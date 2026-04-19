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Paola Iezzi racconta il rapporto con Paolo tra gelosia, lavoro e nozze

Paola Iezzi racconta il rapporto con Paolo tra gelosia, lavoro e nozze

Paola Iezzi a Verissimo, amore, carriera e scelta di non essere madre

Paola Iezzi, icona pop italiana, a Verissimo racconta chi è oggi: una donna realizzata, innamorata del compagno Paolo e consapevole della propria scelta di non diventare madre.
Nell’intervista, registrata negli studi Mediaset a Milano e trasmessa nel weekend, la cantante ripercorre il rapporto ventennale con il partner, le dinamiche di coppia, la proposta di matrimonio mai arrivata al sì e la decisione ponderata di rinunciare alla maternità.
Le sue parole, pronunciate nel 2026, spiegano perché priorità professionali, equilibrio affettivo e responsabilità verso un eventuale figlio l’abbiano portata a dire “no” alla genitorialità, rivendicando una libertà femminile ancora oggi dibattuta nel dibattito pubblico.

In sintesi:

  • Vent’anni d’amore tra Paola Iezzi e il compagno riservato Paolo, descritto come presenza solida.
  • Matrimonio mai celebrato: le nozze, ammette Paola, le provocano ansia e richiami da “sposa in fuga”.
  • Scelta consapevole di non avere figli, per responsabilità verso carriera e futuro del bambino.
  • Nessun rimpianto: Paola rivendica la libertà femminile di definire la propria idea di famiglia.

Venti anni d’amore, niente nozze e maternità scelta, non subita

Nel racconto a Verissimo, Paola Iezzi descrive Paolo come un uomo concreto, affettuoso nei gesti più che nelle parole.
Ricorda un episodio simbolico: *«Il primo compleanno insieme mi ha regalato un massaggiatore automatico per piedi»*, pensiero nato dalle sue serate sui tacchi, tra lavoro e dolori.
La loro relazione dura da oltre vent’anni ed è definita da lei stessa *«una squadra»*. Lui, però, resta *«un po’ criticone, trova subito il pelo nell’uovo»*.

Sul fronte gelosia, Paola si dice serena, pur sapendo che il compagno lavora quotidianamente con modelle: *«Non sono gelosa, lui scatta modelle bellissime dalla mattina alla sera»*. È piuttosto lui, ammette, a essere geloso senza mostrarlo apertamente.
Quanto al matrimonio, rivela che una richiesta c’è stata: *«Una proposta di matrimonio? C’era stata, ma le nozze mi creano un po’ di ansia. Io come Julia Roberts che scappa dal matrimonio»*.

Il nodo centrale resta però la maternità. Paola Iezzi spiega di aver scelto consapevolmente di non diventare madre, valutando il momento di transizione del progetto artistico con la sorella Chiara e la fase di costruzione professionale di Paolo. *«Sapevamo che se avessimo avuto figli, tutto questo non sarebbe stato possibile»*, afferma.

Una scelta senza rimpianti e il valore del tempo con i figli

Nella parte più intima dell’intervista, Paola Iezzi chiarisce l’aspetto etico alla base della sua decisione.
*«Se io faccio un figlio voglio poter essere presente nella vita di mio figlio»*, dice, sottolineando come la genitorialità, per lei, richieda disponibilità di tempo e presenza quotidiana, non solo amore astratto.

Consapevole di non poter garantire questo equilibrio, ha scelto di non diventare madre e ribadisce: *«Ancora oggi non mi pento della mia scelta»*.
Il messaggio si colloca nel più ampio dibattito sulle donne che decidono di non avere figli: una posizione spesso giudicata, che Paola normalizza raccontandola come esito di responsabilità, non di egoismo.

Per il pubblico di Verissimo e per l’ecosistema digitale, le sue parole offrono uno spaccato concreto su come carriera artistica, progetti di coppia e desiderio di maternità possano intrecciarsi, generando scelte divergenti ma coerenti con la propria idea di felicità.

FAQ

Chi è il compagno di lunga data di Paola Iezzi?

Il compagno storico di Paola Iezzi si chiama Paolo, è una persona molto riservata e lavora a contatto quotidiano con modelle.

Perché Paola Iezzi non si è mai sposata con Paolo?

Paola afferma che il matrimonio le provoca ansia. Pur avendo ricevuto una proposta, ha scelto di non celebrare le nozze.

Per quale motivo Paola Iezzi ha deciso di non avere figli?

Paola ha scelto di non diventare madre per responsabilità: non poteva garantire la presenza costante che ritiene necessaria nella vita di un figlio.

Paola Iezzi si pente della scelta di non essere madre?

No, Paola dichiara esplicitamente di non pentirsi. Ribadisce di aver preso una decisione lucida, ancora oggi coerente con la sua vita.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Paola Iezzi?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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