Che Tempo Che Fa sbarca sul NOVE con Fabio Fazio, ospiti a sorpresa e anticipazioni che nessuno immagina

Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni puntata e ospiti di domenica 25 gennaio 2026

Nuova puntata sul NOVE

Il talk show di punta della domenica sera torna in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+ domenica 25 gennaio 2026, in un clima segnato dal lutto per la scomparsa di Ornella Vanoni, cui verrà riservato un ricordo speciale. Al timone ritroviamo Fabio Fazio, che guida la serata con il consueto equilibrio tra approfondimento, leggerezza e grande intrattenimento.

Al suo fianco ci saranno ancora una volta Luciana Littizzetto, pronta a demolire con ironia vizi e tic dell’attualità, e Filippa Lagerbäck, che scandirà l’ingresso degli ospiti e i momenti clou del programma. L’impianto resta quello del grande salotto televisivo, dove politica, cultura pop, cinema e scienza dialogano nello stesso spazio.

La serata del 25 gennaio si annuncia particolarmente densa: dall’America di HBO Max al giallo all’italiana, passando per il cinema d’autore, la memoria civile e le grandi firme del giornalismo, la scaletta punta a intercettare il pubblico generalista e quello più esigente.

Interviste e grandi ospiti

Nel blocco centrale spicca l’arrivo in esclusiva di Noah Wyle, vincitore di Golden Globe ed Emmy per la serie di successo internazionale The Pitt, in occasione del debutto della seconda stagione in esclusiva su HBO Max. L’attore statunitense dialogherà con Fabio Fazio su nuova serialità e metamorfosi del racconto televisivo globale.

Spazio quindi alla memoria di Giulio Regeni, a dieci anni dal rapimento: in studio Claudio Regeni, Paola Deffendi e l’avvocata Alessandra Ballerini, legati al documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”. Sul fronte cinema arriverà il premio Oscar Paolo Sorrentino, nelle sale con “La grazia”, per un confronto su fede, destino e immagini.

L’offerta si completa con Walter Veltroni e il nuovo capitolo del ciclo giallo su Giovanni Buonvino, “Buonvino e l’omicidio dei ragazzi”; con Christian De Sica e Lillo, protagonisti del film di Eros Puglielli “Agata Christian – Delitto sulle nevi”; e con il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, che presenta “Le simmetrie nascoste”, saggio su fisica e intelligenza artificiale.

Il Tavolo e ospiti fissi

Non mancherà il segmento “Che tempo che fa – Il Tavolo”, che chiuderà la serata con toni più pop e corali. In primo piano il live di Noemi con il singolo “Bianca”, affiancata da volti cardine dell’intrattenimento italiano come Nino Frassica, Mara Maionchi, Diego Abatantuono, Cristiano Malgioglio e la storica Signora Coriandoli.

Tra i protagonisti si aggiungono Alessia Marcuzzi e la Gialappa’s Band, volti della seconda edizione di “Red Carpet – Vip al Tappeto”, oltre a Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani e Giucas Casella. L’astrologo Simon & The Stars porterà l’ormai consueta parentesi zodiacale.

Sul fronte dell’analisi giornalistica e scientifica interverranno il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, l’autrice de “L’antidoto”, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, l’editorialista di la Repubblica Massimo Giannini e il virologo Roberto Burioni dell’Università Vita-Salute San Raffaele.

FAQ

D: A che ora va in onda la puntata di domenica 25 gennaio 2026?

R: La trasmissione è prevista in prima serata sul NOVE e in contemporanea streaming su discovery+.

D: Dove posso vedere la puntata in streaming?

R: L’episodio è disponibile in diretta e on demand sulla piattaforma discovery+ di Warner Bros. Discovery.

D: Chi è l’ospite internazionale principale?

R: L’ospite internazionale di punta è l’attore Noah Wyle, protagonista della serie The Pitt su HBO Max.

D: Verrà ricordata Ornella Vanoni?

R: Sì, la puntata cade nei giorni successivi alla morte di Ornella Vanoni e prevede un momento di ricordo dedicato all’artista.

D: Chi affianca Fabio Fazio in studio?

R: Al fianco del conduttore ci sono Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, presenze fisse del programma.

D: Quali temi affronterà Giorgio Parisi?

R: Il premio Nobel parlerà del libro “Le simmetrie nascoste” e del legame tra fisica e intelligenza artificiale.

D: Chi partecipa al segmento Il Tavolo?

R: Tra gli altri, sono attesi Noemi, Nino Frassica, , Alessia Marcuzzi, la Gialappa’s Band, Gigi Marzullo e Diego Abatantuono.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della scaletta ospiti?

R: Le anticipazioni e l’elenco ospiti derivano dai materiali promozionali diffusi da Warner Bros. Discovery e dalla nota stampa ufficiale del programma.