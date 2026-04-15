Home / NEWS / Marina Berlusconi respinge la politica ma rilancia la leadership e trasforma gli attacchi in segni di forza

Marina Berlusconi smentisce la discesa in campo e attacca il Fatto

Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, ha smentito con decisione, in una nota diffusa a Dagosopia, ogni ipotesi di imminente discesa in campo politico.

La presa di posizione arriva dopo un articolo di Pino Corrias sul Fatto Quotidiano, pubblicato martedì 14 aprile, che descriveva presunti preparativi per il suo debutto in politica.

Nel testo, la primogenita di Silvio Berlusconi denuncia toni sessisti e “cavernicoli”, trasformando la smentita personale in un messaggio politico interno a Forza Italia, attraversata da tensioni sulla leadership e sulla futura organizzazione del partito.

In sintesi:

Marina Berlusconi smentisce categoricamente l’ipotesi di una sua discesa in campo politico.

smentisce categoricamente l’ipotesi di una sua discesa in campo politico. L’articolo del Fatto Quotidiano viene accusato di misoginia e “disprezzo per il genere femminile”.

viene accusato di misoginia e “disprezzo per il genere femminile”. Nel partito azzurro l’intervento è letto come segnale di leadership senza ingresso diretto in politica.

Proseguono le tensioni in Forza Italia su organigramma, congressi e candidature per le Regionali 2027.

Lo scontro mediatico e il messaggio interno a Forza Italia

Nell’articolo del Fatto Quotidiano, firmato da Pino Corrias, si parlava di staff al lavoro, “esercizi di postura davanti allo specchio”, “dialogue coach” e persino degli autori di Ciao Darwin per la preparazione dei testi politici di Marina Berlusconi.

L’imprenditrice respinge tutto come “tante fantasie”, a partire dalla “solita fantomatica idea di una mia discesa in campo”, e contesta le allusioni personali sull’ufficio dove “pettina le piante” e sulle “dolorose modificazioni della chirurgia estetica”.

Parla di “disprezzo per il genere femminile” e definisce l’approccio “cavernicolo”, attaccando direttamente l’autore come “un uomo prigioniero di idee retrograde, misogine e profondamente ‘patriarcali’”.

L’affondo si allarga poi al direttore del giornale Marco Travaglio e alla redazione: *“Gli attacchi del Fatto per me sono medaglie al valore. Spiace vedere che in tanti anni Travaglio, Corrias e la loro banda non si siano mai trovati un’altra ragion d’essere al di fuori dell’ossessione antiberlusconiana. Poverini, deve essere davvero frustrante”*.

Negli ambienti vicini a Forza Italia, questo passaggio viene letto come riaffermazione di una centralità politica di fatto: Marina Berlusconi viene descritta come leader riconosciuta, pur senza ruolo partitico, “player” di riferimento anche dopo il cambio dei capigruppo azzurri in Parlamento.

La sortita pubblica si inserisce così nel quadro di una fase delicata per il partito fondato da Silvio Berlusconi, ancora alla ricerca di un equilibrio stabile dopo la scomparsa del suo fondatore.

Tensioni azzurre, Regionali 2027 e nuove incognite per il centrodestra

All’interno di Forza Italia, la vicenda si intreccia con gli attriti tra il segretario Antonio Tajani e l’area critica rappresentata anche da Giorgio Mulè.

Un recente faccia a faccia tra i due, raccontano i parlamentari, è stato diretto ma non risolutivo: le frizioni tra maggioranza interna e minoranza restano aperte, così come il dossier sull’organigramma, congelato dopo l’avvicendamento alle presidenze dei gruppi parlamentari.

Sul tavolo vi è pure il futuro dell’ex capogruppo Paolo Barelli, per il quale continua a circolare l’ipotesi di un ingresso nel governo come viceministro o sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, ma l’attesa accelerazione dal prossimo Cdm è stata rinviata alla settimana successiva.

Nel frattempo, il nuovo capogruppo Enrico Costa è in attesa di insediarsi pienamente nell’ufficio del predecessore, mentre monta il malumore sui congressi locali.

I dirigenti azzurri di Napoli hanno scritto ai vertici chiedendo lo stop alle assise territoriali, sostenendo che “non c’è l’unità per uno svolgimento condiviso dei congressi”.

Da alcuni esponenti della maggioranza, a microfoni spenti, arriva l’allarme: le divisioni interne farebbero perdere consensi nei sondaggi, e “Marina in primis dovrebbe capirlo”.

Di fronte all’attacco a Marina Berlusconi, diversi esponenti azzurri hanno diffuso note di solidarietà alla presidente di Fininvest.

Dall’altra parte, Pino Corrias ha replicato con toni duri, evocando lo “scempio culturale e politico che il babbo ha fatto delle donne per una quarantina d’anni”.

Sul fronte parlamentare, i 5 Stelle hanno annunciato un’interrogazione per chiarire l’incontro di venerdì tra Antonio Tajani e la famiglia Berlusconi nella sede di Mediaset, segnalando il persistere di un osservatorio politico e mediatico molto vigile sul rapporto tra il partito azzurro e il gruppo televisivo.

FAQ

Marina Berlusconi ha confermato un suo ingresso diretto in politica?

No, Marina Berlusconi ha smentito in modo netto ogni ipotesi di discesa in campo, definendola “fantomatica” e frutto di “tante fantasie”.

Cosa contesta Marina Berlusconi all’articolo del Fatto Quotidiano?

Sì, contesta ricostruzioni personali e toni che giudica misogini e “cavernicoli”, parlando di “disprezzo per il genere femminile” da parte di Pino Corrias.

Qual è oggi il ruolo politico di Marina Berlusconi dentro Forza Italia?

Sì, viene considerata una figura di riferimento e garanzia per il mondo azzurro, pur senza incarichi formali nel partito o nelle istituzioni.

Quali sono le principali tensioni interne a Forza Italia in questa fase?

Sì, riguardano l’organigramma del partito, il futuro di Paolo Barelli, la gestione dei congressi locali e le candidature alle Regionali 2027.

Da quali fonti è stata rielaborata la presente ricostruzione giornalistica?

Sì, deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.