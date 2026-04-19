Maria racconta l’ultimo desiderio di Sandro Giacobbe malato

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L’ultimo concerto di Sandro Giacobbe raccontato dalla moglie a Domenica In

La vedova di Sandro Giacobbe, Marina Peroni, è intervenuta il 19 aprile a Domenica In condotta da Mara Venier dagli studi Rai di Roma.

Ha ricostruito gli ultimi mesi di vita del cantautore, morto il 5 dicembre 2025 a 75 anni per cancro alla prostata con metastasi ossee.

Il focus del racconto è stato l’ultimo concerto del 24 ottobre, voluto dall’artista nonostante condizioni di salute ormai molto compromesse.

Peroni ha spiegato perché la famiglia e i medici avrebbero preferito rinviare lo show a dopo le terapie previste fino a marzo 2026, mentre Giacobbe, consapevole della gravità, ha insistito per salire sul palco, trasformando quella serata in un commovente addio pubblico.

In sintesi:

Marina Peroni racconta a Domenica In gli ultimi mesi di Sandro Giacobbe .

racconta a gli ultimi mesi di . L’ultimo concerto del 24 ottobre organizzato nonostante il tumore in fase avanzata.

Famiglia e medici volevano rinviare lo show a dopo la fine delle terapie.

Giacobbe sceglie il palco, consapevole che forse non ci sarebbe stato un altro anno.

L’ostinazione di Sandro Giacobbe e il peso delle decisioni mediche

Marina Peroni ha raccontato di aver tentato fino all’ultimo di dissuadere il marito dal tenere il concerto del 24 ottobre.

“Noi quel concerto lì non volevamo più farglielo fare”, ha ricordato, sottolineando la fragilità fisica del cantautore e il timore di un malore improvviso.

Peroni, in costante dialogo con l’equipe medica, sapeva che la prognosi era infausta: i dottori le avevano indicato chiaramente che il 2026 probabilmente “non ci sarebbe stato” per il marito. Per questo aveva proposto di rimandare lo show a terapia conclusa, attorno a marzo, nella speranza che le sue condizioni migliorassero.

Ma Sandro Giacobbe, pur non volendo conoscere nel dettaglio i referti, percepiva la gravità della situazione. “Lo volete capire che io non so neanche se ci sarò l’anno prossimo”, avrebbe detto alla moglie e ai collaboratori, imponendo la sua scelta artistica e umana: salire comunque sul palco.

Il concerto d’addio tra medici in platea e festa sul palco

Alla fine la famiglia ha ceduto alla volontà di Giacobbe e il concerto del 24 ottobre è diventato una sorta di celebrazione collettiva.

Marina Peroni ha ricordato di aver invitato medici, amici e parenti: “È stata una festa, un concerto meraviglioso, lui grandioso”.

Dietro le quinte era presente anche la dottoressa Zanardi, chiamata perché il cantautore, dieci minuti prima di entrare in scena, non si sentiva bene. Nonostante ciò, l’artista ha tenuto uno spettacolo definito “strepitoso”, a conferma del legame indissolubile con il pubblico.

Dopo quella serata, Sandro Giacobbe è riuscito a sostenere ancora una terapia il 5 novembre. Poi le sue condizioni sono rapidamente precipitate, fino alla morte del 5 dicembre. Il racconto a Domenica In offre così una testimonianza diretta sul rapporto tra dignità del malato, desiderio di normalità e forza identitaria del palco per un artista alla fine del percorso.

FAQ

Quando è morto Sandro Giacobbe e quanti anni aveva?

Sì, Sandro Giacobbe è morto il 5 dicembre 2025 e aveva 75 anni, colpito da cancro alla prostata con metastasi ossee.

Quando si è svolto l’ultimo concerto di Sandro Giacobbe?

Sì, l’ultimo concerto di Sandro Giacobbe si è tenuto il 24 ottobre, poche settimane prima del decesso, nonostante condizioni cliniche molto gravi.

Perché la famiglia voleva rinviare il concerto di ottobre?

Sì, la famiglia temeva per la fragilità di Giacobbe e proponeva di spostare lo spettacolo a dopo la fine delle terapie previste.

Chi era presente dietro le quinte durante l’ultimo concerto?

Sì, dietro le quinte c’era la dottoressa Zanardi, oltre a familiari e amici, pronta a intervenire vista la salute compromessa dell’artista.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

Sì, il contenuto deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.