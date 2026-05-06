Home / EVENTI / TuttoFood Milano laboratorio strategico che svela tendenze e criticità reali dell’agroalimentare italiano

TuttoFood 2026, a Milano il termometro reale dell’agroalimentare italiano

A Milano, dall’11 al 14 maggio 2026, TuttoFood torna a riunire il cuore dell’agroalimentare italiano e internazionale. Qui produttori, buyer e distributori si confrontano dal vivo su export, margini e prospettive del settore.

Nel pieno di una fase economica incerta, l’export alimentare italiano oltre i 70 miliardi di euro conferma la forza del Made in Italy, ma sposta la priorità dalla sola crescita alla continuità operativa.

La fiera diventa così un osservatorio privilegiato su come le imprese stanno gestendo energia, logistica, materie prime e tecnologie di processo per rimanere affidabili sui mercati globali, mentre l’incertezza diventa strutturale e richiede nuovi equilibri industriali e commerciali.

In sintesi:

Export agroalimentare italiano oltre 70 miliardi, ma il focus si sposta su stabilità e margini.

A TuttoFood 2026 cresce l’attenzione su continuità delle forniture e affidabilità delle filiere.

2026 cresce l’attenzione su continuità delle forniture e affidabilità delle filiere. Buyer esteri più selettivi: premiano chi garantisce tracciabilità, efficienza e adattabilità.

Tecnologia invisibile ma cruciale: digitalizzazione dei processi per difendere la redditività.

Export solido, incertezza strutturale e nuove priorità per le imprese

Il superamento dei 70 miliardi di euro di export agroalimentare conferma la resilienza del sistema italiano, ma il paradigma sta cambiando: non basta più vendere di più, occorre garantire continuità, qualità costante e capacità di risposta rapida.

Costi energetici volatili, tensioni logistiche e oscillazioni delle materie prime hanno smesso di essere eccezioni; sono ormai fattori strutturali che condizionano piani produttivi, investimenti e strategie commerciali.

Nel dialogo tra imprese e buyer a Milano emerge un settore ancora in crescita, ma più cauto, concentrato sulla tenuta dei margini e sulla gestione del rischio. La relazione commerciale si rafforza come asset strategico: chi presidia con continuità i mercati chiave, adattando formati, assortimenti e servizi, consolida la propria posizione rispetto a chi attende un ritorno a condizioni più favorevoli che difficilmente arriverà.

Tecnologia silenziosa, relazioni forti e selezione competitiva

Il vero cambiamento passa dai processi. La tecnologia entra silenziosamente nelle imprese: sistemi di tracciabilità avanzata, gestione dati in tempo reale, controllo qualità digitale permettono di recuperare efficienza dove i margini sono sotto pressione.

Parallelamente, TuttoFood conferma che nel food la dimensione relazionale resta decisiva: incontri diretti a Milano consentono di leggere meglio le dinamiche globali, superando statistiche e medie che spesso nascondono differenze profonde tra segmenti e mercati.

Il quadro che emerge è quello di un agroalimentare italiano ancora solido ma costretto a un “nuovo ritmo”: più selettivo, meno lineare, più orientato alla sostenibilità economica delle scelte. La distanza competitiva crescerà tra chi integra rapidamente innovazione di processo e gestione del rischio e chi, al contrario, rimane ancorato a modelli costruiti su una stabilità che non esiste più.

FAQ

Quanto vale oggi l’export agroalimentare italiano?

Attualmente l’export agroalimentare italiano supera i 70 miliardi di euro, confermando un ruolo strutturale del Made in Italy sui mercati internazionali.

Perché TuttoFood è considerata strategica per il settore food?

La fiera è strategica perché concentra a Milano produttori, distributori e buyer globali, offrendo un confronto diretto su prezzi, margini, innovazione e nuove tendenze di consumo.

Come stanno cambiando le richieste dei buyer esteri nel food?

Oggi i buyer esteri chiedono soprattutto affidabilità, continuità delle forniture, tracciabilità avanzata e capacità di adattare rapidamente assortimenti e logistica ai diversi mercati.

Qual è il ruolo della tecnologia nelle imprese agroalimentari?

La tecnologia agisce in modo crescente su tracciabilità, gestione dei flussi, controllo qualità e analisi dati, migliorando efficienza operativa e difesa dei margini aziendali.

Da quali fonti è stata rielaborata questa analisi su TuttoFood?

Questa analisi è stata elaborata dalla Redazione sulla base congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.