Home / NEWS / Iran punta al controllo permanente dello Stretto di Hormuz e minaccia la sicurezza energetica globale

Guerra in Iran, la nuova fase dello scontro e i rischi per l’Italia

Gli Stati Uniti hanno deciso di inviare oltre 3mila soldati d’élite verso l’area dell’Iran, mentre il Qatar annuncia la sospensione a lungo termine delle forniture di Gnl all’Italia.

Lo scenario si sviluppa tra Golfo Persico, stretto di Hormuz, Tel Aviv e i principali hub energetici di Qatar e Iran, dopo i raid USA‑Israele su siti nucleari ed energetici iraniani e le ritorsioni militari di Teheran.

La crisi, esplosa dopo l’attacco preventivo del 28 febbraio, rischia ora di destabilizzare strutturalmente il mercato globale di gas e petrolio, con impatti diretti sui prezzi europei e sulla sicurezza energetica italiana.

In sintesi:

Oltre 3mila militari USA d’élite schierati verso l’Iran per deterrenza e protezione infrastrutture.

L’Iran minaccia di chiudere stabilmente lo stretto di Hormuz e colpisce rotte petrolifere.

Il Qatar sospende a lungo termine parte delle forniture di Gnl all’Italia.

Gas europeo oltre 70 €/MWh, governo italiano prepara misure straordinarie su energia e carburanti.

L’offensiva congiunta USA‑Israele contro siti nucleari, elettrici e petroliferi iraniani ha innescato una risposta militare a grappolo di Teheran, che ha colpito anche obiettivi nell’area di Tel Aviv e minacciato le infrastrutture energetiche nel Golfo Persico e nel Mar Rosso.

La paralisi parziale dello stretto di Hormuz, snodo da cui transita circa un quinto del petrolio mondiale e una quota crescente di Gnl, ha costretto Washington a rafforzare il dispositivo militare con oltre 3mila soldati d’élite per proteggere traffici commerciali e impianti strategici, in coordinamento con alleati regionali.

Nel frattempo, i danni agli impianti di Ras Laffan in Qatar, hub chiave del Gnl globale, vengono stimati in almeno cinque anni di lavori: Doha ha già comunicato la sospensione a lungo termine di parte delle forniture all’Italia, aggravando la vulnerabilità energetica europea proprio mentre il prezzo del gas al TTF di Amsterdam sfonda quota 70 €/MWh.

Dettagli militari, corridoi energetici e impatti sull’Italia

Il dispiegamento di truppe USA comprende reparti di Marines, forze speciali e unità navali avanzate, con il compito di presidiare Hormuz, scortare petroliere e garantire la resilienza delle basi occidentali nel Golfo.

Fonti di intelligence, richiamate anche dai media americani, avvertono che il regime iraniano, se sopravvive ai raid, potrebbe ricostruire nel medio periodo il proprio arsenale missilistico e dronistico, alimentando una spirale di escalation permanente.

Sul fronte regionale, Israele minaccia di assumere il controllo del sud del Libano fino al fiume Litani, mentre annuncia possibili bombardamenti su ponti e infrastrutture logistiche ritenute funzionali agli approvvigionamenti di Hezbollah.

L’Iran estende la pressione anche alla rotta del petrolio nel Mar Rosso, mettendo a rischio i terminal sauditi di Yanbu e il traffico verso Suez, mentre invita a evacuare impianti energetici in tutto il Golfo: una strategia evidente di “guerra alle infrastrutture” per alzare il costo della crisi per l’Occidente.

Per l’Italia, la combinazione di minori volumi di Gnl dal Qatar, tensioni su Hormuz e rincari del gas si traduce in un immediato aumento dei costi di approvvigionamento e in nuovi rischi per famiglie e imprese. Il governo Meloni prepara un decreto per contenere i prezzi dei carburanti e rafforzare gli strumenti di sostegno alle bollette, mentre valuta ulteriori diversificazioni di fornitura via Algeria, Azerbaigian e terminali Gnl europei.

Scenari futuri tra diplomazia, mercati e sicurezza energetica

Le iniziative diplomatiche restano in corso: Donald Trump parla di un presunto accordo di massima con Teheran su alcuni punti chiave – mai confermato dalla leadership iraniana – e ha temporaneamente rinviato raid aggiuntivi su centrali elettriche e impianti di esportazione energetica.

Teheran, però, rifiuta quello che definisce la “pace di Trump” e continua a usare Hormuz come leva strategica, minacciando una chiusura “stabile” del passaggio. In parallelo, l’Iea suggerisce ai governi un pacchetto di emergenza che va dallo smart working incentivato a targhe alterne e limiti ai voli, per mitigare uno shock energetico che appare sempre meno temporaneo.

Per l’Italia, la partita decisiva si giocherà sulla rapidità nel diversificare rotte e fornitori e sulla capacità di coordinarsi a livello UE per stoccaggi, tetti ai prezzi e politiche di risparmio energetico strutturali.

FAQ

Perché gli Stati Uniti inviano oltre 3mila soldati verso l’Iran?

L’invio è motivato dalla necessità di rafforzare la deterrenza, proteggere lo stretto di Hormuz, scortare traffici energetici e difendere basi occidentali nel Golfo Persico.

Che cosa comporta la sospensione del Gnl dal Qatar per l’Italia?

Comporta minori volumi di gas disponibile, maggiore dipendenza da altre rotte, volatilità dei prezzi e pressione ulteriore su famiglie, imprese energivore e bilancia commerciale nazionale.

Perché lo stretto di Hormuz è così strategico per gas e petrolio?

È il principale chokepoint del Golfo: vi transita circa un quinto del petrolio mondiale e una quota crescente di Gnl diretto soprattutto verso Asia ed Europa.

Quali misure sta valutando l’Italia contro il caro energia e carburanti?

L’Italia sta preparando un decreto con tagli temporanei alle accise, rafforzamento dei crediti d’imposta energia per imprese e misure di sostegno mirate alle famiglie vulnerabili.

Quali sono le fonti informative alla base di questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.