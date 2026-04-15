Home / NEWS / Uomo incendia un gatto e lo cucina, shock e indagini approfondite sulla cruenta violenza a La Spezia

Gatto ucciso e bruciato a Sarzana: fermato un cittadino nigeriano

Un uomo di nazionalità nigeriana è stato fermato nel pomeriggio di oggi al parco di Crociata, a Sarzana (provincia della Spezia), perché avrebbe ucciso e bruciato un gatto per mangiarlo.

Il caso è emerso grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, che hanno allertato le forze dell’ordine.

Carabinieri e polizia sono intervenuti sul posto, sorprendendo l’uomo mentre compiva l’atto e bloccandolo.

In sintesi:

Cittadino nigeriano fermato a Sarzana: avrebbe ucciso e bruciato un gatto per cibarsene.

L’episodio è avvenuto nel parco di Crociata, nel pomeriggio, dopo una segnalazione di cittadini.

Carabinieri e polizia sono intervenuti tempestivamente e hanno fermato il sospettato.

Il Comune chiede massima severità e annuncia maggiori controlli sul territorio.

Le ricostruzioni dell’episodio e il quadro legale sui maltrattamenti animali

Secondo la ricostruzione fornita dall’assessore alla Sicurezza di Sarzana Stefano Torri, il cittadino nigeriano sarebbe stato sorpreso mentre, dopo aver tolto la vita al gatto, lo stava cucinando per mangiarlo.

Torri definisce il gesto “di una crudeltà inaudita” e ringrazia pubblicamente carabinieri e polizia per l’intervento tempestivo che ha consentito di fermare il soggetto.

In Italia, l’uccisione e il maltrattamento di animali configurano reati disciplinati dal Codice penale (articoli 544-bis e seguenti), che prevedono pene detentive e multe, aggravate nei casi di particolare crudeltà.

In un post su Facebook, Torri sottolinea come un simile comportamento “non possa trovare spazio in una società civile” e richiama l’obbligo, per chi è ospitato nel Paese, di rispettare leggi e sensibilità verso gli animali.

L’episodio riaccende il dibattito sul controllo del territorio e sulla tutela degli animali nelle aree pubbliche, soprattutto in parchi frequentati da famiglie e bambini, dove episodi di questo tipo generano forte allarme sociale.

Sul caso sono attesi ulteriori sviluppi investigativi e la definizione puntuale delle contestazioni a carico dell’uomo fermato.

Reazioni politiche, gestione del parco e possibili sviluppi futuri

Nelle dichiarazioni successive, Stefano Torri ribadisce una linea di “massima severità” auspicando che la magistratura applichi “il massimo della severità prevista per i reati contro gli animali”.

L’assessore insiste sul presidio del territorio, escludendo la possibilità di “zone franche” in città e richiamando il binomio “Prima la sicurezza. Prima la legalità”.

Torri collega inoltre l’episodio al percorso di riqualificazione del parco di Crociata, ricordando il bando in corso per una nuova gestione che favorisca “aggregazione positiva, ordine, luce e legalità”.

L’atto compiuto nel parco potrebbe accelerare l’iter amministrativo per affidare l’area a un gestore in grado di garantire maggiore controllo, illuminazione e attività sociali.

L’attenzione dell’opinione pubblica resta alta sia sulla tutela degli animali sia sull’integrazione delle persone straniere, chiamate al rigoroso rispetto delle norme italiane.

Il caso di Sarzana potrebbe diventare un precedente nel dibattito nazionale su sicurezza urbana, protezione degli animali e gestione dei parchi cittadini.

FAQ

Cosa è accaduto esattamente nel parco di Crociata a Sarzana?

È accaduto che un cittadino nigeriano è stato sorpreso mentre, dopo aver ucciso un gatto, lo stava bruciando presumibilmente per cibarsene.

Quali reati potrebbero essere contestati per l’uccisione del gatto?

Potrebbero essere contestati i reati di uccisione e maltrattamento di animali, previsti dagli articoli 544-bis e seguenti del Codice penale.

Come hanno agito carabinieri e polizia nel caso di Sarzana?

Hanno agito intervenendo dopo la segnalazione dei cittadini, raggiungendo il parco di Crociata e fermando l’uomo mentre stava compiendo l’atto.

Cosa intende fare il Comune per il parco di Crociata?

Il Comune intende proseguire con il bando per una gestione che garantisca ordine, controlli, illuminazione e attività di aggregazione positiva.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia sul caso di Sarzana?

È stata elaborata attingendo congiuntamente alle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, poi rielaborate dalla nostra Redazione.