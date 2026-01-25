Che Tempo Che Fa sbarca sul NOVE con Fabio Fazio, ospiti a sorpresa e anticipazioni che nessuno immagina

Che Tempo Che Fa sbarca sul NOVE con Fabio Fazio, ospiti a sorpresa e anticipazioni che nessuno immagina

Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni puntata e ospiti di domenica 25 gennaio 2026

Nuova puntata sul NOVE

Il talk show di punta della domenica sera torna in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+ domenica 25 gennaio 2026, in un clima segnato dal lutto per la scomparsa di Ornella Vanoni, cui verrà riservato un ricordo speciale. Al timone ritroviamo Fabio Fazio, che guida la serata con il consueto equilibrio tra approfondimento, leggerezza e grande intrattenimento.

Al suo fianco ci saranno ancora una volta Luciana Littizzetto, pronta a demolire con ironia vizi e tic dell’attualità, e Filippa Lagerbäck, che scandirà l’ingresso degli ospiti e i momenti clou del programma. L’impianto resta quello del grande salotto televisivo, dove politica, cultura pop, cinema e scienza dialogano nello stesso spazio.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

La serata del 25 gennaio si annuncia particolarmente densa: dall’America di HBO Max al giallo all’italiana, passando per il cinema d’autore, la memoria civile e le grandi firme del giornalismo, la scaletta punta a intercettare il pubblico generalista e quello più esigente.

Interviste e grandi ospiti

Nel blocco centrale spicca l’arrivo in esclusiva di Noah Wyle, vincitore di Golden Globe ed Emmy per la serie di successo internazionale The Pitt, in occasione del debutto della seconda stagione in esclusiva su HBO Max. L’attore statunitense dialogherà con Fabio Fazio su nuova serialità e metamorfosi del racconto televisivo globale.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Spazio quindi alla memoria di Giulio Regeni, a dieci anni dal rapimento: in studio Claudio Regeni, Paola Deffendi e l’avvocata Alessandra Ballerini, legati al documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”. Sul fronte cinema arriverà il premio Oscar Paolo Sorrentino, nelle sale con “La grazia”, per un confronto su fede, destino e immagini.

L’offerta si completa con Walter Veltroni e il nuovo capitolo del ciclo giallo su Giovanni Buonvino, “Buonvino e l’omicidio dei ragazzi”; con Christian De Sica e Lillo, protagonisti del film di Eros PuglielliAgata Christian – Delitto sulle nevi”; e con il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, che presenta “Le simmetrie nascoste”, saggio su fisica e intelligenza artificiale.

Il Tavolo e ospiti fissi

Non mancherà il segmento “Che tempo che fa – Il Tavolo”, che chiuderà la serata con toni più pop e corali. In primo piano il live di Noemi con il singolo “Bianca”, affiancata da volti cardine dell’intrattenimento italiano come Nino Frassica, Mara Maionchi, Diego Abatantuono, Cristiano Malgioglio e la storica Signora Coriandoli.

Tra i protagonisti si aggiungono Alessia Marcuzzi e la Gialappa’s Band, volti della seconda edizione di “Red Carpet – Vip al Tappeto”, oltre a Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani e Giucas Casella. L’astrologo Simon & The Stars porterà l’ormai consueta parentesi zodiacale.

Sul fronte dell’analisi giornalistica e scientifica interverranno il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, l’autrice de “L’antidoto”, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, l’editorialista di la Repubblica Massimo Giannini e il virologo Roberto Burioni dell’Università Vita-Salute San Raffaele.

FAQ

D: A che ora va in onda la puntata di domenica 25 gennaio 2026?
R: La trasmissione è prevista in prima serata sul NOVE e in contemporanea streaming su discovery+.

D: Dove posso vedere la puntata in streaming?
R: L’episodio è disponibile in diretta e on demand sulla piattaforma discovery+ di Warner Bros. Discovery.

D: Chi è l’ospite internazionale principale?
R: L’ospite internazionale di punta è l’attore Noah Wyle, protagonista della serie The Pitt su HBO Max.

D: Verrà ricordata Ornella Vanoni?
R: Sì, la puntata cade nei giorni successivi alla morte di Ornella Vanoni e prevede un momento di ricordo dedicato all’artista.

D: Chi affianca Fabio Fazio in studio?
R: Al fianco del conduttore ci sono Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, presenze fisse del programma.

D: Quali temi affronterà Giorgio Parisi?
R: Il premio Nobel parlerà del libro “Le simmetrie nascoste” e del legame tra fisica e intelligenza artificiale.

D: Chi partecipa al segmento Il Tavolo?
R: Tra gli altri, sono attesi Noemi, Nino Frassica, , Alessia Marcuzzi, la Gialappa’s Band, Gigi Marzullo e Diego Abatantuono.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della scaletta ospiti?
R: Le anticipazioni e l’elenco ospiti derivano dai materiali promozionali diffusi da Warner Bros. Discovery e dalla nota stampa ufficiale del programma.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com