Philippe Junot, primo marito di Caroline di Monaco, muore: retroscena inediti e verità sulla loro storia

Notizia della scomparsa

Philippe Junot, primo marito di Caroline di Monaco, è morto a Madrid all’età di 85 anni, città in cui risiedeva da tempo. L’annuncio è stato diffuso dalla figlia maggiore Victoria con un messaggio sui social, sottolineando che il padre si è spento serenamente, circondato dalla famiglia, dopo una vita lunga e ricca di avventure.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Nel suo ricordo, Victoria ha espresso gratitudine per i sorrisi, le esperienze condivise e l’ispirazione ricevuta, definendolo «un vero gentleman». Ha infine promesso di proseguire con lo spirito che lui avrebbe voluto: continuare a sorridere, vivere e ridere.

La notizia ha immediatamente riacceso l’attenzione su una figura dall’ampia esposizione pubblica, legata tanto al mondo dell’imprenditoria quanto alla mondanità internazionale, e indissolubilmente associata alla storia della famiglia reale monegasca.

FAQ

Chi è morto? È scomparso Philippe Junot , primo marito di Caroline di Monaco .

È scomparso , primo marito di . Dove è avvenuto il decesso? A Madrid , dove viveva.

A , dove viveva. Quanti anni aveva? Aveva 85 anni.

Aveva 85 anni. Chi ha dato l’annuncio? La figlia maggiore Victoria sui social.

La figlia maggiore sui social. Come è stato descritto l’addio? Una morte serena, in famiglia, dopo una vita ricca di avventure.

Una morte serena, in famiglia, dopo una vita ricca di avventure. Perché la notizia è rilevante? Junot fu figura pubblica legata alla mondanità e alla casa reale di Monaco.

Biografia e famiglia

Nato in una famiglia legata alla nobiltà francese, Philippe Junot era figlio del deputato Michel Junot e crebbe in un ambiente permeato da relazioni istituzionali e mondane. Imprenditore dal profilo internazionale e dal carisma riconosciuto, costruì una rete di contatti che lo rese presenza costante nelle cronache dell’élite europea.

Già noto prima dell’ingresso nella casa reale di Monaco, alternò attività d’affari e una vita sociale vivace, alimentando l’attenzione dei media. Nel 1988 sposò la danese Nina Wendelboe-Larsen, da cui ebbe tre figli: Victoria, Isabelle e Alexis. In seguito divenne padre di Chloé, avuta con la modella Helén Wendel.

Il profilo familiare e il background aristocratico contribuirono a definire l’immagine di un “gentleman” cosmopolita, capace di muoversi tra affari, mondanità e relazioni internazionali, mantenendo fino agli ultimi anni un ruolo riconoscibile nella società che frequenta l’alta borghesia europea.

FAQ

Chi erano i genitori di Philippe Junot? Era figlio del deputato Michel Junot , discendente di una famiglia legata alla nobiltà francese.

Era figlio del deputato , discendente di una famiglia legata alla nobiltà francese. Qual era la sua attività principale? Era un imprenditore con forte esposizione nella mondanità internazionale.

Era un con forte esposizione nella mondanità internazionale. Con chi è stato sposato? Nel 1988 sposò la danese Nina Wendelboe-Larsen .

Nel 1988 sposò la danese . Quanti figli aveva? Quattro: Victoria , Isabelle , Alexis e Chloé .

Quattro: , , e . Chi è la madre di Chloé? La modella Helén Wendel .

La modella . Perché era già noto prima del matrimonio reale? Per il background familiare, l’attività imprenditoriale e la vita mondana.

Il matrimonio con Caroline

Il legame con Caroline di Monaco esplose sotto i riflettori sin dall’inizio: conosciuti pochi mesi prima in discoteca, si sposarono sul Rocher il 28 giugno 1978 con rito civile, seguito dal religioso il giorno successivo. La luna di miele a Tahiti fu seguita in ogni dettaglio dalla stampa dell’epoca.

La differenza d’età di 17 anni tra Philippe Junot e la principessa alimentò dubbi nella famiglia reale: Rainier e Grace non nascosero perplessità, mentre i media dipingevano Junot come playboy con affari opachi. Nonostante il clima avverso, la relazione proseguì fino alle prime crepe.

Le fotografie arrivate dagli Stati Uniti con Junot in compagnia di un’altra donna accelerarono la fine del matrimonio, durato appena due anni. Caroline ottenne il divorzio e, nel 1992, Giovanni Paolo II dichiarò la nullità del rito religioso per “incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio” attribuita allo sposo, permettendo alla principessa di sposare Stefano Casiraghi, da cui aveva già avuto Andrea, Charlotte e Pierre.

FAQ