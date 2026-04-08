Home / NEWS / Donald Trump scuote i mercati globali con decisione sul petrolio, listini azionari in forte accelerazione

Tregua USA-Iran di due settimane ridisegna umore e mosse dei mercati globali

A Milano e sulle principali piazze mondiali i mercati reagiscono con sollievo alla tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran. L’annuncio, arrivato dal presidente americano Donald Trump, riguarda la sospensione temporanea di bombardamenti e attacchi contro Teheran, mentre proseguono i negoziati per un’intesa più stabile. L’allentamento immediato dei timori sulle forniture energetiche dal Golfo si traduce in un rapido ritracciamento del prezzo del petrolio, in un rimbalzo delle Borse e in un recupero dei titoli di Stato. La tregua resta fragile e condizionata ai colloqui diplomatici, ma per ora gli investitori scontano lo scenario che il picco della crisi possa essere stato superato, riattivando l’appetito per il rischio e riaprendo la discussione sugli impatti macroeconomici globali.

In sintesi:

Petrolio WTI in forte calo, torna a 103 dollari al barile dopo l’annuncio della tregua.

Borse in rialzo: futures sull’S&P 500 a +1,6%, Asia in recupero dopo settimane di tensione.

Treasure decennali e valute cicliche in risalita, dollaro USA in indebolimento sul valutario.

Tregua USA-Iran solo temporanea, centrali i prossimi sviluppi diplomatici su Teheran.

Mercati, petrolio e valute: come cambia il quadro dopo l’annuncio di Trump

Il segnale di svolta arriva dalle parole di Donald Trump, che ha dichiarato di aver concordato con Teheran una sospensione per due settimane delle operazioni militari, spiegando che è in corso “un lavoro diplomatico per arrivare a un accordo di pace più duraturo”.

Il primo effetto è sul greggio: il WTI statunitense cede circa il 9%, scivolando a 103 dollari al barile e ridimensionando, almeno nell’immediato, il premio al rischio incorporato nei prezzi delle forniture dal Golfo. Questa correzione attenua i timori su inflazione importata e margini industriali europei e asiatici.

Sul fronte azionario, i futures sull’S&P 500 avanzano dell’1,6%, prefigurando un avvio positivo a Wall Street, mentre le Borse asiatiche tornano a muoversi in territorio positivo dopo settimane segnate dall’impennata dell’energia e dall’incertezza geopolitica. Parallelamente, i Treasury USA decennali rimbalzano, con i futures in recupero dopo forti oscillazioni recenti, segnale di una parziale ricomposizione tra asset rischiosi e beni rifugio.

Sul mercato valutario il dollaro arretra: il dollaro australiano, sensibile al ciclo globale, guadagna oltre lo 0,8%, l’euro sale dello 0,4% a 1,1647 contro il biglietto verde. Risalgono anche le criptovalute, sostenute dal ritorno dell’appetito per il rischio.

Tregua fragile e prospettive: perché l’umore globale resta appeso alla diplomazia

Nonostante il forte sollievo dei mercati, la variabile politica rimane dominante. La tregua tra Stati Uniti e Iran è esplicitamente temporanea e subordinata all’evoluzione dei negoziati. Gli investitori, per ora, scommettono che il picco della crisi sia alle spalle e che una graduale normalizzazione dei flussi di petrolio e gas dal Golfo possa ridurre pressioni sull’inflazione globale.

Se il dialogo diplomatico dovesse consolidarsi, i listini potrebbero prezzare scenari macro meno recessivi, con un impatto diretto sulle scelte di politica monetaria e su settori ciclici e industriali. Un fallimento dei colloqui, al contrario, riporterebbe rapidamente premio al rischio, volatilità e tensioni energetiche. Proprio questa incertezza rende probabile che banche centrali e grandi gestori mantengano alta l’attenzione sui prossimi segnali provenienti da Teheran e Washington, trasformando la tregua in un test decisivo per il sentiment di medio periodo.

FAQ

Quanto è sceso il prezzo del petrolio dopo la tregua USA-Iran?

Il prezzo del WTI è sceso di circa il 9%, riportandosi in area 103 dollari al barile dopo l’annuncio della tregua.

Come hanno reagito i futures sull’S&P 500 alla notizia della tregua?

I futures sull’S&P 500 sono saliti dell’1,6%, anticipando un’apertura positiva a Wall Street e un miglioramento dell’appetito per il rischio.

Qual è stato l’impatto immediato sui Treasury americani decennali?

I futures sui Treasury decennali sono saliti, indicando un ritorno di interesse per i titoli di Stato dopo giorni di forte volatilità.

Cosa è accaduto al cambio euro-dollaro dopo l’annuncio di Trump?

L’euro si è rafforzato in modo evidente, salendo di circa lo 0,4% e portandosi a quota 1,1647 contro il dollaro statunitense.

Da quali fonti è stata derivata e rielaborata questa notizia economica?

Questa analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.