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Casa, a Milano tornano i Real Estate Awards tra innovazione immobiliare e networking di settore

Casa, a Milano tornano i Real Estate Awards tra innovazione immobiliare e networking di settore

Real Estate Awards 2026 a Milano, idealista Title Sponsor dell’evento

Il 26 marzo 2026 a Milano tornano i Real Estate Awards, appuntamento di riferimento per il settore immobiliare italiano. L’evento, ideato e guidato da Diego Caponigro, riunirà operatori, investitori, accademici e professionisti per confrontarsi su innovazione, tecnologia e nuovi modelli di business.
Il riconoscimento premierà talento, eccellenza e capacità imprenditoriale in un mercato trasformato da demografia, evoluzione abitativa e intelligenza artificiale.

A sostenere l’edizione 2026 come Title Sponsor sarà idealista, portale immobiliare numero uno in Italia, che conferma il proprio ruolo di partner strategico per agenzie e professionisti. La scelta segna un passaggio di fase: da evento tradizionale a piattaforma esperienziale pensata per chi vuole anticipare il futuro del real estate italiano.

In sintesi:

  • Il 26 marzo 2026 a Milano si terranno i Real Estate Awards rinnovati nel format.
  • idealista è Title Sponsor e punta su innovazione, trasparenza e trasformazione digitale del settore.
  • Relatori di spicco analizzeranno demografia, nuovi modelli abitativi e impatto dell’intelligenza artificiale.
  • Networking, aperitivo e cena di gala favoriranno relazioni tra imprenditori, accademici e professionisti.

Un nuovo format per interpretare il futuro del real estate

Dopo dodici edizioni, i Real Estate Awards si riposizionano come hub di cultura immobiliare e innovazione imprenditoriale. “Dopo 12 anni di Real Estate Awards, un traguardo di cui sono profondamente orgoglioso, era tempo di evolvere”, afferma Diego Caponigro, patron del Rea e ceo di Regold.

“Gli eventi tradizionali non bastano più. Per il 2026 abbiamo ripensato tutto, creando un’esperienza elegante e coinvolgente, pensata per chi vuole davvero guardare al futuro. Il Real Estate italiano merita un evento all’altezza delle sue ambizioni”, aggiunge Caponigro, sottolineando la volontà di offrire contenuti strategici oltre il semplice premio.

L’iniziativa si pone come osservatorio privilegiato sui driver che stanno ridisegnando il mercato: invecchiamento della popolazione, nuove esigenze abitative, transizione digitale delle agenzie, uso avanzato dei dati e delle piattaforme, oltre all’impatto dell’intelligenza artificiale su processi, valutazioni e relazione con il cliente finale.

Relatori, sponsor e networking: perché l’edizione 2026 pesa sul mercato

Tra i relatori confermati spiccano figure di alto profilo accademico e manageriale. Paola Ricciardi, Country Head Italy di Kroll, porterà la prospettiva sulle valutazioni e sulla gestione del rischio.

Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia e direttore LSA all’Università Cattolica di Milano, approfondirà i cambiamenti socio-demografici che impattano domanda e offerta di abitazioni.

Enzo Baglieri, professore e Associate Dean for Masters Division alla SDA Bocconi, offrirà una chiave di lettura sui modelli di business e sulla formazione manageriale nel real estate, mentre Simone Balestrieri, Senior Operations & Leadership Advisor, si concentrerà su organizzazione, leadership e scalabilità delle strutture commerciali.

“Essere al fianco del Rea conferma il ruolo di idealista come partner strategico e abilitatore del successo per agenzie e professionisti del settore”, dichiara Luca Frassi, Co-ceo di idealista.

“Grazie a un ecosistema integrato di strumenti e piattaforme, supportiamo il lavoro quotidiano e favoriamo il cambiamento digitale nel real estate. La nostra visione è costruire un settore sempre più trasparente, digitale e umano, dove innovazione e fiducia vanno di pari passo”, conclude Frassi, indicando una roadmap di trasformazione basata su dati, servizi e supporto operativo.

La serata si chiuderà con aperitivo di networking e cena di gala esclusiva, pensati come momento di confronto informale tra relatori, imprenditori e ospiti selezionati, con l’obiettivo di generare partnership concrete e scambi di best practice.

Real Estate Awards 2026 come laboratorio permanente di best practice

L’edizione 2026 dei Real Estate Awards mira a diventare un laboratorio permanente di strategie, strumenti e relazioni per chi opera sul mercato immobiliare italiano. Il mix tra contributi accademici, visione industriale e casi concreti punta a individuare modelli replicabili, sia per grandi network sia per agenzie indipendenti.

Il ruolo di idealista come Title Sponsor rafforza la dimensione tecnologica e data driven dell’evento, proiettandolo oltre la singola serata: l’obiettivo è favorire un ecosistema in cui formazione, strumenti digitali, cultura della trasparenza e networking lavorino in sinergia.

In prospettiva, il format 2026 potrebbe rappresentare un benchmark per altri eventi di settore, contribuendo a definire standard più elevati in termini di contenuti, etica professionale e qualità dell’esperienza per operatori e investitori.

FAQ

Quando si svolgeranno i Real Estate Awards 2026 a Milano?

Si svolgeranno il 26 marzo 2026 a Milano, con un programma serale che unisce conferenze, premiazioni, networking, aperitivo e cena di gala.

Chi è il Title Sponsor dei Real Estate Awards 2026?

Il Title Sponsor è idealista, portale immobiliare numero uno in Italia, che supporta agenzie e professionisti con piattaforme e strumenti digitali integrati.

Chi sono alcuni dei relatori confermati per l’evento?

Interverranno, tra gli altri, Paola Ricciardi di Kroll, Alessandro Rosina dell’Università Cattolica, Enzo Baglieri della SDA Bocconi e Simone Balestrieri.

Quali temi principali saranno affrontati durante i Real Estate Awards?

Saranno trattati demografia, nuovi modelli abitativi, trasformazione digitale delle agenzie, impatto dell’intelligenza artificiale, best practice operative e strategie di leadership.

Quali sono le fonti informative alla base di questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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