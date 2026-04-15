Home / NEWS / Ministri di Trump e J.D. Vance strumentalizzano la fede per legittimare guerre, deportazioni e agenda fondamentalista

Trump, religione e guerra: lo scontro tra Casa Bianca e Leone XIV

Chi: il papa Leone XIV, il presidente Donald Trump e i principali membri del suo governo.

Cosa: un duro confronto sull’uso della religione per giustificare guerre, politiche migratorie e agenda interna Usa.

Dove: tra Washington, il Vaticano e il dibattito pubblico internazionale.

Quando: dal 2019 alla guerra contro l’Iran, con un picco di tensione dopo il messaggio papale del 10 aprile.

Perché: la Casa Bianca rivendica una lettura “teologica” della politica, il pontefice rifiuta ogni benedizione religiosa ai conflitti armati.

In sintesi:

Leone XIV contesta l’uso di Dio per legittimare guerre, inclusa l’offensiva Usa contro l’Iran.

contesta l’uso di Dio per legittimare guerre, inclusa l’offensiva Usa contro l’Iran. Il vice presidente J.D. Vance invoca la “guerra giusta” e ribalta la critica del papa.

invoca la “guerra giusta” e ribalta la critica del papa. Ministri come Hegseth , Turner e Noem parlano di “crociata” e “lavoro di Dio”.

, e parlano di “crociata” e “lavoro di Dio”. Marco Rubio integra la difesa delle minoranze cristiane nella dottrina di sicurezza nazionale Usa.

La frattura emerge pubblicamente il 10 aprile, quando Leone XIV scrive su X: *“Dio non benedice alcun conflitto… Chiunque sia discepolo di Cristo non si schiera mai dalla parte di coloro che un tempo brandivano la spada e oggi sganciano bombe”*.

La risposta del vice presidente J.D. Vance è immediata: richiama lo sbarco in Normandia e la liberazione dei campi dell’Olocausto per sostenere che in alcuni casi Dio “sta dalla parte” di chi combatte, richiamandosi alla tradizione della guerra giusta.

Vance rivendica la propria conversione al cattolicesimo nel 2019 e la devozione per Sant’Agostino, da cui dice di trarre la dottrina del “bellum iustum”. Questo gli consente di sfidare pubblicamente il papa su terreno teologico, a partire proprio dall’interpretazione agostiniana del rapporto tra fede, violenza e ordine politico.

Come la Casa Bianca usa il cristianesimo per politica interna ed estera

Il richiamo a Sant’Agostino non si limita alla guerra. J.D. Vance cita spesso l’“ordo amoris”, ridotto a gerarchia di priorità: prima la famiglia, poi il vicino, quindi la comunità, infine la nazione e solo dopo il resto del mondo.

Questa semplificazione diventa la cornice ideale per giustificare le politiche migratorie più dure: deportazioni di massa, militarizzazione dei confini, restrizioni al diritto d’asilo, tutte presentate come difesa dell’ordine “cristiano” interno.

Il paradosso è evidente agli studiosi: un ex Marine convertito si arroga il diritto di spiegare Agostino a Leone XIV, lui stesso ex Priore Generale dell’Ordine agostiniano.

La logica si estende anche al resto del governo.

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth, legato alla Comunione delle Chiese Evangeliche Riformate, parla esplicitamente di “crociata”. Nel libro American Crusade equipara l’attuale stagione politica all’XI secolo e giustifica la guerra all’Iran come necessità spirituale: *“Non vogliamo combattere, ma dobbiamo farlo”*. Sul bicipite porta il tatuaggio “Deus vult”, motto crociato oggi adottato da suprematisti bianchi, assieme alla Croce di Gerusalemme sul petto.

Durante una funzione al Pentagono, il 25 marzo, nel pieno del conflitto con l’Iran, invoca che “ogni proiettile colpisca il bersaglio” e chiede a Dio “una violenza d’azione schiacciante contro coloro che non meritano alcuna pietà”.

Su un altro fronte, il Segretario per le Politiche abitative Scott Turner, ex pastore della Prestonwood Baptist Church in Texas, presenta la presidenza di Donald Trump come decisione diretta di Dio: *“Padre, ti ringraziamo per il nostro presidente… che tu hai unto e nominato per questo tempo”*.

