton James Webber avrebbe esploso un colpo di pistola contro Bradrick Michael Wells mentre era alla guida, con la vittima seduta sul sedile anteriore passeggero. Nell’auto viaggiavano anche due passeggeri sui sedili posteriori, testimoni diretti della scena.

Dopo la sparatoria, Webber avrebbe accostato lungo la strada a La Plata, chiedendo ai due di aiutarlo a rimuovere il corpo dall’abitacolo. Di fronte al rifiuto e alla decisione dei passeggeri di contattare le forze dell’ordine, l’uomo sarebbe ripartito, con il cadavere ancora in auto.

Circa due ore più tardi, il corpo di Wells è stato rinvenuto in un cortile privato a Charlotte Hall, a circa 16 chilometri di distanza. La fuga è terminata nello Stato della Virginia, dove la polizia della contea di Albemarle ha rintracciato e arrestato Webber, che ora deve rispondere di omicidio premeditato, omicidio aggravato e altri reati connessi al possesso e all’uso dell’arma.

Dal cornhole professionistico al rischio di una lunga condanna

La vicenda è particolarmente seguita negli Stati Uniti perché contrasta con la narrazione pubblica precedente su Dayton James Webber. Nato con una grave infezione, a dieci mesi ha subito amputazioni di parti delle braccia e delle gambe, con appena il 3% di possibilità di sopravvivenza secondo i medici.

Nonostante la disabilità, Webber aveva costruito un’immagine di resilienza: motocross, lotta, football americano, quindi l’approdo al cornhole agonistico. In un’intervista del 2023 a Today, spiegava di aver imparato a lanciare i sacchi “con i monconi”, descrivendo il gioco come una disciplina che gli aveva restituito autonomia e visibilità sportiva.

La American Cornhole League, in un comunicato pubblicato su Facebook, ha dichiarato di essere a conoscenza delle accuse ma di non poter commentare una *situazione legale in corso*. Per Webber, che entra ora in un percorso giudiziario complesso, si prospetta il rischio concreto di una condanna pluridecennale se le imputazioni di omicidio premeditato dovessero essere confermate in tribunale.

FAQ

Chi è Dayton James Webber e perché è noto negli Stati Uniti?

È un 27enne senza mani né gambe, sopravvissuto a una grave infezione infantile, diventato atleta professionista di cornhole e ora indagato per omicidio.

Di cosa è accusato Dayton James Webber nel Maryland?

È formalmente accusato di omicidio premeditato, omicidio aggravato e reati collegati all’uso di arma da fuoco durante l’omicidio di Bradrick Michael Wells.

Dove è stato trovato il corpo di Bradrick Michael Wells?

Il corpo di Bradrick Michael Wells è stato rinvenuto in un cortile privato a Charlotte Hall, circa 16 chilometri da La Plata.

Qual è la posizione ufficiale della American Cornhole League sul caso Webber?

La American Cornhole League conferma di conoscere le accuse ma dichiara di non poter commentare una situazione legale ancora in corso.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.