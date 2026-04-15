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Trump attacca il Papa e spacca i cattolici MAGA, ma Washington e Vaticano cercano una tregua

Trump attacca il Papa e spacca i cattolici MAGA, ma Washington e Vaticano cercano una tregua

Trump attacca Papa Leone XIV: scontro aperto tra Casa Bianca e Vaticano

Donald Trump, nel pieno di una fase politica delicata negli Stati Uniti, ha attaccato pubblicamente Papa Leone XIV, definendolo “debole sul crimine”, “terribile in politica estera” e “troppo liberal”.
Lo scontro è esploso tra Washington e il Vaticano dopo che il presidente ha rilanciato su Truth Social un’immagine che lo raffigurava come Gesù Cristo, costringendolo poi a una rapida rimozione di fronte allo sdegno del mondo cristiano e cattolico.
L’episodio arriva mentre la Casa Bianca affronta guerra in Iran, economia in affanno e sondaggi in calo, in un contesto in cui il voto cattolico resta decisivo per il fronte conservatore negli Stati Uniti.

In sintesi:

  • Trump insulta Papa Leone XIV e pubblica un’immagine che lo assimila a Gesù Cristo.
  • Reazioni durissime da mondo cristiano e cattolico conservatore, costretto alla rimozione del post.
  • Leone XIV è pontefice americano, molto influente tra i cattolici Usa conservatori.
  • Lo scontro rischia di erodere consenso cattolico a Trump e ai repubblicani al Congresso.

Reazioni cristiane, ruolo di Leone XIV e rischi politici per Trump

Il post di Donald Trump con l’immagine “taumaturgica” ha scatenato una condanna trasversale tra leader cristiani tradizionalmente vicini alla Casa Bianca.
Il teologo conservatore del Minnesota Robert Barron ha definito le dichiarazioni “del tutto inappropriate e irrispettose”, mentre il commentatore David Brody ha intimato: “RIMUOVA QUESTA IMMAGINE, SIGNOR PRESIDENTE. Lei non è Dio”.
Per Isabel Brown del Daily Wire si tratta di un gesto “disgustoso e inaccettabile”; il conduttore di BlazeTV Steve Deace ha liquidato la foto con un secco “No”.

Nel campo cristiano conservatore, che aveva spesso presentato Trump come “predestinato”, “unto del Signore” o “nuovo Mosé” dopo il tentato assassinio in Pennsylvania nel 2024, l’immedesimazione visiva con Cristo è apparsa come il superamento di una linea rossa.
La pastora evangelica Paul White, responsabile dell’ufficio per la fede del presidente, aveva a lungo insistito sul parallelismo tra Cristo e Trump perseguitato; ora quello schema retorico rischia di ritorcersi contro la Casa Bianca.

Il bersaglio, inoltre, non è un pontefice marginale agli occhi dei cattolici americani. Leone XIV, primo papa statunitense, ha consolidato un forte legame con il clero Usa, adottando simboli e scelte gradite ai settori conservatori: residenza nel Palazzo Apostolico, ripristino della processione del Venerdì Santo, nessuna apertura su omosessuali e divorziati, prudenza sui migranti e nessun attacco alla Messa in latino.
Nel 2024 il 62% dei cattolici bianchi aveva votato Trump; oggi quello stesso elettorato osserva con crescente disagio il braccio di ferro con un pontefice percepito come “uno di loro”.

Equilibri tra Chiesa e politica Usa e possibili scenari futuri

Nonostante il duro scambio, nessuna delle parti appare interessata a una rottura frontale.
Da un lato, i cattolici americani ricordano che Donald Trump ha favorito l’abolizione dell’aborto su base federale, nominato giudici cattolici alla Corte SupremaBrett Kavenaugh e Amy Coney Barrett – e concesso significative esenzioni e benefici a scuole e istituzioni religiose.
Dall’altro, il Vaticano guidato da Papa Leone XIV non ha interesse a incrinare i rapporti con Washington, cruciali su temi come fiscalità delle organizzazioni religiose, matrimonio, questioni di genere e relazioni con la Chiesa Usa, che il nuovo pontefice ha ricondotto a una fase cooperativa dopo le tensioni dell’era Papa Francesco.

Lo scontro potrebbe quindi attenuarsi, ma arriva nel momento peggiore per la Casa Bianca: conflitto irrisolto in Medio Oriente, inflazione e aumento del costo della vita, sondaggi sfavorevoli.
In vista di midterm incerti, un’erosione anche minima del voto cattolico può risultare determinante in numerosi collegi contendibili, dove i candidati repubblicani si giocano il seggio su margini sottilissimi.

Come ha sintetizzato Joshua Mercer, cofondatore di Catholic Vote, che nel 2024 ha fatto campagna per Trump: “Non si possono fare errori così banali. Per rendere l’America di nuovo grande, si deve piuttosto permettere alle famiglie di crescere e prosperare”.
Il rischio per Trump è che, per la prima volta, il suo fiuto politico non intercetti l’umore profondo dell’elettorato cattolico conservatore che finora lo ha sostenuto.

FAQ

Perché Donald Trump ha attaccato Papa Leone XIV pubblicamente?

Trump ha reagito a critiche del pontefice sulla guerra in Iran e sulla sua gestione internazionale, accusando Leone XIV di debolezza su crimine e politica estera.

Qual è stato il contenuto del post di Trump considerato blasfemo?

Il presidente ha condiviso un’immagine in cui appariva come Gesù Cristo, guarendo un malato, circondato da fedeli, angeli e simboli religiosi.

Come ha reagito il mondo cristiano conservatore negli Stati Uniti?

Le reazioni sono state durissime: leader come Robert Barron e David Brody hanno parlato di gesto irrispettoso, “disgustoso” e da rimuovere immediatamente.

Perché Papa Leone XIV è così influente tra i cattolici americani?

Leone XIV è il primo papa americano, vicino ai simboli del cattolicesimo conservatore, prudente su omosessualità, migranti e Messa in latino, molto ascoltato dal clero Usa.

Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi giornalistica?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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