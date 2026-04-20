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TonyPitony e Tommy Cash nozze show con coreografia virale di Sal Da Vinci

TonyPitony e Tommy Cash nozze show con coreografia virale di Sal Da Vinci

TonyPitony e Tommy Cash, matrimonio pop per il singolo “L’ammor”

Chi: il cantautore italiano TonyPitony ed il performer estone Tommy Cash. Cosa: lanciano il singolo “L’ammor”, accompagnato da un video-matrimonio eccentrico e altamente virale. Dove: tra social network, piattaforme di streaming e principali palchi italiani ed europei. Quando: il brano arriva dopo il tour invernale TeleTony 2025-2026 e alla vigilia del nuovo tour estivo. Perché: consolidare lo status di “caso pop” di TonyPitony, unendo provocazione, ironia e strategia digitale per rafforzare la sua centralità nel panorama urban-pop italiano e internazionale.

In sintesi:

  • “L’ammor” unisce TonyPitony e Tommy Cash in un finto matrimonio pop e dissacrante.
  • Il brano è scritto da TonyPitony e prodotto dal producer italiano Andrea Blanco.
  • TeleTony Tour: 23 date sold out, oltre 25mila biglietti e Fabrique Milano esaurito in 8 ore.
  • Nel 2026 TonyPitony sarà unico headliner italiano agli I-Days Milano Coca-Cola.

Videoclip, tour sold out e strategia pop di TonyPitony

Nel video di “L’ammorTonyPitony e Tommy Cash inscenano un matrimonio surreale, tra abiti nuziali, ironia queer e immaginario kitsch pensato per massima condivisione social.

La regia punta su colori saturi, dettagli volutamente eccessivi e un racconto che ribalta il cliché romantico tradizionale. Sui profili social di TonyPitony circola anche una clip virale: i due, in abito da cerimonia, reinterpretano la coreografia di “Per Sempre Sì” di Sal Da Vinci; la scena si chiude con il dito medio di Tommy Cash, in chiave parodica e provocatoria.

Il singolo arriva in una fase di forte espansione live. Il tour TeleTony ha totalizzato 23 date sold out tra Italia ed Europa, superando i 25mila biglietti venduti e registrando il primo Fabrique di Milano esaurito in sole otto ore. Contestualmente è stato annunciato un tour estivo da oltre 30 date, con circa 130mila “bigliettony” già venduti nei principali festival italiani.

Dalla scena virale al palco degli I-Days Milano Coca-Cola 2026

TonyPitony, nome d’arte di Ettore Ballarino, classe 1996, nato a Siracusa, si è imposto nel pop italiano grazie a uno stile irriverente, testi provocatori e un uso scientifico dell’estetica meme-friendly. La collaborazione con Tommy Cash rafforza l’ibridazione tra trap, pop e performance art, proiettandolo oltre i confini nazionali.

Nel 2026 TonyPitony sarà l’unico artista italiano headliner agli I-Days Milano Coca-Cola: il “Concertony” è fissato per venerdì 4 settembre all’Ippodromo Snai San Siro. Una tappa chiave che potrebbe trasformare il suo personaggio da fenomeno social a presenza stabile nei grandi festival europei, con “L’ammor” come manifesto di un pop volutamente esagerato ma strategicamente lucidissimo.

FAQ

Chi è TonyPitony e qual è il suo vero nome?

Ettore Ballarino, nato a Siracusa nel 1996, è il cantautore-performer noto come TonyPitony, oggi tra i casi pop più discussi d’Italia.

Chi ha prodotto il singolo “L’ammor” di TonyPitony?

Il brano “L’ammor” è stato scritto da TonyPitony e prodotto dal producer italiano Andrea Blanco, consolidando un suono pop contemporaneo a forte vocazione virale.

Quanti biglietti ha venduto il tour TeleTony?

Il tour TeleTony ha registrato 23 date sold out tra Italia ed Europa, con oltre 25mila biglietti complessivi venduti e un Fabrique di Milano esaurito in 8 ore.

Quando e dove sarà il Concertony agli I-Days Milano Coca-Cola?

Il Concertony di TonyPitony è in programma venerdì 4 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro, nell’ambito degli I-Days Milano Coca-Cola.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su TonyPitony?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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