In un incontro della Religious Liberty Commission al Museo della Bibbia, Turner loda “il suo cuore per le persone” e il ruolo del tycoon nel “restaurare la fede in questo Paese”, trasformando la leadership politica in snodo della Provvidenza.

La stessa chiave sacralizzante guida l’ex segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. In un video istituzionale definisce gli agenti dell’ICE e del Customs and Border Protection “in strada a fare il lavoro di Dio”. Poche ore prima, a Minneapolis, un agente dell’ICE aveva ucciso la 37enne Renée Good, che chiedeva spiegazioni sulla presenza dei militari.

Appartenente alla Chiesa Internazionale del Vangelo Quadrangolare (Foursquare Church), Noem usa il profeta Isaia in un video del DHS per descrivere la caccia agli immigrati come missione biblica: *“Chi manderò? Chi andrà per noi?… Eccomi, manda me”*. La retorica religiosa copre così l’inasprimento delle espulsioni e la criminalizzazione sistematica dei migranti.

Anche la politica estera viene reinterpretata in chiave confessionale. Marco Rubio, oggi Segretario di Stato, già nel 2017 sosteneva che la diplomazia Usa dovesse essere “permeata dai nostri valori più profondi”.

Arrivato alla guida del Dipartimento di Stato, ha trasformato la tutela delle minoranze cristiane in pilastro della strategia di sicurezza nazionale, in particolare in Medio Oriente.

Sulla guerra all’Iran, il 30 marzo, definisce il regime di Teheran composto da “fanatici religiosi” con una “visione apocalittica del futuro”, cui non si può permettere l’arma nucleare. La citazione della “città posta sul monte” di John Winthrop riattiva il filone neo-conservatore: gli Stati Uniti come nazione chiamata da Dio a “indicare la strada” al mondo e a combattere ogni autoritarismo.

Il conflitto con Leone XIV e i rischi di una fede usata come arma

In questo quadro, la posizione di Leone XIV introduce una rottura sostanziale. Il pontefice ribadisce che il Vangelo rifiuta l’uso di Dio per giustificare “sganciare bombe”, e ricorda che il comandamento “ama il tuo prossimo come te stesso” “vale anche nelle relazioni internazionali”.

La Casa Bianca ribatte con narrazioni di “guerra giusta”, crociate moderne, missioni provvidenziali contro il male, legando la legittimità delle proprie decisioni non alla legalità internazionale ma a una presunta “verità” religiosa unilaterale.

Il rischio, sottolineato da teologi e analisti, è l’avanzare di un fondamentalismo di Stato: quando governanti si ritengono accompagnati da Dio in ogni scelta, il dissenso diventa empietà, i compromessi tradimento e ogni limite giuridico un ostacolo alla volontà divina. In questo scenario, la critica di Leone XIV non è solo dottrinale ma geopolitica: mira a disinnescare la saldatura fra armi, identità nazionale e linguaggio sacro che domina la stagione trumpiana.

FAQ

Perché Leone XIV critica l’uso religioso della guerra da parte Usa?

Lo fa perché, secondo il suo magistero, Dio non può essere invocato per benedire conflitti armati né “bombe” usate come strumento politico.

Cosa intende J.D. Vance per guerra giusta contro l’Iran?

Vance richiama la tradizione della “teoria della guerra giusta” per presentare l’intervento contro l’Iran come moralmente necessario, assimilabile alla lotta contro nazismo e totalitarismi.

In che modo Pete Hegseth parla di nuova crociata?

Hegseth paragona esplicitamente il presente all’XI secolo, rivendica lo slogan “Deus vult” e invoca “violenza d’azione schiacciante” nella guerra all’Iran.

Come la retorica religiosa influenza le politiche migratorie Usa?

Influenza perché leader come Kristi Noem descrivono gli agenti di frontiera come “a fare il lavoro di Dio”, sacralizzando deportazioni, militarizzazione dei confini e campagne di espulsione.

Quali sono le fonti originali di questo articolo di analisi?

Derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.