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Umberto Smaila ricorda Berlusconi tra musica francese, Colpo Grosso e polemiche

Umberto Smaila ricorda Berlusconi tra musica francese, Colpo Grosso e polemiche

Umberto Smaila racconta Colpo grosso, il successo tv e il possibile ritorno

Il conduttore e attore Umberto Smaila ripercorre oggi il fenomeno televisivo “Colpo grosso”, programma cult di seconda serata trasmesso su Italia 7 tra il 1987 e il 1992. Dalla sala di registrazione ai locali notturni in Sardegna, Smaila spiega perché il format chiuse dopo cinque stagioni, come nacque il suo nuovo ruolo di entertainer musicale e quale fu il suo rapporto con Silvio Berlusconi.
In un’intervista a Fanpage anticipa inoltre l’ipotesi di una fiction dedicata a “Colpo grosso”, su cui starebbe lavorando un produttore romano, prefigurando un ritorno nostalgico ma aggiornato del programma che segnò un’epoca della tv commerciale italiana.

In sintesi:

  • Umberto Smaila ripercorre l’esperienza di “Colpo grosso”, tra ritmo massacrante e successo di pubblico.
  • La chiusura del programma fu motivata da calo di novità e concorrenti meno spontanei.
  • Possibile fiction su “Colpo grosso” in sviluppo da parte di un produttore romano.
  • Smaila racconta il legame personale con Silvio Berlusconi e la svolta come entertainer musicale.

Il fenomeno Colpo grosso tra successo, stanchezza e critiche morali

Per quattro stagioni Umberto Smaila è stato il volto di “Colpo grosso”, registrando “4-5 puntate al giorno” con ritmi che lui stesso definisce estenuanti. “Alla fine della giornata avevo un mal di piedi impressionante”, racconta, sottolineando come la pressione produttiva lasciasse poco spazio persino a un caffè.

Il format, noto per l’erotismo soft e le ballerine, attirò critiche moralistiche. Smaila però le liquida: “Delle critiche bacchettone non me ne è mai fregato niente”. Il successo, ribadisce, era inconfutabile e rappresenta ancora oggi “un’importante pagina della storia della tv” commerciale italiana.

La fine del programma arrivò quando, secondo Smaila, la formula iniziò a mostrare la corda: “La novità era scemata”, il pubblico si era abituato e i concorrenti non apparivano più “ruspanti e spontanei come alle origini”. Una dinamica tipica dei format seriali, che esauriscono progressivamente la propria spinta innovativa.

Dalla musica alla fiction e il legame con Silvio Berlusconi

Archiviato “Colpo grosso”, Umberto Smaila si è costruito una seconda carriera come entertainer musicale. “Aprii un locale in Sardegna e con 250 serate l’anno all’attivo non avevo più la frenesia di riaffacciarmi in televisione”, spiega, evidenziando una solida riconversione professionale lontano dal prime time.

Oggi però il marchio “Colpo grosso” potrebbe tornare in forma narrativa: “C’è un produttore romano che sta lavorando a una fiction su ‘Colpo Grosso’”, rivela. Smaila parteciperebbe volentieri, come autore della sceneggiatura o voce narrante, pur mantenendo una certa scaramanzia sul progetto.

Nel racconto emerge anche il rapporto con Silvio Berlusconi. Smaila riferisce che l’allora patron non apprezzasse i baffi in generale, ma non gli chiese mai di tagliarli. Ricorda invece una richiesta specifica: andare a casa sua per provare canzoni francesi da cantare insieme. “Per lui ho provato un affetto immenso”, sottolinea, indicando un legame personale oltre quello professionale.

FAQ

Quando è andato in onda Colpo grosso e su quale rete televisiva

“Colpo grosso” è andato in onda per cinque stagioni, dal 1987 al 1992, in seconda serata sull’emittente privata Italia 7, diventando rapidamente un programma cult.

Perché Colpo grosso è stato chiuso dopo cinque stagioni televisive

La chiusura fu dovuta, secondo Umberto Smaila, al calo di novità del format e alla minore spontaneità dei concorrenti, con un pubblico ormai assuefatto alla formula.

È davvero in preparazione una fiction sulla trasmissione Colpo grosso

Sì, Umberto Smaila racconta che un produttore romano sta lavorando a una fiction su “Colpo grosso”; lui parteciperebbe volentieri alla sceneggiatura o come voce narrante.

Che cosa ha fatto Umberto Smaila dopo la fine di Colpo grosso

Dopo il programma, Umberto Smaila ha aperto un locale in Sardegna, affermandosi come entertainer musicale con circa 250 serate l’anno, riducendo l’interesse per la tv tradizionale.

Quali sono le fonti di questo articolo su Umberto Smaila e Colpo grosso

Il contenuto deriva da una elaborazione giornalistica della Redazione basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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